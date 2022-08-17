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https://sputnikarabic.ae/20220817/السعودية-وأوزبكستان-توقعان-اتفاقيات-اقتصادية-بقيمة-12-مليار-دولار-1066526388.html
السعودية وأوزبكستان توقعان اتفاقيات اقتصادية بقيمة 12 مليار دولار
السعودية وأوزبكستان توقعان اتفاقيات اقتصادية بقيمة 12 مليار دولار
وقعت السعودية وأوزبكستان، اليوم الأربعاء، 13 اتفاقية بقيمة تجاوزت 45 مليار ريال (12 مليار دولار تقريبا) في قطاعات عدة، بما في ذلك الصحة والطاقة والغذاء... 17.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-17T13:00+0000
2022-08-17T13:00+0000
أخبار السعودية اليوم
اقتصاد
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وجاء ذلك على هامش انعقاد مجلس الأعمال السعودي الأوزبكستاني، بحضور وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، و نائب رئيس الوزراء ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية الأوزبكستاني جمشيد خوجاييف، بحسب صحيفة "الاقتصادية" السعودية.من جانبها، ذكرت شبكة "الشرق بلومبيرغ"، أن شركة "أكوا باور" السعودية، وقعت اتفاقية مع وزارتي الطاقة والاستثمار في أوزبكستان، لتنفيذ مشروع طاقة رياح.وأضافت أن تكلفة المشروع تبلغ نحو 2.4 مليار دولار، وبطاقة إنتاجية 1500 ميغاواط، ومن المتوقع تشغيل المشروع بالكامل بحلول الربع الأول من عام 2026.زار وزير الاستثمار السعودي جمهورية أوزباكستان في مارس/آذار الماضي، وحضر منتدى طشقند العالمي للاستثمار، وناقش سبل التعاون في قطاعات الصحة، والزراعة، والتجارة، والطاقة، والبتروكيميائيات.وقال الفالح حينها، إن السعودية وأوزبكستان تستهدفان تنفيذ خطط اقتصادية طموحة، ترمي إلى تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل الوطني، وذلك عبر تطبيق مجموعة واسعة من الإصلاحات.
https://sputnikarabic.ae/20220816/السعودية-تستثمر-7-مليارات-دولار-في-شركات-أمريكية-1066493192.html
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أخبار السعودية اليوم, اقتصاد
أخبار السعودية اليوم, اقتصاد

السعودية وأوزبكستان توقعان اتفاقيات اقتصادية بقيمة 12 مليار دولار

13:00 GMT 17.08.2022
© Sputnik . Iliya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصوروزير الطاقة السعودي خالد الفالح في منتدة سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، 7 يونيو/ حزيران 2019
وزير الطاقة السعودي خالد الفالح في منتدة سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، 7 يونيو/ حزيران 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2022
© Sputnik . Iliya Pitalev
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وقعت السعودية وأوزبكستان، اليوم الأربعاء، 13 اتفاقية بقيمة تجاوزت 45 مليار ريال (12 مليار دولار تقريبا) في قطاعات عدة، بما في ذلك الصحة والطاقة والغذاء والطيران والسياحة.
وجاء ذلك على هامش انعقاد مجلس الأعمال السعودي الأوزبكستاني، بحضور وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، و نائب رئيس الوزراء ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية الأوزبكستاني جمشيد خوجاييف، بحسب صحيفة "الاقتصادية" السعودية.
من جانبها، ذكرت شبكة "الشرق بلومبيرغ"، أن شركة "أكوا باور" السعودية، وقعت اتفاقية مع وزارتي الطاقة والاستثمار في أوزبكستان، لتنفيذ مشروع طاقة رياح.
بورصة نيويورك - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2022
السعودية تستثمر 7 مليارات دولار في شركات أمريكية
أمس, 17:24 GMT
وأضافت أن تكلفة المشروع تبلغ نحو 2.4 مليار دولار، وبطاقة إنتاجية 1500 ميغاواط، ومن المتوقع تشغيل المشروع بالكامل بحلول الربع الأول من عام 2026.
زار وزير الاستثمار السعودي جمهورية أوزباكستان في مارس/آذار الماضي، وحضر منتدى طشقند العالمي للاستثمار، وناقش سبل التعاون في قطاعات الصحة، والزراعة، والتجارة، والطاقة، والبتروكيميائيات.
وقال الفالح حينها، إن السعودية وأوزبكستان تستهدفان تنفيذ خطط اقتصادية طموحة، ترمي إلى تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل الوطني، وذلك عبر تطبيق مجموعة واسعة من الإصلاحات.
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