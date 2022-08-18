بينها 3 من أقوى جيوش العالم… قدرات 16 جيشا تشارك في مسابقة الجزائر للإنزال الجوي
09:45 GMT 18.08.2022 (تم التحديث: 09:48 GMT 18.08.2022)
© AFP 2022أقوى 5 جيوش في العالم لعام 2021... الجيش الروسي
© AFP 2022
تشارك جيوش 16 دولة في المسابقة الدولية لقوات الإنزال الجوي، التي تستضيفها الجزائر خلال الفترة من 15 إلى 27 أغسطس/ آب الجاري.
وتضم المسابقة 3 من أقوى جيوش العالم هي روسيا، التي يحتل جيشها المرتبة الثانية عالميا، والصين الثالثة عالميا، إضافة إلى الجيش الهندي، الذي يصنف في المرتبة الرابعة بين أقوى 142 جيشا في العالم، وفقا لإحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.
وفيما يلي معلومات عن الدول الـ 16 المشاركة في المسابقة الدولية لقوات الإنزال الجوي وترتيب جيوشها عالميا:
الجيش الروسي: رقم 2 عالميا.
الجيش الصيني: رقم 3 عالميا.
الجيش الهند: رقم 4 عالميا.
الجيش الفيتنامي: رقم 28 عالميا.
الجيش الجزائري: رقم 31 عالميا.
الجيش السوري: رقم 47 عالميا.
جيش بيلاروسيا: رقم 52 عالميا.
جيش أوزبكستان: رقم 55 عالميا.
الجيش السوداني: رقم 73 عالميا.
جيش الكونغو الديمقراطية: رقم 76 عالميا.
جيش بوليفيا: رقم 82 عالميا.
جيش قرغيزستان: رقم 90 عالميا.
الجيش المالي: رقم 100 عالميا.
جيش طاجيكستان: رقم 111 عالميا.
جيش نيكاراغوا: رقم 122 عالميا.
جيش بوركينا فاسو: رقم 130 عالميا.
يذكر أن الجيش الجزائري الذي تستضيف بلاده المسابقة الدولية لقوات الإنزال الجوي ويحتل المرتبة رقم 31 بين أقوى 142 جيشا في العالم، يصنف ضمن أقوى الجيوش في أفريقيا والشرق الأوسط ويمتلك 465 ألف جندي بينهم 130 ألف جندي قوات عاملة وتضم قواته الجوية 552 طائرة حربية ولديه أسطول حربي يصنف في المرتبة رقم 14 عالميا بـ 201 وحدة بحرية.
© Sputnikمقارنة عسكرية بين الجزائر وفرنسا
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