https://sputnikarabic.ae/20220818/الدفاع-الروسية-كييف-تستعد-لاستفزاز-في-محطة-زابوروجيه-للطاقة-النووية-خلال-زيارة-غوتيريش-1066553647.html
الدفاع الروسية: كييف تستعد لاستفزاز في محطة زابوروجيه للطاقة النووية خلال زيارة غوتيريش
الدفاع الروسية: كييف تستعد لاستفزاز في محطة زابوروجيه للطاقة النووية خلال زيارة غوتيريش
قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف، إن نظام كييف يجهز لعمل استفزازي في 19 أغسطس/آب، في محطة الطاقة النووية في زابوروجيه خلال زيارة... 18.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-18T06:46+0000
2022-08-18T06:46+0000
2022-08-18T07:47+0000
أخبار أوكرانيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وأضاف أنه سيتم اتهام روسيا بإحداث كارثة من صنع الإنسان في محطة الطاقة، وجاء في البيان:للتحضير لهذا العمل الاستفزازي، تنشر قيادة المجموعة التكتيكية العملياتية "دنيبر" نقاط مراقبة إشعاعية في منطقة زابوروجيه بحلول 19 أغسطس، وتنظم تدريبات لوحدات لواء الدفاع الإقليمي 108 ولواء المدفعية 44 والوحدات العسكرية المتمركزة في زابوروجيه، على الإجراءات في ظروف التلوث الإشعاعي للمنطقة.كما من المقرر أن تكمل وحدات الفوج 704 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية تمركزها في منطقة زابوروجيه بحلول 19 أغسطس، وأن تكون جاهزة لإصلاح مكان الحادث في المحطة، وكذلك لتنفيذ مجموعة من التدابير لإثبات الإزالة المفترضة لعواقبها.وتخطط وحدات لواء المدفعية 44 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، شن ضربات بالمدفعية على أراضي المحطة من مواقع إطلاق النار الموجودة في مدينة نيكوبول، في 19 أغسطس، ليتم إلقاء اللوم والعواقب على القوات المسلحة الروسية.وأضاف المتحدث أن القيادة الأوكرانية نشرت أكثر من مرة إشاعات بأن القوات الروسية احتلت محطة الطاقة النووية هذه، وتقوم بقصف القوات المسلحة الأوكرانية من أنظمة مدفعية بعيدة المدى، مخبئة خلف محطة الطاقة النووية.يرجى ملاحظة أن القوات الروسية ليس لديها أسلحة ثقيلة سواء في أراضي المحطة أو في المناطق المجاورة لها، ولا يوجد سوى وحدات أمنية هناك، وستتخذ القوات الروسية جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة المحطة.
https://sputnikarabic.ae/20220818/روسيا-تجري-حوار-مع-الأمم-المتحدة-والوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-بشأن-زيارة-محطة-زابوروجييه--1066550144.html
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أخبار أوكرانيا
الدفاع الروسية: كييف تستعد لاستفزاز في محطة زابوروجيه للطاقة النووية خلال زيارة غوتيريش
06:46 GMT 18.08.2022 (تم التحديث: 07:47 GMT 18.08.2022) تابعنا عبر
قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف، إن نظام كييف يجهز لعمل استفزازي في 19 أغسطس/آب، في محطة الطاقة النووية في زابوروجيه خلال زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لأوكرانيا، ليتم توجيه الاتهام لروسيا.
وأضاف أنه سيتم اتهام روسيا بإحداث كارثة من صنع الإنسان في محطة الطاقة، وجاء في البيان:
للتحضير لهذا العمل الاستفزازي، تنشر قيادة المجموعة التكتيكية العملياتية "دنيبر" نقاط مراقبة إشعاعية في منطقة زابوروجيه بحلول 19 أغسطس، وتنظم تدريبات لوحدات لواء الدفاع الإقليمي 108 ولواء المدفعية 44 والوحدات العسكرية المتمركزة في زابوروجيه، على الإجراءات في ظروف التلوث الإشعاعي للمنطقة.
كما من المقرر أن تكمل وحدات الفوج 704 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية تمركزها في منطقة زابوروجيه بحلول 19 أغسطس، وأن تكون جاهزة لإصلاح مكان الحادث في المحطة، وكذلك لتنفيذ مجموعة من التدابير لإثبات الإزالة المفترضة لعواقبها.
وتخطط وحدات لواء المدفعية 44 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، شن ضربات بالمدفعية على أراضي المحطة من مواقع إطلاق النار الموجودة في مدينة نيكوبول، في 19 أغسطس، ليتم إلقاء اللوم والعواقب على القوات المسلحة الروسية.
وأضاف المتحدث أن القيادة الأوكرانية نشرت أكثر من مرة إشاعات بأن القوات الروسية
احتلت محطة الطاقة النووية هذه، وتقوم بقصف القوات المسلحة الأوكرانية من أنظمة مدفعية بعيدة المدى، مخبئة خلف محطة الطاقة النووية.
يرجى ملاحظة أن القوات الروسية ليس لديها أسلحة ثقيلة سواء في أراضي المحطة أو في المناطق المجاورة لها، ولا يوجد سوى وحدات أمنية هناك، وستتخذ القوات الروسية جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة المحطة.