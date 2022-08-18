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https://sputnikarabic.ae/20220818/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-يكشف-عن-مهاجمة-دولة-ثالثة-أثناء-التصعيد-الأخير-في-غزة-1066601068.html
رئيس الأركان الإسرائيلي يكشف عن مهاجمة "دولة ثالثة" أثناء التصعيد الأخير في غزة
رئيس الأركان الإسرائيلي يكشف عن مهاجمة "دولة ثالثة" أثناء التصعيد الأخير في غزة
صرح رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي، اليوم الخميس، بأن جيش بلاده نفذ غارة على "دولة ثالثة"، أثناء التصعيد الأخير في غزة، في وقت سابق من هذا الشهر. 18.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-18T20:49+0000
2022-08-18T20:49+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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ووفقا لموقع "تايمز أوف إسرائيل"، قال كوخافي: "قبل 10 أيام، ضرب الجيش الإسرائيلي بدقة كبيرة تيسير الجعبري"، في إشارة إلى القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، الذي قتل إثر استهداف منزله في غزة.ولم يذكر كوخافي اسم "الدولة الثالثة" التي تمت مهاجمتها أثناء المعارك التي دارت في غزة بين 5 و8 أغسطس/آب الجاري.ووفق موقع "تايمز أوف إسرائيل"، فقد "ربطت تقارير إعلامية بين ما قاله رئيس أركان الجيش الإسرائيلي وما حدث يوم 7 أغسطس في اليمن، حين قيل إنه قتل 6 مستشارين إيرانيين ولبنانيين في معسكر تديره جماعة الحوثي المدعومة من إيران".وأضاف الموقع أن التقارير ذكرت أن "العشرات من مقاتلي الحوثي لقوا حتفهم في نفس الحادث".وكان الجيش الإسرائيلي أطلق، قبل نحو 10 أيام، عملية عسكرية بهدف استهداف مواقع حركة الجهاد وردت الحركة من جانبها بإطلاق صواريخ من غزة تجاه إسرائيل.وبعد ساعات من إطلاق النار بين الجانبين، تم التوصل إلى اتفاق هدنة، بواسطة مصرية.
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

رئيس الأركان الإسرائيلي يكشف عن مهاجمة "دولة ثالثة" أثناء التصعيد الأخير في غزة

20:49 GMT 18.08.2022
© AFP 2022 / GIL COHEN-MAGENرئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي
رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2022
© AFP 2022 / GIL COHEN-MAGEN
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صرح رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي، اليوم الخميس، بأن جيش بلاده نفذ غارة على "دولة ثالثة"، أثناء التصعيد الأخير في غزة، في وقت سابق من هذا الشهر.
ووفقا لموقع "تايمز أوف إسرائيل"، قال كوخافي: "قبل 10 أيام، ضرب الجيش الإسرائيلي بدقة كبيرة تيسير الجعبري"، في إشارة إلى القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، الذي قتل إثر استهداف منزله في غزة.

وأضاف: "وفي الوقت نفسه، نفذ الجيش الإسرائيلي موجة اعتقالات في الضفة الغربية، وفي الوقت نفسه أيضا، هاجم دولة ثالثة".

ولم يذكر كوخافي اسم "الدولة الثالثة" التي تمت مهاجمتها أثناء المعارك التي دارت في غزة بين 5 و8 أغسطس/آب الجاري.
ووفق موقع "تايمز أوف إسرائيل"، فقد "ربطت تقارير إعلامية بين ما قاله رئيس أركان الجيش الإسرائيلي وما حدث يوم 7 أغسطس في اليمن، حين قيل إنه قتل 6 مستشارين إيرانيين ولبنانيين في معسكر تديره جماعة الحوثي المدعومة من إيران".
وأضاف الموقع أن التقارير ذكرت أن "العشرات من مقاتلي الحوثي لقوا حتفهم في نفس الحادث".
وكان الجيش الإسرائيلي أطلق، قبل نحو 10 أيام، عملية عسكرية بهدف استهداف مواقع حركة الجهاد وردت الحركة من جانبها بإطلاق صواريخ من غزة تجاه إسرائيل.
وبعد ساعات من إطلاق النار بين الجانبين، تم التوصل إلى اتفاق هدنة، بواسطة مصرية.
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