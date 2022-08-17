https://sputnikarabic.ae/20220817/سلطات-القرم-تعلن-توقف-الانفجارات-التي-حدثت-في-وحدة-عسكرية-1066504497.html

سلطات القرم تعلن توقف الانفجارات التي حدثت في وحدة عسكرية

سلطات القرم تعلن توقف الانفجارات التي حدثت في وحدة عسكرية

أعلنت سلطات شبه جزيرة القرم أن الانفجارات التي حدثت أمس في وحدة عسكرية في منطقة "جانكوي" قد توقفت عمليا، ويعمل خبراء المتفجرات في منطقة طولها خمسة كيلومترات. 17.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-17T07:45+0000

2022-08-17T07:45+0000

2022-08-17T07:45+0000

روسيا

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وقال أوليغ كريوتشكوف، مستشار رئيس الجمهورية لسياسة المعلومات، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء: "لقد توقفت عمليا الانفجارات في موقع انفجار الذخيرة. ولا يوجد عمليا بقايا للذخيرة. ويعمل الآن خبراء المتفجرات في الموقع. ويجري فحص المنطقة التي يبلغ طولها خمسة كيلومترات بحثا عن بقايا الذخيرة وتطهير المنطقة". وأعلن رئيس جمهورية شبه جزيرة القرم، سيرغي أكسيونوف، في وقت سابق، أنه تم فرض حالة الطوارئ في الإقليم بعد انفجار الذخيرة في مستودع في منطقة جانكوي في شمال شبه الجزيرة. وقال أكسيونوف للصحفيين "نحن في حالة طوارئ". في الوقت نفسه، أوضحت الدائرة الصحفية لرئيس الجمهورية أن حالة الطوارئ ذات الطبيعة الإقليمية قد تم إدخالها مع مراعاة العديد من القرى المتضررة في منطقة جانكوي في شبه جزيرة القرم. وصرحت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، بأن مستودعا عسكريا بالقرب من قرية جانكوي تضرر نتيجة أعمال تخريبية. وجاء في التقرير: "في صباح يوم 16 أغسطس/آب، نتيجة أعمال تخريب، تضرر مستودع عسكري بالقرب من قرية جانكوي". وأضافت الوزارة إن الحادث الذي وقع في شبه حزيرة القرم تسبب في إلحاق أضرار بعدد من المنشآت المدنية، بما في ذلك خطوط الكهرباء ومحطات الطاقة والسكك الحديدية والمباني السكنية.

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