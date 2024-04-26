https://sputnikarabic.ae/20240426/شويغو-قوات-الناتو-المتمركزة-بالقرب-من-حدود-روسيا-تخلق-تهديدات-إضافية-للأمن-العسكري--1088296020.html

شويغو: قوات الناتو المتمركزة بالقرب من حدود روسيا تخلق تهديدات إضافية للأمن العسكري

شويغو: قوات الناتو المتمركزة بالقرب من حدود روسيا تخلق تهديدات إضافية للأمن العسكري

سبوتنيك عربي

صرح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن قوات الناتو اقتربت كثيرا من الحدود الروسية، مما يخلق تهديدات إضافية للأمن العسكري. 26.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-26T08:02+0000

2024-04-26T08:02+0000

2024-04-26T08:45+0000

رصد عسكري

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وقال شويغو في اجتماع لوزراء دفاع الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون في أستانا: "لقد اقتربت قوات الحلف كثيراً من الحدود الروسية وخلقت تهديدات إضافية للأمن العسكري. أريد أن أؤكد أننا لسنا نحن، بل هم الذين جاءوا إلينا. وهذا يظهر مرة أخرى أننا لا نستطيع أن نثق بالغربيين، الآن يعاتبونا ويقولون، إنه إذا لم يتم إيقاف روسيا في أوكرانيا، فإننا سنهاجم دول الحلف". صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في وقت سابق، بأن المناورات العسكرية لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، التي من المقرر البدء فيها الجمعة في فنلندا، تزيد من مخاطر وقوع حوادث عسكرية محتملة.وأضافت زاخاروفا أن روسيا تراقب عن كثب "الأعمال العدائية للغرب الجماعي".وأكدت: "لا شك أن جميع التدابير اللازمة من الناحية السياسية والعسكرية والتقنية لمواجهة التهديدات لقدرة دفاع بلادنا سيتم اتخاذها".

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