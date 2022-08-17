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https://sputnikarabic.ae/20220817/ترامب-مكتب-التحقيقات-الفيدرالي-أعاد-جواز-سفري-لكن-عملائه-أخذوا-كل-شيء-أمامهم-مثل-المجرمين-1066499661.html
ترامب: مكتب التحقيقات الفيدرالي أعاد جواز سفري لكن عملاءه أخذوا "كل شيء أمامهم" مثل المجرمين
ترامب: مكتب التحقيقات الفيدرالي أعاد جواز سفري لكن عملاءه أخذوا "كل شيء أمامهم" مثل المجرمين
قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في بيان إن وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي أعادا جوازات سفره بعد أخذها خلال مداهمة مقر إقامته في مارالاغو في... 17.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-17T00:13+0000
2022-08-17T05:02+0000
ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن - سبوتنيك. وقال ترامب، يوم الثلاثاء،: "أعادت وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي جوازات سفري للتو. شكرا لكم! لسوء الحظ، عندما داهموا منزلي، في مارالاغو، قبل 8 أيام، فتحوا أذرعهم وأخذوا كل شيء أمامهم، مثلما يفعل مجرم عادي. هذا لا ينبغي أن يحدث في أمريكا!".وفي 8 أغسطس، نفذ مكتب التحقيقات الفيدرالي ترامب مذكرة تفتيش في مارالاغو لاستعادة المواد المرتبطة بالانتهاكات المحتملة لقانون التجسس.واستعاد العملاء مواد وصفت بأنها "سرية للغاية"، وفقا لبيان مذكرة التفتيش.وأدان ترامب الغارة باعتبارها تسليحا للنظام القضائي الأمريكي ضده وادعى أنه رفع السرية عن جميع المواد الموجودة في مقر إقامته في مارالاغو.
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ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية

ترامب: مكتب التحقيقات الفيدرالي أعاد جواز سفري لكن عملاءه أخذوا "كل شيء أمامهم" مثل المجرمين

00:13 GMT 17.08.2022 (تم التحديث: 05:02 GMT 17.08.2022)
© AFP 2022 / JIM WATSONالرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2022
© AFP 2022 / JIM WATSON
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قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في بيان إن وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي أعادا جوازات سفره بعد أخذها خلال مداهمة مقر إقامته في مارالاغو في فلوريدا الأسبوع الماضي.
واشنطن - سبوتنيك. وقال ترامب، يوم الثلاثاء،: "أعادت وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي جوازات سفري للتو. شكرا لكم! لسوء الحظ، عندما داهموا منزلي، في مارالاغو، قبل 8 أيام، فتحوا أذرعهم وأخذوا كل شيء أمامهم، مثلما يفعل مجرم عادي. هذا لا ينبغي أن يحدث في أمريكا!".
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أمس, 13:18 GMT
وفي 8 أغسطس، نفذ مكتب التحقيقات الفيدرالي ترامب مذكرة تفتيش في مارالاغو لاستعادة المواد المرتبطة بالانتهاكات المحتملة لقانون التجسس.
واستعاد العملاء مواد وصفت بأنها "سرية للغاية"، وفقا لبيان مذكرة التفتيش.
وأدان ترامب الغارة باعتبارها تسليحا للنظام القضائي الأمريكي ضده وادعى أنه رفع السرية عن جميع المواد الموجودة في مقر إقامته في مارالاغو.
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