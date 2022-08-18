https://sputnikarabic.ae/20220818/الصين-تطالب-الولايات-المتحدة-بوقف-جميع-الاتصالات-الرسمية-مع-تايوان-1066569547.html
الصين تطالب الولايات المتحدة بوقف جميع الاتصالات الرسمية مع تايوان
الصين تطالب الولايات المتحدة بوقف جميع الاتصالات الرسمية مع تايوان
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، إن بلاده تطالب الولايات المتحدة بوقف أي اتصالات رسمية مع تايوان، وكذلك المفاوضات بشأن اتفاقية تجارية... 18.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-18T10:35+0000
2022-08-18T10:35+0000
2022-08-18T10:35+0000
الصين
العالم
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وأضاف أن بكين مستعدة لاتخاذ إجراءات حاسمة لحماية سيادتها.وقال الدبلوماسي: "هناك صين واحدة فقط في العالم، وتايوان جزء لا يتجزأ من أراضي الصين، وحكومة جمهورية الصين الشعبية هي الحكومة الشرعية الوحيدة التي تمثل الصين كلها".وشدد على أن التمسك بمبدأ صين واحدة هو شرط مسبق لمشاركة تايوان في التعاون الاقتصادي الخارجي.وأضاف أن "الصين ستتخذ إجراءات حاسمة لحماية سيادتها ووحدة أراضيها، وننصح الولايات المتحدة بعدم اتخاذ قرارات خاطئة".وكان مكتب الممثل التجاري الأمريكي قد أعلن، يوم الأربعاء، أن الجانبين الأمريكي والتايواني اتفقا على بدء محادثات تجارية في الخريف في إطار مبادرة التجارة الأمريكية-التايوانية للقرن الحادي والعشرين، والتي تم الكشف عنها لأول مرة في أوائل يونيو/حزيران. وبحسب نائبة الممثل التجاري الأمريكي سارة بيانكي، نقلا عن بيان صحفي، فإن المحادثات ستعمل على "تعميق العلاقات التجارية والاستثمارية بين الولايات المتحدة وتايوان ودفع أولويات التجارة المتبادلة على أساس القيم المشتركة".وتصاعد الوضع حول تايوان بعد الزيارة الأخيرة لرئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي للجزيرة. وأدانت الصين، التي تعتبر الجزيرة إحدى مقاطعاتها، زيارة بيلوسي، ورأت في هذه الخطوة دعم الولايات المتحدة للانفصالية التايوانية، لتبدأ مناورات عسكرية واسعة النطاق.
https://sputnikarabic.ae/20220815/الخارجية-الصينية-العلاقات-مع-السعودية-نمت-بقوة-في-السنوات-الأخيرة-1066439201.html
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الصين, العالم
الصين تطالب الولايات المتحدة بوقف جميع الاتصالات الرسمية مع تايوان
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، إن بلاده تطالب الولايات المتحدة بوقف أي اتصالات رسمية مع تايوان، وكذلك المفاوضات بشأن اتفاقية تجارية واقتصادية رسمية بين واشنطن وتايبيه.
وأضاف أن بكين مستعدة لاتخاذ إجراءات حاسمة لحماية سيادتها.
وقال الدبلوماسي: "هناك صين واحدة فقط في العالم، وتايوان جزء لا يتجزأ من أراضي الصين، وحكومة جمهورية الصين الشعبية هي الحكومة الشرعية الوحيدة التي تمثل الصين كلها".
وشدد على أن التمسك بمبدأ صين واحدة هو شرط مسبق لمشاركة تايوان في التعاون الاقتصادي الخارجي.
وطالب الولايات المتحدة بالالتزام الصارم بمبدأ صين واحدة وبنود البيانات الصينية الأمريكية المشتركة الثلاثة، ووقف أي شكل من أشكال الاتصال الرسمي مع تايوان، والامتناع عن التفاوض وتوقيع اتفاقيات رسمية مع تايبيه.
وأضاف أن "الصين ستتخذ إجراءات حاسمة لحماية سيادتها ووحدة أراضيها، وننصح الولايات المتحدة بعدم اتخاذ قرارات خاطئة".
وكان مكتب الممثل التجاري الأمريكي قد أعلن، يوم الأربعاء، أن الجانبين الأمريكي والتايواني اتفقا على بدء محادثات تجارية في الخريف في إطار مبادرة التجارة الأمريكية-التايوانية للقرن الحادي والعشرين، والتي تم الكشف عنها لأول مرة في أوائل يونيو/حزيران. وبحسب نائبة الممثل التجاري الأمريكي سارة بيانكي، نقلا عن بيان صحفي، فإن المحادثات ستعمل على "تعميق العلاقات التجارية والاستثمارية بين الولايات المتحدة وتايوان ودفع أولويات التجارة المتبادلة على أساس القيم المشتركة".
وتصاعد الوضع حول تايوان بعد الزيارة الأخيرة لرئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي للجزيرة. وأدانت الصين، التي تعتبر الجزيرة إحدى مقاطعاتها، زيارة بيلوسي، ورأت في هذه الخطوة دعم الولايات المتحدة للانفصالية التايوانية، لتبدأ مناورات عسكرية واسعة النطاق.