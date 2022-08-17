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سلطات القرم تعلن توقف الانفجارات التي حدثت في وحدة عسكرية
سلطات القرم تعلن توقف الانفجارات التي حدثت في وحدة عسكرية
أعلنت سلطات شبه جزيرة القرم أن الانفجارات التي حدثت أمس في وحدة عسكرية في منطقة "جانكوي" قد توقفت عمليا، ويعمل خبراء المتفجرات في منطقة طولها خمسة كيلومترات. 17.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-17T07:45+0000
2022-08-17T07:45+0000
روسيا
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وقال أوليغ كريوتشكوف، مستشار رئيس الجمهورية لسياسة المعلومات، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء: "لقد توقفت عمليا الانفجارات في موقع انفجار الذخيرة. ولا يوجد عمليا بقايا للذخيرة. ويعمل الآن خبراء المتفجرات في الموقع. ويجري فحص المنطقة التي يبلغ طولها خمسة كيلومترات بحثا عن بقايا الذخيرة وتطهير المنطقة". وأعلن رئيس جمهورية شبه جزيرة القرم، سيرغي أكسيونوف، في وقت سابق، أنه تم فرض حالة الطوارئ في الإقليم بعد انفجار الذخيرة في مستودع في منطقة جانكوي في شمال شبه الجزيرة. وقال أكسيونوف للصحفيين "نحن في حالة طوارئ". في الوقت نفسه، أوضحت الدائرة الصحفية لرئيس الجمهورية أن حالة الطوارئ ذات الطبيعة الإقليمية قد تم إدخالها مع مراعاة العديد من القرى المتضررة في منطقة جانكوي في شبه جزيرة القرم. وصرحت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، بأن مستودعا عسكريا بالقرب من قرية جانكوي تضرر نتيجة أعمال تخريبية. وجاء في التقرير: "في صباح يوم 16 أغسطس/آب، نتيجة أعمال تخريب، تضرر مستودع عسكري بالقرب من قرية جانكوي". وأضافت الوزارة إن الحادث الذي وقع في شبه حزيرة القرم تسبب في إلحاق أضرار بعدد من المنشآت المدنية، بما في ذلك خطوط الكهرباء ومحطات الطاقة والسكك الحديدية والمباني السكنية.
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روسيا

سلطات القرم تعلن توقف الانفجارات التي حدثت في وحدة عسكرية

07:45 GMT 17.08.2022
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طواقم من وزارة حالات الطوارئ يزيلون آثار قصف أوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2022
© Sputnik . Sergey Averin
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أعلنت سلطات شبه جزيرة القرم أن الانفجارات التي حدثت أمس في وحدة عسكرية في منطقة "جانكوي" قد توقفت عمليا، ويعمل خبراء المتفجرات في منطقة طولها خمسة كيلومترات.
وقال أوليغ كريوتشكوف، مستشار رئيس الجمهورية لسياسة المعلومات، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء: "لقد توقفت عمليا الانفجارات في موقع انفجار الذخيرة. ولا يوجد عمليا بقايا للذخيرة. ويعمل الآن خبراء المتفجرات في الموقع. ويجري فحص المنطقة التي يبلغ طولها خمسة كيلومترات بحثا عن بقايا الذخيرة وتطهير المنطقة".

وبحسبه، فإن تقييم الأضرار التي لحقت بالنقاط السكنية بسبب انفجار الذخيرة سيبدأ بعد الانتهاء من جميع أعمال إزالة الألغام. وأضاف كريوتشكوف أن "جميع الخدمات تعمل لليوم الثاني، والوضع تحت السيطرة، وقد سمح هذا للقطارات بالعمل. والشيء الرئيسي الآن هو مساعدة الأشخاص الذين تضررت ممتلكاتهم من جراء الانفجارات".

وأعلن رئيس جمهورية شبه جزيرة القرم، سيرغي أكسيونوف، في وقت سابق، أنه تم فرض حالة الطوارئ في الإقليم بعد انفجار الذخيرة في مستودع في منطقة جانكوي في شمال شبه الجزيرة. وقال أكسيونوف للصحفيين "نحن في حالة طوارئ".
في الوقت نفسه، أوضحت الدائرة الصحفية لرئيس الجمهورية أن حالة الطوارئ ذات الطبيعة الإقليمية قد تم إدخالها مع مراعاة العديد من القرى المتضررة في منطقة جانكوي في شبه جزيرة القرم.
وصرحت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، بأن مستودعا عسكريا بالقرب من قرية جانكوي تضرر نتيجة أعمال تخريبية. وجاء في التقرير: "في صباح يوم 16 أغسطس/آب، نتيجة أعمال تخريب، تضرر مستودع عسكري بالقرب من قرية جانكوي". وأضافت الوزارة إن الحادث الذي وقع في شبه حزيرة القرم تسبب في إلحاق أضرار بعدد من المنشآت المدنية، بما في ذلك خطوط الكهرباء ومحطات الطاقة والسكك الحديدية والمباني السكنية.
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