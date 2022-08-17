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غوتيريش يصل إلى لفوف ويلتقي بزيلينسكي وأردوغان
غوتيريش يصل إلى لفوف ويلتقي بزيلينسكي وأردوغان
قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، إن "الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وصل إلى مدينة... 17.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-17T13:51+0000
2022-08-17T13:51+0000
2022-08-17T14:14+0000
أنطونيو غوتيريش
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وقال دوجاريك لمراسل "سبوتنيك": "وصلنا إلى لفوف".وأعلن دوجاريك، يوم أمس الثلاثاء في 17 أغسطس/آب، أن الأمين العام للمنظمة سيشارك يوم الخميس المقبل في لقاء ثلاثي مع الرئيسين التركي والأوكراني رجب طيب أردوغان وفلاديمير زيلينسكي في مدينة لفوف غربي أوكرانيا.وقال دوجاريك للصحفيين: "سيتواجد الأمين العام للأمم المتحدة في مدينة لفوف يوم الخميس بدعوة من الرئيس فلاديمير زيلينسكي، وسيشارك في لقاء ثلاثي مع الرئيسين التركي والأوكراني. في اليوم التالي سيتوجه إلى أوديسا، حيث سيزور الموانئ الثلاثة المشاركة في مبادرة الحبوب عبر البحر الأسود".وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن اتفاقية تصدير الحبوب من موانئ أوكرانيا، تطبق من دون مشاكل.جاء هذا في تصريحات أدلى بها تشاووش أوغلو خلال مؤتمر صحفي مع نظيره اللاتفي إدغارس رينكفيكس، اليوم الثلاثاء في أنقرة، بحسب وكالة "الأناضول".
https://sputnikarabic.ae/20220811/غوتيريش-يدعو-إلى-إنشاء-نطاق-مني-حول-مفاعل-زابوروجيه-النووي-1066294773.html
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أنطونيو غوتيريش, أخبار تركيا اليوم, أخبار أوكرانيا
أنطونيو غوتيريش, أخبار تركيا اليوم, أخبار أوكرانيا
غوتيريش يصل إلى لفوف ويلتقي بزيلينسكي وأردوغان
13:51 GMT 17.08.2022 (تم التحديث: 14:14 GMT 17.08.2022) تابعنا عبر
قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، إن "الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وصل إلى مدينة لفوف، حيث يشارك غدًا في اجتماع ثلاثي مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان".
وقال دوجاريك لمراسل "سبوتنيك": "وصلنا إلى لفوف".
وأعلن دوجاريك، يوم أمس الثلاثاء في 17 أغسطس/آب، أن الأمين العام للمنظمة سيشارك يوم الخميس المقبل في لقاء ثلاثي مع الرئيسين التركي والأوكراني رجب طيب أردوغان وفلاديمير زيلينسكي في مدينة لفوف غربي أوكرانيا.
وقال دوجاريك للصحفيين
: "سيتواجد الأمين العام للأمم المتحدة في مدينة لفوف يوم الخميس بدعوة من الرئيس فلاديمير زيلينسكي، وسيشارك في لقاء ثلاثي مع الرئيسين التركي والأوكراني. في اليوم التالي سيتوجه إلى أوديسا، حيث سيزور الموانئ الثلاثة المشاركة في مبادرة الحبوب عبر البحر الأسود".
وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن اتفاقية تصدير الحبوب من موانئ أوكرانيا، تطبق من دون مشاكل.
جاء هذا في تصريحات أدلى بها تشاووش أوغلو خلال مؤتمر صحفي مع نظيره اللاتفي إدغارس رينكفيكس، اليوم الثلاثاء في أنقرة، بحسب وكالة "الأناضول".