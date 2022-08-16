دوجاريك: غوتيريش يزور أوكرانيا لعقد لقاء ثلاثي مع زيلينسكي وأردوغان
© Sputnik . Abdul Kader Albayالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت
© Sputnik . Abdul Kader Albay
أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، اليوم الثلاثاء، أن الأمين العام للمنظمة سيشارك يوم الخميس المقبل في لقاء ثلاثي مع الرئيسين التركي والأوكراني رجب طيب أردوغان وفلاديمير زيلينسكي في مدينة لفوف غربي أوكرانيا.
وقال دوجاريك للصحفيين: "سيتواجد الأمين العام للأمم المتحدة في مدينة لفوف يوم الخميس بدعوة من الرئيس فلاديمير زيلينسكي، وسيشارك في لقائي ثلاثي مع الرئيسين التركي والأوكراني. في اليوم التالي سيتوجه إلى أوديسا، حيث سيزور الموانئ الثلاثة المشاركة في مبادرة الحبوب عبر البحر الأسود".
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن اتفاقية تصدير الحبوب من موانئ أوكرانيا، تطبق بدون مشاكل.
جاء هذا في تصريحات أدلى بها جاويش أوغلو خلال مؤتمر صحفي مع نظيره اللاتفي إدغارس رينكفيكس، اليوم الثلاثاء في أنقرة، بحسب وكالة "الأناضول".
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن اتفاقية تصدير الحبوب من موانئ أوكرانيا، تطبق بدون مشاكل.
جاء هذا في تصريحات أدلى بها جاويش أوغلو خلال مؤتمر صحفي مع نظيره اللاتفي إدغارس رينكفيكس، اليوم الثلاثاء في أنقرة، بحسب وكالة "الأناضول".
وذكر جاويش أوغلو أن "كافة الأطراف تبذل جهودها في "مركز إسطنبول" لمواصلة هذه المرحلة وعدم توقف شحن الحبوب الأوكرانية.
وأوضح أنه أبلغ نظيره اللاتفي عن سير عمل اتفاقية تصدير الحبوب".
ووقعت روسيا في 22 يوليو/تموز "اتفاقية الغذاء" بشأن تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية مع الأمم المتحدة وتركيا في مدينة إسطنبول.
ونصت الاتفاقية على إجراء تفتيش على السفن المتجهة إلى الموانئ، وسيتم تنفيذ ذلك تحت سيطرة مركز التنسيق المشترك من قبل ثلاث دول (روسيا وأوكرانيا وتركيا) والأمم المتحدة، وسيتم إنشاء مجموعات تفتيش، حيث سيتم تفتيش السفن للتأكد من عدم وصول أسلحة إلى أوكرانيا.
وأوضح أنه أبلغ نظيره اللاتفي عن سير عمل اتفاقية تصدير الحبوب".
ووقعت روسيا في 22 يوليو/تموز "اتفاقية الغذاء" بشأن تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية مع الأمم المتحدة وتركيا في مدينة إسطنبول.
ونصت الاتفاقية على إجراء تفتيش على السفن المتجهة إلى الموانئ، وسيتم تنفيذ ذلك تحت سيطرة مركز التنسيق المشترك من قبل ثلاث دول (روسيا وأوكرانيا وتركيا) والأمم المتحدة، وسيتم إنشاء مجموعات تفتيش، حيث سيتم تفتيش السفن للتأكد من عدم وصول أسلحة إلى أوكرانيا.