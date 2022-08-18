https://sputnikarabic.ae/20220818/الصين-تواجه-أزمة-حادة-في-الطاقة-وتعزز-اعتمادها-على-الفحم-1066585340.html
الصين تواجه أزمة حادة في الطاقة وتعزز اعتمادها على الفحم
الصين تواجه أزمة حادة في الطاقة وتعزز اعتمادها على الفحم
قررت الحكومة الصينية مساعدة محطات الطاقة العاملة بالفحم للحفاظ على إمدادات الكهرباء، في ظل زيادة الطلب على الوقود في أعقاب درجات الحرارة شديدة الارتفاع والجفاف... 18.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-18T14:26+0000
2022-08-18T14:26+0000
2022-08-18T14:26+0000
الصين
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أدت موجة الحر التي استمرت لأشهر ونقص الأمطار إلى حرمان السدود من المياه في مقاطعة سيتشوان التي يبلغ عدد سكانها 80 مليون نسمة والتي تعتمد في الغالب على الطاقة الكهرومائية، مما أجبر السلطات هناك وفي بلدية تشونغتشينغ المجاورة على مطالبة الشركات بإغلاق المصانع مؤقتا.وقال نائب رئيس مجلس الدولة الصيني هان تشنغ يوم الأربعاء إن بكين ستقدم الدعم لأعمال الفحم بعد أن قالت وزارة التخطيط إن الاستهلاك اليومي للوقود من قبل محطات الطاقة في البلاد ارتفع بنسبة 15% خلال الأسبوعين الأولين من الشهر الجاري أغسطس مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب صحيفة "فايننشال تايمز".وبسبب الجفاف حاولت بعض الحكومات المحلية على طول نهر اليانغتسي - أهم ممر مائي في الصين والذي انخفض إلى مستوى قياسي الأسبوع الماضي - التأثير على الطقس، حيث أطلقت المدن على طول الأجزاء الجافة من النهر، بما في ذلك تشونغتشينغ ووهان، عبوات معدنية في الهواء لبذر السحب والحث على التكثيف.قالت شركة "تسلا" وشركة صناعة السيارات المملوكة للدولة "سايك موتور" إن نقص الطاقة في سيتشوان أدى إلى مشاكل في سلسلة التوريد، كما تضررت المنازل ومحطات المترو ومراكز التسوق من نقص الكهرباء.
https://sputnikarabic.ae/20220817/سفير-روسيا-في-واشنطن-تصنيف-أمريكا-لأسواق-الطاقة-يزعزع-استقرار-القطاع-ويرفع-الأسعار-1066544259.html
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الصين
الصين تواجه أزمة حادة في الطاقة وتعزز اعتمادها على الفحم
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قررت الحكومة الصينية مساعدة محطات الطاقة العاملة بالفحم للحفاظ على إمدادات الكهرباء، في ظل زيادة الطلب على الوقود في أعقاب درجات الحرارة شديدة الارتفاع والجفاف جنوب غربي البلاد.
أدت موجة الحر
التي استمرت لأشهر ونقص الأمطار إلى حرمان السدود من المياه في مقاطعة سيتشوان التي يبلغ عدد سكانها 80 مليون نسمة والتي تعتمد في الغالب على الطاقة الكهرومائية، مما أجبر السلطات هناك وفي بلدية تشونغتشينغ المجاورة على مطالبة الشركات بإغلاق المصانع مؤقتا.
وقال نائب رئيس مجلس الدولة الصيني هان تشنغ يوم الأربعاء إن بكين ستقدم الدعم لأعمال الفحم بعد أن قالت وزارة التخطيط إن الاستهلاك اليومي للوقود من قبل محطات الطاقة في البلاد ارتفع بنسبة 15% خلال الأسبوعين الأولين من الشهر الجاري أغسطس مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب صحيفة
"فايننشال تايمز".
وبسبب الجفاف حاولت بعض الحكومات المحلية على طول نهر اليانغتسي - أهم ممر مائي في الصين والذي انخفض إلى مستوى قياسي الأسبوع الماضي - التأثير على الطقس، حيث أطلقت المدن على طول الأجزاء الجافة من النهر، بما في ذلك تشونغتشينغ ووهان، عبوات معدنية في الهواء لبذر السحب والحث على التكثيف.
قالت شركة "تسلا" وشركة صناعة السيارات المملوكة للدولة "سايك موتور" إن نقص الطاقة في سيتشوان أدى إلى مشاكل في سلسلة التوريد، كما تضررت المنازل ومحطات المترو ومراكز التسوق من نقص الكهرباء.