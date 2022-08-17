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https://sputnikarabic.ae/20220817/روسيا-تفوز-بالسباق-الفردي-لأطقم-الدرجة-الأولى-في-بياتلون-الدبابات-فيديو-1066511952.html
روسيا تفوز بالسباق الفردي لأطقم الدرجة الأولى في "بياتلون الدبابات"... فيديو
روسيا تفوز بالسباق الفردي لأطقم الدرجة الأولى في "بياتلون الدبابات"... فيديو
فازت روسيا بالسباق الفردي لأطقم الدرجة الأولى من مسابقة "بياتلون الدبابات" المقامة ضمن فعاليات "مسابقة ألعاب الجيش الدولية 2022". 17.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-17T10:18+0000
2022-08-17T10:22+0000
رصد عسكري
آرميا 2022
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وواجه طاقم من روسيا على دبابة حمراء، طاقما من بيلاروسيا على دبابة صفراء، ومن الصين على دبابة زرقاء، وكذلك من قيرغيزستان على دبابة خضراء.في المجموع، يشارك 21 فريقا من دول مختلفة في "بياتلون الدبابات" هذا العام، مقسمة على قسمين، اعتمادا على نتائج أداء العام الماضي.يمثل القسم الأول روسيا والصين وأذربيجان وبيلاروسيا وفيتنام وفنزويلا وكازاخستان وقيرغيزستان وأوزبكستان ومنغوليا، وضم القسم الثاني أبخازيا وأرمينيا وزيمبابوي وإيران ولاوس ومالي وميانمار وسوريا والسودان وطاجيكستان وأوسيتيا الجنوبية.
https://sputnikarabic.ae/20220817/قوات-الإنزال-الجوي-من-16-بلدا-تتسابق-في-الجزائر-1066505846.html
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رصد عسكري, آرميا 2022
رصد عسكري, آرميا 2022

روسيا تفوز بالسباق الفردي لأطقم الدرجة الأولى في "بياتلون الدبابات"... فيديو

10:18 GMT 17.08.2022 (تم التحديث: 10:22 GMT 17.08.2022)
© Sputnik . Evgeniy Odinokov / الذهاب إلى بنك الصور دبابة فريق قرغيزستان خلال مسابقة "بياتلون الدبابات - 2018" في إطار الألعاب العسكرية الدولية "أرمي -2018 " (الجيش - 2018) في حقل ألابينو بضواحي موسكو
 دبابة فريق قرغيزستان خلال مسابقة بياتلون الدبابات - 2018 في إطار الألعاب العسكرية الدولية أرمي -2018 (الجيش - 2018) في حقل ألابينو بضواحي موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2022
© Sputnik . Evgeniy Odinokov
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فازت روسيا بالسباق الفردي لأطقم الدرجة الأولى من مسابقة "بياتلون الدبابات" المقامة ضمن فعاليات "مسابقة ألعاب الجيش الدولية 2022".
وواجه طاقم من روسيا على دبابة حمراء، طاقما من بيلاروسيا على دبابة صفراء، ومن الصين على دبابة زرقاء، وكذلك من قيرغيزستان على دبابة خضراء.
في المجموع، يشارك 21 فريقا من دول مختلفة في "بياتلون الدبابات" هذا العام، مقسمة على قسمين، اعتمادا على نتائج أداء العام الماضي.
يمثل القسم الأول روسيا والصين وأذربيجان وبيلاروسيا وفيتنام وفنزويلا وكازاخستان وقيرغيزستان وأوزبكستان ومنغوليا، وضم القسم الثاني أبخازيا وأرمينيا وزيمبابوي وإيران ولاوس ومالي وميانمار وسوريا والسودان وطاجيكستان وأوسيتيا الجنوبية.
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