https://sputnikarabic.ae/20220818/العراق-الحشد-الشعبي-يعلن-إحباط-هجوم-لداعش-جنوب-غربي-كركوك-1066602437.html
العراق.. الحشد الشعبي يعلن إحباط هجوم لداعش جنوب غربي كركوك
العراق.. الحشد الشعبي يعلن إحباط هجوم لداعش جنوب غربي كركوك
أعلن الحشد الشعبي في العراق، اليوم الخميس، إحباط هجوم لعصابات تنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا)، في جنوب غرب كركوك. 18.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-18T21:46+0000
2022-08-18T21:46+0000
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أخبار العراق اليوم
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جاء هذا في بيان صادر عن المكتب الإعلامي للحشد الشعبي، بحسب وكالة الأنباء العراقية.وقال البيان إن مجموعة من فلول التنظيم هاجمت نقطة أمنية في قرية خبازة التابعة لقضاء الحويجة جنوب غرب كركوك قبل أن تتصدى لهم قوة من اللواء 61 التابعة للحشد الشعبي.وأوضح البيان أن "أحد مقاتلي اللواء أصيب بطلق ناري خلال التعرض وتم تعزيز النقطة بقوة من مقر اللواء ومن الفوج الثالث التابع له".وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول التنظيم في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور عناصره الفارين مجددا، بينما تتمركز قوات الحشد الشعبي على الشريط الحدودي مع سوريا للتصدي لمحاولات تسلل عناصر "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول كثيرة) المتكررة.
https://sputnikarabic.ae/20220818/ائتلاف-الوطنية-العراقي-ينتقد--حوار-القوى-السياسية-مع-الرئاسات-1066574558.html
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أخبار العراق اليوم
العراق.. الحشد الشعبي يعلن إحباط هجوم لداعش جنوب غربي كركوك
21:46 GMT 18.08.2022 (تم التحديث: 21:48 GMT 18.08.2022) تابعنا عبر
أعلن الحشد الشعبي في العراق، اليوم الخميس، إحباط هجوم لعصابات تنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا)، في جنوب غرب كركوك.
جاء هذا في بيان صادر عن المكتب الإعلامي للحشد الشعبي، بحسب وكالة الأنباء العراقية
.
وقال البيان إن مجموعة من فلول التنظيم هاجمت نقطة أمنية في قرية خبازة التابعة لقضاء الحويجة جنوب غرب كركوك قبل أن تتصدى لهم قوة من اللواء 61 التابعة للحشد الشعبي.
وأوضح البيان أن "أحد مقاتلي اللواء أصيب بطلق ناري خلال التعرض وتم تعزيز النقطة بقوة من مقر اللواء ومن الفوج الثالث التابع له".
وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي
الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".
وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول التنظيم في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور عناصره الفارين مجددا، بينما تتمركز قوات الحشد الشعبي على الشريط الحدودي مع سوريا للتصدي لمحاولات تسلل عناصر "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول كثيرة) المتكررة.