https://sputnikarabic.ae/20220817/وزير-الدفاع-العراقي-يزور-روسيا-ويشارك-في-المؤتمر-العاشر-للأمن-الدولي-1066517148.html
وزير الدفاع العراقي يزور روسيا ويشارك في المؤتمر العاشر للأمن الدولي
وزير الدفاع العراقي يزور روسيا ويشارك في المؤتمر العاشر للأمن الدولي
أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الأربعاء، عن "توجه وزير الدفاع، جمعة عناد سعدون، إلى العاصمة الروسية موسكو تلبية للدعوة التي تلقاها من نظيره الروسي، سيرغي... 17.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-17T11:48+0000
2022-08-17T11:48+0000
2022-08-17T11:48+0000
العراق
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بغداد - سبوتنيك. وأضاف البيان: "حضر وزير الدفاع المؤتمر وألقى كلمة خلاله، وعلى هامش مؤتمر الأمن الدولي، لبّى دعوة تلقاها لحضور المعرض الدولي العسكري التقني.. وخلال تواجده في روسيا، زار وزير الدفاع مصنع الأسلحة والدروع والطائرات المسيرة، ومصنع طائرات سوخوي 57، كما زار مصنع منظومة صواريخ الدفاع الجوي إس 400".وتابع البيان أن "هذه الدعوة تأتي لتقوية العلاقات الثنائية بين البلدين، وللاطلاع على أحدث التقنيات العسكرية".وكان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أكد أمس الثلاثاء، أن "النظام الأمني العالمي يتغير جذريا، وانتهى عهد الهيمنة المطلقة للولايات المتحدة وحلفائها الغربيين، الذين دأبوا على تسويق نموذجهم الاقتصادي والثقافي المعولم لمعايير الحداثة والديموقراطية".وقال شويغو، خلال افتتاح مؤتمر موسكو للأمن الدولي: "ينعقد هذا المؤتمر في سياق تغيير جذري في نظام الأمن العالمي والإقليمي. أصبحت الهيمنة المطلقة للولايات المتحدة وحلفائها شيئًا من الماضي".وانعقد مؤتمر موسكو العاشر للأمن الدولي، يومي 15 - 16 أغسطس/آب الجاري. ويعقد هذا المؤتمر من العام 2012، وهو منتدى سنوي تعقده وزارة الدفاع الروسية لمناقشة القضايا والاتجاهات الملحة على جدول الأعمال العسكري الدولي.
https://sputnikarabic.ae/20220726/وزير-الدفاع-العراقي-يكشف-عن-تحرك-عسكري-فرضية-الحرب-مع-تركيا-قائمة-1065571044.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار روسيا اليوم
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار روسيا اليوم
وزير الدفاع العراقي يزور روسيا ويشارك في المؤتمر العاشر للأمن الدولي
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أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الأربعاء، عن "توجه وزير الدفاع، جمعة عناد سعدون، إلى العاصمة الروسية موسكو تلبية للدعوة التي تلقاها من نظيره الروسي، سيرغي شويغو، على رأس وفد رفيع المستوى ضم معاون رئيس أركان الجيش للعمليات، ومدير عام الاستخبارات والأمن، لحضور مؤتمر موسكو العاشر للأمن الدولي".
بغداد - سبوتنيك
. وأضاف البيان: "حضر وزير الدفاع المؤتمر وألقى كلمة خلاله، وعلى هامش مؤتمر الأمن الدولي، لبّى دعوة تلقاها لحضور المعرض الدولي العسكري التقني.. وخلال تواجده في روسيا، زار وزير الدفاع مصنع الأسلحة والدروع والطائرات المسيرة، ومصنع طائرات سوخوي 57، كما زار مصنع منظومة صواريخ الدفاع الجوي إس 400".
وتابع البيان أن "هذه الدعوة تأتي لتقوية العلاقات الثنائية بين البلدين، وللاطلاع على أحدث التقنيات العسكرية".
وكان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أكد أمس الثلاثاء، أن "النظام الأمني العالمي يتغير جذريا، وانتهى عهد الهيمنة المطلقة للولايات المتحدة وحلفائها الغربيين، الذين دأبوا على تسويق نموذجهم الاقتصادي والثقافي المعولم لمعايير الحداثة والديموقراطية".
وقال شويغو، خلال افتتاح مؤتمر موسكو للأمن الدولي
: "ينعقد هذا المؤتمر في سياق تغيير جذري في نظام الأمن العالمي والإقليمي. أصبحت الهيمنة المطلقة للولايات المتحدة وحلفائها شيئًا من الماضي".
وانعقد مؤتمر موسكو العاشر للأمن الدولي، يومي 15 - 16 أغسطس/آب الجاري. ويعقد هذا المؤتمر من العام 2012، وهو منتدى سنوي تعقده وزارة الدفاع الروسية لمناقشة القضايا والاتجاهات الملحة على جدول الأعمال العسكري الدولي.