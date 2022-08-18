https://sputnikarabic.ae/20220818/روسيا-تجري-حوار-مع-الأمم-المتحدة-والوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-بشأن-زيارة-محطة-زابوروجييه--1066550144.html

روسيا تجري حوار مع الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن زيارة محطة زابوروجييه

روسيا تجري حوار مع الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن زيارة محطة زابوروجييه

أكد نائب مدير إدارة منع الانتشار والحد من التسلح بوزارة الخارجية الروسية إيغور فيشنفيتسكي، إن موسكو تجري حوار وثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والأمانة... 18.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-18T02:54+0000

2022-08-18T02:54+0000

2022-08-18T02:54+0000

روسيا

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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال فيشنفيتسكي في مؤتمر استعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية: "الآن وبهذه الأيام بالتحديد، تشارك روسيا في حوار جاد للغاية مع مسؤولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومع الأمانة العامة للأمم المتحدة بشأن تنظيم زيارة وفد من الوكالة برئاسة مديرها العام (رافائيل) غروسي إلى محطة زابوروجية النووية... نحن مهتمون جدا بهذا".وأضاف: "أنا على يقين من أن نفس الاتصالات تجري مع أوكرانيا فيما يتعلق بزيارة محطة الطاقة النووية في زابوروجييه من خلال المنظمات الدولية... آمل أن تتم هذه المهمة في أقرب وقت ممكن .. روسيا على أي حال ستساهم في ذلك بكل الوسائل الممكنة".وفي السياق، أكد فيشنفتسكي أن الدعم الغربي لأوكرانيا بما يخص الوضع حول محطة الطاقة النووية في زابوروجييه، يشجع كييف على مواصلة قصف المحطة.وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت في وقت سابق، أن الجيش الأوكراني، قصف منطقة محطة زابوروجييه للطاقة النووية بقذائف مدفعية من عيار 152 مم.وتنفي سلطات كييف استهداف المحطة، بل وتتهم الجيش الروسي، الذي يسيطر على المحطة، بقصفها؛ الأمر الذي دفع المسؤولين الروس إلى طلب حضور ممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، للتحقق بأنفسهم من صحة الرواية الروسية.وأعلن رئيس مركز الدفاع الوطني لإدارة الدفاع في روسيا، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، الإثنين، أن كييف تعد لاستفزاز واسع النطاق في منطقة محطة زابوروجية للطاقة النووية، حيث استدعت لذلك ما يقرب من ألف عسكري من قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية.

https://sputnikarabic.ae/20220816/أوليانوف-الدول-الغربية-تشجع-بتصريحاتها-كييف-على-مواصلة-قصف-محطة-زابوروجيه-النووية-1066483204.html

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