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https://sputnikarabic.ae/20220818/رئيس-وزراء-كوسوفو-حلف-الناتو-يساعد-في-تطوير-قوات-الأمن-في-بلادنا--1066549910.html
رئيس وزراء كوسوفو: حلف "الناتو" يساعد في تطوير قوات الأمن في بلادنا
رئيس وزراء كوسوفو: حلف "الناتو" يساعد في تطوير قوات الأمن في بلادنا
قال رئيس وزراء جمهورية كوسوفو المعترف بها جزئيا، ألبين كورتي، إن حلف الناتو يساعد في تطوير قوة أمن كوسوفو، مضيفا أن بريشتينا تريد تعزيز التعاون مع الحلف... 18.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-18T01:00+0000
2022-08-18T01:00+0000
كوسوفو
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بلغراد - سبوتنيك. والتقى كورتي يوم الأربعاء في بروكسل بالأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ.وقال رئيس الوزراء: "لقد كانت مشاركة الناتو في إنشاء قوة أمن كوسوفو ناجحة: على سبيل المثال، بفضل تنسيقنا مع قوة كوسوفو وتوصيات مستشاري الناتو، حققت قواتنا الأمنية مستوى عال من التعاون والقدرات التشغيلية".وقال رئيس الوزراء إن كل شيء يتماشى مع معايير الناتو من أجل الحصول على توافق تشغيلي والمشاركة في المهام المشتركة في المنطقة وخارجها".وأضاف أن العضوية المستقبلية في الناتو ستكون خطوة جديدة نحو السلام والاستقرار لكوسوفو.وأعلنت كوسوفو استقلالها عن صربيا في عام 2008. ووفقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الصادر عام 1244، لا يمكن أن يكون لكوسوفو جيش خاص بها، وبدلا من ذلك لدى الجمهورية قوات أمن كوسوفو مدرعة خفيفة.
https://sputnikarabic.ae/20220817/السفير-الروسي-لدى-صربيا-يؤكد-أن-الأخيرة-سترد-بحزم-على-أي-استفزاز-جديد-في-كوسوفو-1066533099.html
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كوسوفو

رئيس وزراء كوسوفو: حلف "الناتو" يساعد في تطوير قوات الأمن في بلادنا

01:00 GMT 18.08.2022
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قال رئيس وزراء جمهورية كوسوفو المعترف بها جزئيا، ألبين كورتي، إن حلف الناتو يساعد في تطوير قوة أمن كوسوفو، مضيفا أن بريشتينا تريد تعزيز التعاون مع الحلف والانضمام إليه لاحقا.
بلغراد - سبوتنيك. والتقى كورتي يوم الأربعاء في بروكسل بالأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ.
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أمس, 14:35 GMT
وقال رئيس الوزراء: "لقد كانت مشاركة الناتو في إنشاء قوة أمن كوسوفو ناجحة: على سبيل المثال، بفضل تنسيقنا مع قوة كوسوفو وتوصيات مستشاري الناتو، حققت قواتنا الأمنية مستوى عال من التعاون والقدرات التشغيلية".
وقال رئيس الوزراء إن كل شيء يتماشى مع معايير الناتو من أجل الحصول على توافق تشغيلي والمشاركة في المهام المشتركة في المنطقة وخارجها".
وأضاف أن العضوية المستقبلية في الناتو ستكون خطوة جديدة نحو السلام والاستقرار لكوسوفو.
وأعلنت كوسوفو استقلالها عن صربيا في عام 2008. ووفقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الصادر عام 1244، لا يمكن أن يكون لكوسوفو جيش خاص بها، وبدلا من ذلك لدى الجمهورية قوات أمن كوسوفو مدرعة خفيفة.
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