https://sputnikarabic.ae/20240426/شويغو-قوات-الناتو-المتمركزة-بالقرب-من-حدود-روسيا-تخلق-تهديدات-إضافية-للأمن-العسكري--1088296020.html
شويغو: قوات الناتو المتمركزة بالقرب من حدود روسيا تخلق تهديدات إضافية للأمن العسكري
شويغو: قوات الناتو المتمركزة بالقرب من حدود روسيا تخلق تهديدات إضافية للأمن العسكري
سبوتنيك عربي
صرح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن قوات الناتو اقتربت كثيرا من الحدود الروسية، مما يخلق تهديدات إضافية للأمن العسكري. 26.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-26T08:02+0000
2024-04-26T08:02+0000
2024-04-26T08:45+0000
رصد عسكري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103690/99/1036909978_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fdb69887b3ca54bf0fbc0eae23cac1be.jpg
وقال شويغو في اجتماع لوزراء دفاع الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون في أستانا: "لقد اقتربت قوات الحلف كثيراً من الحدود الروسية وخلقت تهديدات إضافية للأمن العسكري. أريد أن أؤكد أننا لسنا نحن، بل هم الذين جاءوا إلينا. وهذا يظهر مرة أخرى أننا لا نستطيع أن نثق بالغربيين، الآن يعاتبونا ويقولون، إنه إذا لم يتم إيقاف روسيا في أوكرانيا، فإننا سنهاجم دول الحلف". صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في وقت سابق، بأن المناورات العسكرية لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، التي من المقرر البدء فيها الجمعة في فنلندا، تزيد من مخاطر وقوع حوادث عسكرية محتملة.وأضافت زاخاروفا أن روسيا تراقب عن كثب "الأعمال العدائية للغرب الجماعي".وأكدت: "لا شك أن جميع التدابير اللازمة من الناحية السياسية والعسكرية والتقنية لمواجهة التهديدات لقدرة دفاع بلادنا سيتم اتخاذها".
https://sputnikarabic.ae/20240426/إعلام-بعد-ضغوط-جمة-إسبانيا-توافق-على-توريد-باتريوت-إلى-أوكرانيا-1088293846.html
https://sputnikarabic.ae/20240425/وزير-الدفاع-الفرنسي-الأسلحة-النووية-في-بولندا-يمكن-أن-تبطل-اتفاق-الناتو-وروسيا-1088273851.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103690/99/1036909978_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e49074638b79e49d072aa08eacb3e0ea.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
شويغو: قوات الناتو المتمركزة بالقرب من حدود روسيا تخلق تهديدات إضافية للأمن العسكري
08:02 GMT 26.04.2024 (تم التحديث: 08:45 GMT 26.04.2024)
صرح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن قوات الناتو اقتربت كثيرا من الحدود الروسية، مما يخلق تهديدات إضافية للأمن العسكري.
وقال شويغو في اجتماع لوزراء دفاع الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون في أستانا: "لقد اقتربت قوات الحلف كثيراً من الحدود الروسية وخلقت تهديدات إضافية للأمن العسكري. أريد أن أؤكد أننا لسنا نحن، بل هم الذين جاءوا إلينا. وهذا يظهر مرة أخرى أننا لا نستطيع أن نثق بالغربيين، الآن يعاتبونا ويقولون، إنه إذا لم يتم إيقاف روسيا في أوكرانيا، فإننا سنهاجم دول الحلف".
وأشار إلى أن "روسيا الاتحادية تلتزم بسياسة عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، وفي الوقت ذاته، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، يستمر توسع حلف شمال الأطلسي إلى الشرق، على الرغم من أننا وُعدنا في التسعينيات بأن هذا لن يحدث، وقد حدثت ست موجات من توسع الناتو".
وأكد شويغو، أن روسيا ليس لديها ولم تكن لديها خطط لمهاجمة دول حلف شمال الأطلسي؛ واليوم، خلال العملية العسكرية الخاصة، إنها ببساطة تحمي مصالح الناس في أراضيها التاريخية، مشددا على أن روسيا الاتحادية تبذل دائما "أقصى الجهود للحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي وتوازن القوى في العالم".
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية
الروسية، ماريا زاخاروفا، في وقت سابق، بأن المناورات العسكرية لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، التي من المقرر البدء فيها الجمعة في فنلندا، تزيد من مخاطر وقوع حوادث عسكرية محتملة.
وقالت زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك": "التحالف يواصل استكشافه العسكري العملي لدولة كانت محايدة، وهي مشارك محترم في المناقشات حول تعزيز الاستقرار والأمان، تزيد المناورات المذكورة بالقرب من حدود روسيا من مخاطر حدوث حوادث عسكرية محتملة".
وأضافت زاخاروفا أن روسيا تراقب عن كثب "الأعمال العدائية للغرب الجماعي".
وأكدت: "لا شك أن جميع التدابير اللازمة من الناحية السياسية والعسكرية والتقنية لمواجهة التهديدات لقدرة دفاع بلادنا سيتم اتخاذها".