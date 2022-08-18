https://sputnikarabic.ae/20220818/الأمن-الفدرالي-الروسي-اعتقال-خلية-من-8-عناصر-تابعة-لتنظيم-كتيبة-التوحيد-والجهاد--1066566483.html
الأمن الفدرالي الروسي: اعتقال خلية من 8 عناصر تابعة لتنظيم كتيبة "التوحيد والجهاد"
الأمن الفدرالي الروسي: اعتقال خلية من 8 عناصر تابعة لتنظيم كتيبة "التوحيد والجهاد"
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي اعتقال ثمانية أعضاء في خلية تابعة لمنظمة "كتيبة التوحيد والجهاد" الإرهابية المحظورة في روسيا، في كل من العاصمة موسكو وسيبيريا. 18.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-18T09:15+0000
2022-08-18T09:15+0000
2022-08-18T09:17+0000
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال الجهاز في بيان، اليوم الخميس: "في مدن كراسنويارسك وموسكو ونوفوسيبيرسك، تم إحباط مخططات خلية تنشط بين الأقاليم تابعة للتنظيم الإرهابي الدولي" كتيبة التوحيد والجهاد " (المحظورة في روسيا بقرار من محكمة موسكو العسكرية في عام 2019)، واعتقال ثمانية أشخاص من المهاجرين من دول آسيا الوسطى".وبحسب مسؤولين أمنيين، فإن أعضاء الخلية مولوا هياكل إرهابية في سوريا، كما دعوا لارتكاب جرائم ذات طابع إرهابي في روسيا الاتحادية.يشار إلى أنه خلال عملية الاعتقال تمت مصادرة أجهزة اتصال ووسائط إلكترونية وبطاقات مصرفية. فتح المحققون قضايا جنائية.تم تصنيف كتيبة التوحيد والجهاد، التي كانت وراء تفجير مترو سان بطرسبورغ في أبريل/نيسان 2017، على أنها منظمة إرهابية في روسيا منذ عام 2019. وترد من المناطق الروسية وقيرغيزستان وأوزبكستان ودول أخرى في آسيا الوسطى، أنباء بانتظام عن اعتقال أنصار هذه المجموعة.
https://sputnikarabic.ae/20210701/الأمن-الفدرالي-الروسي-يحبط-هجمات-إرهابية-أعدها-عناصر-داعش-في-موسكو-ومقاطعة-آستراخان-1049433311.html
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روسيا
الأمن الفدرالي الروسي: اعتقال خلية من 8 عناصر تابعة لتنظيم كتيبة "التوحيد والجهاد"
09:15 GMT 18.08.2022 (تم التحديث: 09:17 GMT 18.08.2022) تابعنا عبر
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي اعتقال ثمانية أعضاء في خلية تابعة لمنظمة "كتيبة التوحيد والجهاد" الإرهابية المحظورة في روسيا، في كل من العاصمة موسكو وسيبيريا.
موسكو - سبوتنيك. وقال الجهاز في بيان، اليوم الخميس: "في مدن كراسنويارسك وموسكو ونوفوسيبيرسك، تم إحباط مخططات خلية تنشط بين الأقاليم تابعة للتنظيم الإرهابي الدولي" كتيبة التوحيد والجهاد " (المحظورة في روسيا بقرار من محكمة موسكو العسكرية في عام 2019)، واعتقال ثمانية أشخاص من المهاجرين من دول آسيا الوسطى".
وبحسب مسؤولين أمنيين، فإن أعضاء الخلية مولوا هياكل إرهابية في سوريا، كما دعوا لارتكاب جرائم ذات طابع إرهابي في روسيا الاتحادية.
يشار إلى أنه خلال عملية الاعتقال تمت مصادرة أجهزة اتصال ووسائط إلكترونية وبطاقات مصرفية. فتح المحققون قضايا جنائية.
تم تصنيف كتيبة التوحيد والجهاد، التي كانت وراء تفجير مترو سان بطرسبورغ في أبريل/نيسان 2017، على أنها منظمة إرهابية في روسيا منذ عام 2019. وترد من المناطق الروسية وقيرغيزستان وأوزبكستان ودول أخرى في آسيا الوسطى، أنباء بانتظام عن اعتقال أنصار هذه المجموعة.