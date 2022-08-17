روسيا تفوز بالسباق الفردي لأطقم الدرجة الأولى في "بياتلون الدبابات"... فيديو

وواجه طاقم من روسيا على دبابة حمراء، طاقما من بيلاروسيا على دبابة صفراء، ومن الصين على دبابة زرقاء، وكذلك من قيرغيزستان على دبابة خضراء.في المجموع، يشارك 21 فريقا من دول مختلفة في "بياتلون الدبابات" هذا العام، مقسمة على قسمين، اعتمادا على نتائج أداء العام الماضي.يمثل القسم الأول روسيا والصين وأذربيجان وبيلاروسيا وفيتنام وفنزويلا وكازاخستان وقيرغيزستان وأوزبكستان ومنغوليا، وضم القسم الثاني أبخازيا وأرمينيا وزيمبابوي وإيران ولاوس ومالي وميانمار وسوريا والسودان وطاجيكستان وأوسيتيا الجنوبية.
فازت روسيا بالسباق الفردي لأطقم الدرجة الأولى من مسابقة "بياتلون الدبابات" المقامة ضمن فعاليات "مسابقة ألعاب الجيش الدولية 2022".
وواجه طاقم من روسيا على دبابة حمراء، طاقما من بيلاروسيا على دبابة صفراء، ومن الصين على دبابة زرقاء، وكذلك من قيرغيزستان على دبابة خضراء.
في المجموع، يشارك 21 فريقا من دول مختلفة في "بياتلون الدبابات" هذا العام، مقسمة على قسمين، اعتمادا على نتائج أداء العام الماضي.
يمثل القسم الأول روسيا والصين وأذربيجان وبيلاروسيا وفيتنام وفنزويلا وكازاخستان وقيرغيزستان وأوزبكستان ومنغوليا، وضم القسم الثاني أبخازيا وأرمينيا وزيمبابوي وإيران ولاوس ومالي وميانمار وسوريا والسودان وطاجيكستان وأوسيتيا الجنوبية.