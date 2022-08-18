https://sputnikarabic.ae/20220818/الدفاع-الروسية-تعلن-تصفية-نحو-80-جنديا-من-مشاة-البحرية-الأوكرانية-1066555470.html
الدفاع الروسية تعلن تصفية نحو 80 جنديا من مشاة البحرية الأوكرانية
الدفاع الروسية تعلن تصفية نحو 80 جنديا من مشاة البحرية الأوكرانية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن قتل أكثر من 80 شخصا وإصابة 50 آخرين من قوات مشاة البحرية الأوكرانية بعد استهدافهم بأسلحة عالية الدقة. 18.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-18T07:05+0000
2022-08-18T07:05+0000
2022-08-18T07:47+0000
أخبار أوكرانيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن قذائف المدفعية الروسية حيدت أكثر من 250 جنديا أوكرانيا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأضافت الوزارة في بيانها أن الكتيبة 37 من لواء المشاة الآلي 56 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية فقدت قدرتها القتالية تماما، وتجاوزت خسائرها 60 في المئة، من قواتها.كما تم استهداف قاعدة مؤقتة للمرتزقة في خاركوف، بأسلحة عالية الدقة وأدت لمقتل أكثر من 90 مسلحا.كما تم تدمير ثلاثة مستودعات للأسلحة الصاروخية والمدفعية والذخيرة في مناطق بلدات زفانوفكا وفاسيوكوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية وبيريزنيغوفاتوي في منطقة نيكولاييف.وختم البيان: "إجمالا، ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة تم تدمير 267 طائرة و148 طائرة هليكوبتر و1757 طائرة دون طيار و366 نظام صواريخ مضاد للطائرات و4340 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى و800 مركبة قتالية لأنظمة إطلاق راجمات صواريخ و3312 مرابض مدفعية ميدانية وهاون، وكذلك 4938 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
الدفاع الروسية تعلن تصفية نحو 80 جنديا من مشاة البحرية الأوكرانية
07:05 GMT 18.08.2022 (تم التحديث: 07:47 GMT 18.08.2022) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن قتل أكثر من 80 شخصا وإصابة 50 آخرين من قوات مشاة البحرية الأوكرانية بعد استهدافهم بأسلحة عالية الدقة.
كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن قذائف المدفعية الروسية حيدت أكثر من 250 جنديا أوكرانيا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأضافت الوزارة في بيانها أن الكتيبة 37 من لواء المشاة الآلي 56 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية فقدت قدرتها القتالية تماما، وتجاوزت خسائرها 60 في المئة، من قواتها.
كما تم استهداف قاعدة مؤقتة للمرتزقة في خاركوف، بأسلحة عالية الدقة وأدت لمقتل أكثر من 90 مسلحا.
ويواصل سلاح الجو والقوات الصاروخية والمدفعية قصف المنشآت العسكرية على أراضي أوكرانيا، وتم استهداف 5 مراكز قيادة للقوات المسلحة الأوكرانية، بما في ذلك اللواء الآلي 72 في منطقة أرتيوموفسك، ولواء النقل الجوي 46 في منطقة قرية بيلايا كرينيتسا، في مقاطعة خيرسون، بالإضافة إلى القوى العاملة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 234 منطقة.
كما تم تدمير ثلاثة
مستودعات للأسلحة الصاروخية والمدفعية والذخيرة في مناطق بلدات زفانوفكا وفاسيوكوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية وبيريزنيغوفاتوي في منطقة نيكولاييف.
وختم البيان: "إجمالا، ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة تم تدمير 267 طائرة و148 طائرة هليكوبتر و1757 طائرة دون طيار و366 نظام صواريخ مضاد للطائرات و4340 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى و800 مركبة قتالية لأنظمة إطلاق راجمات صواريخ و3312 مرابض مدفعية ميدانية وهاون، وكذلك 4938 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.