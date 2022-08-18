عربي
Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20220818/الدفاع-الروسية-كييف-تستعد-لاستفزاز-في-محطة-زابوروجيه-للطاقة-النووية-خلال-زيارة-غوتيريش-1066553647.html
الدفاع الروسية: كييف تستعد لاستفزاز في محطة زابوروجيه للطاقة النووية خلال زيارة غوتيريش
الدفاع الروسية: كييف تستعد لاستفزاز في محطة زابوروجيه للطاقة النووية خلال زيارة غوتيريش
قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف، إن نظام كييف يجهز لعمل استفزازي في 19 أغسطس/آب، في محطة الطاقة النووية في زابوروجيه خلال زيارة... 18.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-18T06:46+0000
2022-08-18T07:47+0000
أخبار أوكرانيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/08/1060969808_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7df4badae4bd8d253fa2cbd4a967ddbe.jpg
وأضاف أنه سيتم اتهام روسيا بإحداث كارثة من صنع الإنسان في محطة الطاقة، وجاء في البيان:للتحضير لهذا العمل الاستفزازي، تنشر قيادة المجموعة التكتيكية العملياتية "دنيبر" نقاط مراقبة إشعاعية في منطقة زابوروجيه بحلول 19 أغسطس، وتنظم تدريبات لوحدات لواء الدفاع الإقليمي 108 ولواء المدفعية 44 والوحدات العسكرية المتمركزة في زابوروجيه، على الإجراءات في ظروف التلوث الإشعاعي للمنطقة.كما من المقرر أن تكمل وحدات الفوج 704 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية تمركزها في منطقة زابوروجيه بحلول 19 أغسطس، وأن تكون جاهزة لإصلاح مكان الحادث في المحطة، وكذلك لتنفيذ مجموعة من التدابير لإثبات الإزالة المفترضة لعواقبها.وتخطط وحدات لواء المدفعية 44 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، شن ضربات بالمدفعية على أراضي المحطة من مواقع إطلاق النار الموجودة في مدينة نيكوبول، في 19 أغسطس، ليتم إلقاء اللوم والعواقب على القوات المسلحة الروسية.وأضاف المتحدث أن القيادة الأوكرانية نشرت أكثر من مرة إشاعات بأن القوات الروسية احتلت محطة الطاقة النووية هذه، وتقوم بقصف القوات المسلحة الأوكرانية من أنظمة مدفعية بعيدة المدى، مخبئة خلف محطة الطاقة النووية.يرجى ملاحظة أن القوات الروسية ليس لديها أسلحة ثقيلة سواء في أراضي المحطة أو في المناطق المجاورة لها، ولا يوجد سوى وحدات أمنية هناك، وستتخذ القوات الروسية جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة المحطة.
https://sputnikarabic.ae/20220818/روسيا-تجري-حوار-مع-الأمم-المتحدة-والوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-بشأن-زيارة-محطة-زابوروجييه--1066550144.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/08/1060969808_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0f00773a5bf013338e25d0eb8a3a9883.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

الدفاع الروسية: كييف تستعد لاستفزاز في محطة زابوروجيه للطاقة النووية خلال زيارة غوتيريش

06:46 GMT 18.08.2022 (تم التحديث: 07:47 GMT 18.08.2022)
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصورحوض تبريد محطة زاباروجيه النووية، أوكرانيا 5 أبريل 2022
حوض تبريد محطة زاباروجيه النووية، أوكرانيا 5 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2022
© Sputnik
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف، إن نظام كييف يجهز لعمل استفزازي في 19 أغسطس/آب، في محطة الطاقة النووية في زابوروجيه خلال زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لأوكرانيا، ليتم توجيه الاتهام لروسيا.
وأضاف أنه سيتم اتهام روسيا بإحداث كارثة من صنع الإنسان في محطة الطاقة، وجاء في البيان:
للتحضير لهذا العمل الاستفزازي، تنشر قيادة المجموعة التكتيكية العملياتية "دنيبر" نقاط مراقبة إشعاعية في منطقة زابوروجيه بحلول 19 أغسطس، وتنظم تدريبات لوحدات لواء الدفاع الإقليمي 108 ولواء المدفعية 44 والوحدات العسكرية المتمركزة في زابوروجيه، على الإجراءات في ظروف التلوث الإشعاعي للمنطقة.
كما من المقرر أن تكمل وحدات الفوج 704 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية تمركزها في منطقة زابوروجيه بحلول 19 أغسطس، وأن تكون جاهزة لإصلاح مكان الحادث في المحطة، وكذلك لتنفيذ مجموعة من التدابير لإثبات الإزالة المفترضة لعواقبها.
حوض تبريد محطة زاباروجيه النووية، أوكرانيا 5 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2022
روسيا تجري حوارا مع الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن زيارة محطة زابوروجيه
02:54 GMT
وتخطط وحدات لواء المدفعية 44 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، شن ضربات بالمدفعية على أراضي المحطة من مواقع إطلاق النار الموجودة في مدينة نيكوبول، في 19 أغسطس، ليتم إلقاء اللوم والعواقب على القوات المسلحة الروسية.
وأضاف المتحدث أن القيادة الأوكرانية نشرت أكثر من مرة إشاعات بأن القوات الروسية احتلت محطة الطاقة النووية هذه، وتقوم بقصف القوات المسلحة الأوكرانية من أنظمة مدفعية بعيدة المدى، مخبئة خلف محطة الطاقة النووية.
يرجى ملاحظة أن القوات الروسية ليس لديها أسلحة ثقيلة سواء في أراضي المحطة أو في المناطق المجاورة لها، ولا يوجد سوى وحدات أمنية هناك، وستتخذ القوات الروسية جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة المحطة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:49 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала