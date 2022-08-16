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https://sputnikarabic.ae/20220816/-امرأة-تشتري-بيتا-وتكسب-بالخطأ-ملكية-حي-كامل-بعقارات-قيمتها-50-مليون-دولار-1066490754.html
امرأة تشتري بيتا وتكسب "بالخطأ" ملكية حي كامل بعقارات قيمتها 50 مليون دولار
امرأة تشتري بيتا وتكسب "بالخطأ" ملكية حي كامل بعقارات قيمتها 50 مليون دولار
أصبحت صاحبة منزل في ولاية نيفادا الأمريكية، عن غير قصد، المالك القانوني لحي كامل مؤلف من 84 منزلا بعد خطأ مطبعي، جعلها تلتقط 50 مليون دولار من الممتلكات عن... 16.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-16T16:57+0000
2022-08-16T16:57+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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ووفقا لصحيفة "ديلي ستار" البريطانية، فإن صاحبة المنزل من ولاية نيفادا، أنفقت 594481 دولارًا على ما اعتقدت أنه مجرد عقار واحد يقع في سباركس، شمال شرق رينو، لكن عندما قدمت أوراقها في مقاطعة واشو، ظهر خطأ فادح بأن لديها 84 عقارا إضافيا ومساحتين مشتركتين تقدر قيمتها (العقارات والمساحتان) بحوالي 50 مليون دولار.وأضافت الصحيفة أن الوثائق أشارت إلى أن المرأة تمتلك القرعة من 1 إلى 85، والمناطق المشتركة أ و ب.وقال كوري بيرك، نائب كبير المقيمين في مقاطعة واشو، إنه يبدو أنه كان خطأ مطبعيًا ارتكبته شركة Westminster Title، وهي شركة تقع في لاس فيجاس.وتابع: "نظرًا لأنه كان من الواضح جدًا حدوث خطأ، فقد تواصل قسم خدمات التقييم لدينا مع Westminster Title على الفور حتى يتمكنوا من البدء في العمل على تصحيح سلسلة الملكية الخاصة بـ 86 عقارًا تم نقلها عن طريق الخطأ".يمكن لصاحبة المنزل رفض النقل ورفض إعادة المنازل. ومع ذلك، ليس هناك ما يشير إلى أنها أوقفت العملية ويقول الخبراء إنها ستخسر بالتأكيد إذا اختارت الذهاب إلى المحكمة.وقال بيرك إن الخطأ أكثر شيوعًا مما يعتقده الناس بسبب النسخ واللصق، وتحدث مثل هذه المشكلات "كثيرًا إلى حد ما".وقال: "هذه الحالة بالذات هي أكثر إثارة للاهتمام قليلاً بسبب عدد المجموعات المعنية"، مضيفا "إنها مقطوعة وجافة بالنسبة لنا، لكننا نرى فقط المستندات المسجلة، وليس ما تمر به شركة العنوان للحصول على عنوان واضح".
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الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة الأمريكية

امرأة تشتري بيتا وتكسب "بالخطأ" ملكية حي كامل بعقارات قيمتها 50 مليون دولار

16:57 GMT 16.08.2022
© Photo / Pixabay/Maklay62أوراق نقدية أمريكية
أوراق نقدية أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2022
© Photo / Pixabay/Maklay62
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أصبحت صاحبة منزل في ولاية نيفادا الأمريكية، عن غير قصد، المالك القانوني لحي كامل مؤلف من 84 منزلا بعد خطأ مطبعي، جعلها تلتقط 50 مليون دولار من الممتلكات عن طريق الخطأ.
ووفقا لصحيفة "ديلي ستار" البريطانية، فإن صاحبة المنزل من ولاية نيفادا، أنفقت 594481 دولارًا على ما اعتقدت أنه مجرد عقار واحد يقع في سباركس، شمال شرق رينو، لكن عندما قدمت أوراقها في مقاطعة واشو، ظهر خطأ فادح بأن لديها 84 عقارا إضافيا ومساحتين مشتركتين تقدر قيمتها (العقارات والمساحتان) بحوالي 50 مليون دولار.
وأضافت الصحيفة أن الوثائق أشارت إلى أن المرأة تمتلك القرعة من 1 إلى 85، والمناطق المشتركة أ و ب.
وقال كوري بيرك، نائب كبير المقيمين في مقاطعة واشو، إنه يبدو أنه كان خطأ مطبعيًا ارتكبته شركة Westminster Title، وهي شركة تقع في لاس فيجاس.

وأضاف بيرك: "يبدو أن Westminster Title خارج لاس فيجاس قد نسخ ولصق وصفًا قانونيًا من تحويل آخر لـ Toll Brothers عند إعداد سند (مشتري المنزل) للتسجيل".
وتابع: "نظرًا لأنه كان من الواضح جدًا حدوث خطأ، فقد تواصل قسم خدمات التقييم لدينا مع Westminster Title على الفور حتى يتمكنوا من البدء في العمل على تصحيح سلسلة الملكية الخاصة بـ 86 عقارًا تم نقلها عن طريق الخطأ".
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15:18 GMT

يمكن لصاحبة المنزل رفض النقل ورفض إعادة المنازل. ومع ذلك، ليس هناك ما يشير إلى أنها أوقفت العملية ويقول الخبراء إنها ستخسر بالتأكيد إذا اختارت الذهاب إلى المحكمة.
وقال بيرك إن الخطأ أكثر شيوعًا مما يعتقده الناس بسبب النسخ واللصق، وتحدث مثل هذه المشكلات "كثيرًا إلى حد ما".
وقال: "هذه الحالة بالذات هي أكثر إثارة للاهتمام قليلاً بسبب عدد المجموعات المعنية"، مضيفا "إنها مقطوعة وجافة بالنسبة لنا، لكننا نرى فقط المستندات المسجلة، وليس ما تمر به شركة العنوان للحصول على عنوان واضح".
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