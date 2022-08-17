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https://sputnikarabic.ae/20220817/الجيش-الروسي-يقيم-معرضا-لأسلحته-في-جزر-الكوريل-1066507281.html
الجيش الروسي يقيم معرضا لأسلحته في جزر الكوريل
الجيش الروسي يقيم معرضا لأسلحته في جزر الكوريل
تستضيف جزيرة كوناشير، إحدى جزر الكوريل، مؤتمرا عسكريا في الفترة من 19 – 21 أغسطس/آب 2022. 17.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-17T08:40+0000
2022-08-17T08:50+0000
سلاح روسيا
آرميا 2022
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وبهذه المناسبة يقيم الجيش الروسي معرضا لأسلحته وأعتدته في مدينة كوريلسك.وأفادت وزارة الدفاع الروسية أن المعرض العسكري المزمع إقامته في جزيرة كوناشير سيحتوي على أسلحة وآليات عسكرية حديثة قد يكون بينها مدفع "غياتسينت" الذاتي الحركة ودبابة "تي-80بي في" وراجمة صواريخ "غراد" وناقلة الجنود المدرعة "بي تي إر- 80".
https://sputnikarabic.ae/20220817/آرميا-2022روسكوسموس-تعرض-أجهزة-ملاحة-تتحدى-العوائق-في-البحر-الشمالي-1066506206.html
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سلاح روسيا, آرميا 2022
سلاح روسيا, آرميا 2022

الجيش الروسي يقيم معرضا لأسلحته في جزر الكوريل

08:40 GMT 17.08.2022 (تم التحديث: 08:50 GMT 17.08.2022)
© Sputnik . Виталий Аньков / الذهاب إلى بنك الصورمدفع "غياتسينت" الذاتي الحركة
مدفع غياتسينت الذاتي الحركة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2022
© Sputnik . Виталий Аньков
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تستضيف جزيرة كوناشير، إحدى جزر الكوريل، مؤتمرا عسكريا في الفترة من 19 – 21 أغسطس/آب 2022.
وبهذه المناسبة يقيم الجيش الروسي معرضا لأسلحته وأعتدته في مدينة كوريلسك.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية أن المعرض العسكري المزمع إقامته في جزيرة كوناشير سيحتوي على أسلحة وآليات عسكرية حديثة قد يكون بينها مدفع "غياتسينت" الذاتي الحركة ودبابة "تي-80بي في" وراجمة صواريخ "غراد" وناقلة الجنود المدرعة "بي تي إر- 80".
روسكوسموس - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2022
"آرميا 2022"..."روسكوسموس" تعرض أجهزة ملاحة تتحدى العوائق في المحيط المتجمد الشمالي
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