رئيس الأركان الإسرائيلي يكشف عن مهاجمة "دولة ثالثة" أثناء التصعيد الأخير في غزة
© AFP 2022 / GIL COHEN-MAGENرئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي
© AFP 2022 / GIL COHEN-MAGEN
صرح رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي، اليوم الخميس، بأن جيش بلاده نفذ غارة على "دولة ثالثة"، أثناء التصعيد الأخير في غزة، في وقت سابق من هذا الشهر.
ووفقا لموقع "تايمز أوف إسرائيل"، قال كوخافي: "قبل 10 أيام، ضرب الجيش الإسرائيلي بدقة كبيرة تيسير الجعبري"، في إشارة إلى القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، الذي قتل إثر استهداف منزله في غزة.
وأضاف: "وفي الوقت نفسه، نفذ الجيش الإسرائيلي موجة اعتقالات في الضفة الغربية، وفي الوقت نفسه أيضا، هاجم دولة ثالثة".
ولم يذكر كوخافي اسم "الدولة الثالثة" التي تمت مهاجمتها أثناء المعارك التي دارت في غزة بين 5 و8 أغسطس/آب الجاري.
صنعاء الان— famoudi70 (@faisalomaralam1) August 7, 2022
دوي انفجار رابع يهز جنوب شرق العاصمة صنعاء ولاوجود لأصوات الطيران في الاجواء pic.twitter.com/qP9bWLnhAx
ووفق موقع "تايمز أوف إسرائيل"، فقد "ربطت تقارير إعلامية بين ما قاله رئيس أركان الجيش الإسرائيلي وما حدث يوم 7 أغسطس في اليمن، حين قيل إنه قتل 6 مستشارين إيرانيين ولبنانيين في معسكر تديره جماعة الحوثي المدعومة من إيران".
وأضاف الموقع أن التقارير ذكرت أن "العشرات من مقاتلي الحوثي لقوا حتفهم في نفس الحادث".
Last night, several huge blasts shook Sana'a. According to local sources, it was due to an error during transporting a ballistic missile by Houthis. The explosion took place in Al Hafa military site in Naqam mountain.#Yemen pic.twitter.com/owA5legjxW— Aleph א (@no_itsmyturn) August 8, 2022
وكان الجيش الإسرائيلي أطلق، قبل نحو 10 أيام، عملية عسكرية بهدف استهداف مواقع حركة الجهاد وردت الحركة من جانبها بإطلاق صواريخ من غزة تجاه إسرائيل.
وبعد ساعات من إطلاق النار بين الجانبين، تم التوصل إلى اتفاق هدنة، بواسطة مصرية.