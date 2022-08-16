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https://sputnikarabic.ae/20220816/دوجاريك-غوتيريش-يزور-أوكرانيا-لعقد-لقاء-ثلاثي-مع-زيلينسكي-وأردوغان--1066491690.html
دوجاريك: غوتيريش يزور أوكرانيا لعقد لقاء ثلاثي مع زيلينسكي وأردوغان
دوجاريك: غوتيريش يزور أوكرانيا لعقد لقاء ثلاثي مع زيلينسكي وأردوغان
أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، اليوم الثلاثاء، أن الأمين العام للمنظمة سيشارك يوم الخميس المقبل في لقاء ثلاثي مع الرئيسين التركي... 16.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-16T16:58+0000
2022-08-16T16:58+0000
أخبار تركيا اليوم
أنطونيو غوتيريش
أخبار أوكرانيا
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وقال دوجاريك للصحفيين: "سيتواجد الأمين العام للأمم المتحدة في مدينة لفوف يوم الخميس بدعوة من الرئيس فلاديمير زيلينسكي، وسيشارك في لقائي ثلاثي مع الرئيسين التركي والأوكراني. في اليوم التالي سيتوجه إلى أوديسا، حيث سيزور الموانئ الثلاثة المشاركة في مبادرة الحبوب عبر البحر الأسود".وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن اتفاقية تصدير الحبوب من موانئ أوكرانيا، تطبق بدون مشاكل.جاء هذا في تصريحات أدلى بها جاويش أوغلو خلال مؤتمر صحفي مع نظيره اللاتفي إدغارس رينكفيكس، اليوم الثلاثاء في أنقرة، بحسب وكالة "الأناضول".وذكر جاويش أوغلو أن "كافة الأطراف تبذل جهودها في "مركز إسطنبول" لمواصلة هذه المرحلة وعدم توقف شحن الحبوب الأوكرانية.وأوضح أنه أبلغ نظيره اللاتفي عن سير عمل اتفاقية تصدير الحبوب".ووقعت روسيا في 22 يوليو/تموز "اتفاقية الغذاء" بشأن تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية مع الأمم المتحدة وتركيا في مدينة إسطنبول.ونصت الاتفاقية على إجراء تفتيش على السفن المتجهة إلى الموانئ، وسيتم تنفيذ ذلك تحت سيطرة مركز التنسيق المشترك من قبل ثلاث دول (روسيا وأوكرانيا وتركيا) والأمم المتحدة، وسيتم إنشاء مجموعات تفتيش، حيث سيتم تفتيش السفن للتأكد من عدم وصول أسلحة إلى أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20220816/سفينة-أوكرانية-محملة-بالحبوب-تحط-رحالها-في-ميناء-طرطوس-السوري-1066489577.html
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أخبار تركيا اليوم, أنطونيو غوتيريش, أخبار أوكرانيا
أخبار تركيا اليوم, أنطونيو غوتيريش, أخبار أوكرانيا

دوجاريك: غوتيريش يزور أوكرانيا لعقد لقاء ثلاثي مع زيلينسكي وأردوغان

16:58 GMT 16.08.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albayالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، اليوم الثلاثاء، أن الأمين العام للمنظمة سيشارك يوم الخميس المقبل في لقاء ثلاثي مع الرئيسين التركي والأوكراني رجب طيب أردوغان وفلاديمير زيلينسكي في مدينة لفوف غربي أوكرانيا.
وقال دوجاريك للصحفيين: "سيتواجد الأمين العام للأمم المتحدة في مدينة لفوف يوم الخميس بدعوة من الرئيس فلاديمير زيلينسكي، وسيشارك في لقائي ثلاثي مع الرئيسين التركي والأوكراني. في اليوم التالي سيتوجه إلى أوديسا، حيث سيزور الموانئ الثلاثة المشاركة في مبادرة الحبوب عبر البحر الأسود".
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن اتفاقية تصدير الحبوب من موانئ أوكرانيا، تطبق بدون مشاكل.
جاء هذا في تصريحات أدلى بها جاويش أوغلو خلال مؤتمر صحفي مع نظيره اللاتفي إدغارس رينكفيكس، اليوم الثلاثاء في أنقرة، بحسب وكالة "الأناضول".
علماء من جامعة ولاية سيفاستوبول يكتشفون أطلال ميناء روماني قديم في مياه طرطوس السورية، بقايا الأسوار الدفاعية القديمة لجزيرة أرفارد. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2022
سفينة أوكرانية محملة بالحبوب تحط رحالها في ميناء طرطوس السوري
16:41 GMT
وذكر جاويش أوغلو أن "كافة الأطراف تبذل جهودها في "مركز إسطنبول" لمواصلة هذه المرحلة وعدم توقف شحن الحبوب الأوكرانية.
وأوضح أنه أبلغ نظيره اللاتفي عن سير عمل اتفاقية تصدير الحبوب".
ووقعت روسيا في 22 يوليو/تموز "اتفاقية الغذاء" بشأن تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية مع الأمم المتحدة وتركيا في مدينة إسطنبول.
ونصت الاتفاقية على إجراء تفتيش على السفن المتجهة إلى الموانئ، وسيتم تنفيذ ذلك تحت سيطرة مركز التنسيق المشترك من قبل ثلاث دول (روسيا وأوكرانيا وتركيا) والأمم المتحدة، وسيتم إنشاء مجموعات تفتيش، حيث سيتم تفتيش السفن للتأكد من عدم وصول أسلحة إلى أوكرانيا.
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