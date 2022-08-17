https://sputnikarabic.ae/20220817/السفارة-الروسية-تطالب-واشنطن-بإصدار-تأشيرة-دخول-للافروف-لحضور-الجمعية-العامة-للأمم-المتحدة-1066540514.html
السفارة الروسية تطالب واشنطن بإصدار تأشيرة دخول للافروف لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة
السفارة الروسية تطالب واشنطن بإصدار تأشيرة دخول للافروف لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة
أعلن سفير روسيا لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، اليوم الأربعاء، أن السفارة الروسية توجهت إلى البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية مطالبة إياهما بإصدار... 17.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-17T16:45+0000
2022-08-17T16:45+0000
2022-08-17T16:45+0000
روسيا
سيرغي لافروف
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال أنطونوف عبر قناة "روسيا 24": "طالبت السفارة البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية بالوفاء بالتزامات الدولة التي يوجد على أرضها المقر الرئيسي للأمم المتحدة، والقيام على الفور بإصدار تأشيرة دخول للوزير (لافروف) وجميع أعضاء الوفد الروسي".ويمثل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، روسيا خلال جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنعقد في أيلول/ سبتمبر المقبل.وبحسب البرنامج الأولي الذي حصلت عليه وكالة "سبوتنيك"، ستعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 77، في الفترة من 13-27 أيلول/ سبتمبر المقبل في مقر المنظمة بمدينة نيويورك الأمريكية.ومن المقرر أن يلقي قادة البرازيل، الولايات المتحدة، فرنسا وتركيا خطابات في اليوم الأول من الأسبوع رفيع المستوى الذي يبدأ يوم 20 من شهر أيلول/ سبتمبر المقبل.وفي اليوم التالي، يلقي قادة أوكرانيا وإيران خطاباتهم، وفي يوم 22 سيلقي قادة إسرائيل واليابان وبريطانيا وإيطاليا الخطابات الخاصة ببلادهم.أما وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، فسيلقي خطابه في 24 من نفس الشهر.
https://sputnikarabic.ae/20220815/برلماني-بريطاني-لافروف-يتغلب-على-جونسون-1066412341.html
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روسيا, سيرغي لافروف, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, سيرغي لافروف, الولايات المتحدة الأمريكية
السفارة الروسية تطالب واشنطن بإصدار تأشيرة دخول للافروف لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة
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أعلن سفير روسيا لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، اليوم الأربعاء، أن السفارة الروسية توجهت إلى البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية مطالبة إياهما بإصدار تأشيرة دخول على الفور لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وأعضاء الوفد الروسي إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال أنطونوف عبر قناة "روسيا 24": "طالبت السفارة البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية بالوفاء بالتزامات الدولة التي يوجد على أرضها المقر الرئيسي للأمم المتحدة، والقيام على الفور بإصدار تأشيرة دخول للوزير (لافروف) وجميع أعضاء الوفد الروسي".
وأضاف أنطونوف: "سنواصل الإصرار على ضمان دخول جميع الأعضاء الروسي المشاركين في الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة دون عوائق".
ويمثل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، روسيا خلال جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنعقد في أيلول/ سبتمبر المقبل.
وبحسب البرنامج الأولي الذي حصلت عليه وكالة "سبوتنيك"، ستعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 77، في الفترة من 13-27 أيلول/ سبتمبر المقبل في مقر المنظمة بمدينة نيويورك الأمريكية.
ومن المقرر أن يلقي قادة البرازيل، الولايات المتحدة، فرنسا وتركيا خطابات في اليوم الأول من الأسبوع رفيع المستوى الذي يبدأ يوم 20 من شهر أيلول/ سبتمبر المقبل.
وفي اليوم التالي، يلقي قادة أوكرانيا وإيران خطاباتهم، وفي يوم 22 سيلقي قادة إسرائيل واليابان وبريطانيا وإيطاليا الخطابات الخاصة ببلادهم.
أما وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، فسيلقي خطابه في 24 من نفس الشهر.