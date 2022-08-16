https://sputnikarabic.ae/20220816/أوليانوف-الدول-الغربية-تشجع-بتصريحاتها-كييف-على-مواصلة-قصف-محطة-زابوروجيه-النووية-1066483204.html

أوليانوف: الدول الغربية تشجع بتصريحاتها كييف على مواصلة قصف محطة زابوروجيه النووية

أوليانوف: الدول الغربية تشجع بتصريحاتها كييف على مواصلة قصف محطة زابوروجيه النووية

قال ميخائيل أوليانوف، مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، اليوم الثلاثاء إن "أولوية الغرب في سياق الوضع حول محطة الطاقة النووية في زابوروجيه ليست... 16.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-16T14:32+0000

2022-08-16T14:32+0000

2022-08-16T14:32+0000

أخبار أوكرانيا

روسيا

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وأوصح اوليانوف: "الوضع في محطة زابوروجيه للطاقة النووية يثير قلقنا المتزايد، ولا يرجع هذا فقط إلى القصف الأوكراني المستمر لهذه المحطة، ولكن أيضًا إلى الموقف الذي اتخذته الدول الغربية".ووفقًا له، فإن البيان ركز فقط على مهمة ما يسمى بنزع السلاح من محطات الطاقة النووية، أي على انسحاب العسكريين الروس من هناك.وأشار اوليانوف إلى أن روسيا مستعدة للتعاون بفعالية مع أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمدير العام رافائيل غروسي في التحضير لبعثتها إلى محطة زابوروجيه.وأردف أوليانوف: "وقد قيل في نفس التعليقات أن الأمانة العامة للأمم المتحدة ليس لديها القدرة والحق في منع أو إلغاء أي إجراءات للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهذا توضيح مهم تم تقديمه لأول مرة، في الواقع، يعني أن جميع صلاحيات تنظيم الزيارة تدخل حصريا في اختصاص الوكالة الدولية للطاقة الذرية".وأشار أوليانوف إلى أنه خلال اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الأسبوع الماضي، فيما يتعلق بالوضع في محطة زابوروجيه، دعا الممثل الأوكراني بإصرار البعثة الانتقال إلى المحطة عبر الأراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا.وأردف: "نعتبر أن محاولة تعريض حياة الموظفين الدوليين وسلامتهم للخطر أمرا غير مسؤول على الإطلاق".وختم أوليانوف: "هناك طرق أخرى آمنة حقًا يمكن للبعثة الدولية من خلالها الوصول إلى محطة زابوروجيه وتنفيذ مهامها هناك".

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