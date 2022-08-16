https://sputnikarabic.ae/20220816/أوليانوف-الدول-الغربية-تشجع-بتصريحاتها-كييف-على-مواصلة-قصف-محطة-زابوروجيه-النووية-1066483204.html
أوليانوف: الدول الغربية تشجع بتصريحاتها كييف على مواصلة قصف محطة زابوروجيه النووية
أوليانوف: الدول الغربية تشجع بتصريحاتها كييف على مواصلة قصف محطة زابوروجيه النووية
قال ميخائيل أوليانوف، مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، اليوم الثلاثاء إن "أولوية الغرب في سياق الوضع حول محطة الطاقة النووية في زابوروجيه ليست... 16.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-16T14:32+0000
2022-08-16T14:32+0000
2022-08-16T14:32+0000
أخبار أوكرانيا
روسيا
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وأوصح اوليانوف: "الوضع في محطة زابوروجيه للطاقة النووية يثير قلقنا المتزايد، ولا يرجع هذا فقط إلى القصف الأوكراني المستمر لهذه المحطة، ولكن أيضًا إلى الموقف الذي اتخذته الدول الغربية".ووفقًا له، فإن البيان ركز فقط على مهمة ما يسمى بنزع السلاح من محطات الطاقة النووية، أي على انسحاب العسكريين الروس من هناك.وأشار اوليانوف إلى أن روسيا مستعدة للتعاون بفعالية مع أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمدير العام رافائيل غروسي في التحضير لبعثتها إلى محطة زابوروجيه.وأردف أوليانوف: "وقد قيل في نفس التعليقات أن الأمانة العامة للأمم المتحدة ليس لديها القدرة والحق في منع أو إلغاء أي إجراءات للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهذا توضيح مهم تم تقديمه لأول مرة، في الواقع، يعني أن جميع صلاحيات تنظيم الزيارة تدخل حصريا في اختصاص الوكالة الدولية للطاقة الذرية".وأشار أوليانوف إلى أنه خلال اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الأسبوع الماضي، فيما يتعلق بالوضع في محطة زابوروجيه، دعا الممثل الأوكراني بإصرار البعثة الانتقال إلى المحطة عبر الأراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا.وأردف: "نعتبر أن محاولة تعريض حياة الموظفين الدوليين وسلامتهم للخطر أمرا غير مسؤول على الإطلاق".وختم أوليانوف: "هناك طرق أخرى آمنة حقًا يمكن للبعثة الدولية من خلالها الوصول إلى محطة زابوروجيه وتنفيذ مهامها هناك".
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أخبار أوكرانيا, روسيا
أوليانوف: الدول الغربية تشجع بتصريحاتها كييف على مواصلة قصف محطة زابوروجيه النووية
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قال ميخائيل أوليانوف، مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، اليوم الثلاثاء إن "أولوية الغرب في سياق الوضع حول محطة الطاقة النووية في زابوروجيه ليست السلامة النووية، ولكن الضغط السياسي على روسيا".
وأوصح اوليانوف: "الوضع في محطة زابوروجيه للطاقة النووية يثير قلقنا المتزايد، ولا يرجع هذا فقط إلى القصف الأوكراني المستمر لهذه المحطة، ولكن أيضًا إلى الموقف الذي اتخذته الدول الغربية".
وأضاف أوليانوف: "الدول الغربية في بيانها الجماعي على منصة فيينا في 12 أغسطس/آب، لم تكلف نفسها بالإشارة إلى قصف محطة الطاقة النووية".
ووفقًا له، فإن البيان ركز فقط على مهمة ما يسمى بنزع السلاح من محطات الطاقة النووية، أي على انسحاب العسكريين الروس من هناك.
"مثل هذا الموقف، من ناحية، يشجع بشكل أساسي كييف على مواصلة القصف، ومن ناحية أخرى، يعني أن الدول الغربية في الواقع ليست قلقة على الإطلاق بشأن احتمال وقوع كارثة نووية في سياق الوضع في في محطة زابوروجيه، فلديهم مهمة أخرى ذات أولوية، وهي الضغط على روسيا، هذا هو المغزى الذي يشرح نفسه بكل وضوح".
وأشار اوليانوف إلى أن روسيا مستعدة للتعاون بفعالية مع أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمدير العام رافائيل غروسي في التحضير لبعثتها إلى محطة زابوروجيه.
تابع أوليانوف: "متأثرًا بالانتقادات الموجهة من روسيا، أدلى الممثل الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة بتعليقات أمس، يستنتج منها أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتمتع باستقلالية كاملة في تحديد كيفية تنفيذ ولايتها، بما في ذلك عند القيام برحلة إلى محطة الطاقة النووية في زابوروجيه".
وأردف أوليانوف: "وقد قيل في نفس التعليقات أن الأمانة العامة للأمم المتحدة ليس لديها القدرة والحق في منع أو إلغاء أي إجراءات للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهذا توضيح مهم تم تقديمه لأول مرة، في الواقع، يعني أن جميع صلاحيات تنظيم الزيارة تدخل حصريا في اختصاص الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
"نحن مستعدون للتعاون الفعال مع الأمانة العامة للوكالة والمدير العام في التحضير لهذه المهمة".
وأشار أوليانوف إلى أنه خلال اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الأسبوع الماضي، فيما يتعلق بالوضع في محطة زابوروجيه، دعا الممثل الأوكراني بإصرار البعثة الانتقال إلى المحطة عبر الأراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا.
"وهذا يعني تحديد مسار البعثة الدولية لتمر عبر خط العمليات العسكرية، وإذا قيمنا تصريحات عدد من الدول الغربية، فإنها تدعم ذلك بحق".
وأردف: "نعتبر أن محاولة تعريض حياة الموظفين الدوليين وسلامتهم للخطر أمرا غير مسؤول على الإطلاق".
وختم أوليانوف
: "هناك طرق أخرى آمنة حقًا يمكن للبعثة الدولية من خلالها الوصول إلى محطة زابوروجيه وتنفيذ مهامها هناك".