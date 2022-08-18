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https://sputnikarabic.ae/20220818/روسيا-تنتظر-زيارة-خبراء-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-إلى-محطة-زابوروجيه-1066577043.html
روسيا تنتظر زيارة خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه
روسيا تنتظر زيارة خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه
أعلن نائب مدير الإعلام وقسم الصحافة في وزارة الخارجية الروسية، إيفان نيتشايف، اليوم الخميس، أن روسيا تنتظر زيارة خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة... 18.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-18T12:57+0000
2022-08-18T12:57+0000
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موسكو- سبوتنيك. وقال نيتشايف، خلال إحاطة إعلامية: "لمنع وقوع كارثة نووية، من الضروري إجبار القوات الأوكرانية على وقف القصف، نتوقع أن تكون هناك في المستقبل القريب، زيارة إلى محطة زابوروجيه للطاقة النووية من قبل خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي تم الاتفاق عليها بالكامل مرة أخرى في حزيران/ يونيو، وأحبطتها قيادة الأمانة العامة للأمم المتحدة، يجب أن يتأكد الخبراء على أرض الواقع من سلوك نظام كييف الإجرامي".وعلق نيتشايف على زيارة البعثة إلى مدينة يلينوفكا حيث قصفت القوات الأوكرانية مركز احتجاز أسرى الحرب الأوكرانيين: "إن موسكو مهتمة بزيارة بعثة الأمم المتحدة إلى يلينوفكا في أسرع وقت ممكن، وسيصبح ذلك ممكنًا بعد الاتفاق على جميع التفاصيل، يوم الخميس".وقال نيتشايف لوكالة "سبوتنيك": "نحن مهتمون بالزيارة التي ستتم في أقرب وقت ممكن، وستصبح ممكنة بمجرد الاتفاق على جميع التفاصيل".وتابع نيتشايف: "فيما يتعلق بنتائج البعثة، فإننا بالطبع نعتمد على تحليل محايد وغير متحيز وإثبات كل الحقائق المتعلقة بهذا الحادث المأسوي".
https://sputnikarabic.ae/20220818/الدفاع-الروسية-كييف-تستعد-لاستفزاز-في-محطة-زابوروجيه-للطاقة-النووية-خلال-زيارة-غوتيريش-1066553647.html
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أخبار أوكرانيا, الخارجية الروسية, روسيا
أخبار أوكرانيا, الخارجية الروسية, روسيا

روسيا تنتظر زيارة خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه

12:57 GMT 18.08.2022
© Sputnik . wasim sulimanوزارة الخارجية الروسية في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022
وزارة الخارجية الروسية في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2022
© Sputnik . wasim suliman
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أعلن نائب مدير الإعلام وقسم الصحافة في وزارة الخارجية الروسية، إيفان نيتشايف، اليوم الخميس، أن روسيا تنتظر زيارة خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه قريباً، حتى يتأكدوا من جريمة نظام كييف على أرض الواقع.
موسكو- سبوتنيك. وقال نيتشايف، خلال إحاطة إعلامية: "لمنع وقوع كارثة نووية، من الضروري إجبار القوات الأوكرانية على وقف القصف، نتوقع أن تكون هناك في المستقبل القريب، زيارة إلى محطة زابوروجيه للطاقة النووية من قبل خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي تم الاتفاق عليها بالكامل مرة أخرى في حزيران/ يونيو، وأحبطتها قيادة الأمانة العامة للأمم المتحدة، يجب أن يتأكد الخبراء على أرض الواقع من سلوك نظام كييف الإجرامي".
وأضاف نيتشايف: "لقد أثبتت كييف مرات عديدة قدرتها على تنظيم الاستفزازات وعدم القدرة على السيطرة على التشكيلات القومية؛ وللسبب نفسه، فإن مقترحات إنشاء منطقة منزوعة السلاح حول محطة زابوروجيه للطاقة النووية غير مقبولة، وتنفيذها سيجعل المحطة أكثر عرضة للخطر".
حوض تبريد محطة زاباروجيه النووية، أوكرانيا 5 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2022
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06:46 GMT
وعلق نيتشايف على زيارة البعثة إلى مدينة يلينوفكا حيث قصفت القوات الأوكرانية مركز احتجاز أسرى الحرب الأوكرانيين: "إن موسكو مهتمة بزيارة بعثة الأمم المتحدة إلى يلينوفكا في أسرع وقت ممكن، وسيصبح ذلك ممكنًا بعد الاتفاق على جميع التفاصيل، يوم الخميس".
وقال نيتشايف لوكالة "سبوتنيك": "نحن مهتمون بالزيارة التي ستتم في أقرب وقت ممكن، وستصبح ممكنة بمجرد الاتفاق على جميع التفاصيل".
وتابع نيتشايف: "فيما يتعلق بنتائج البعثة، فإننا بالطبع نعتمد على تحليل محايد وغير متحيز وإثبات كل الحقائق المتعلقة بهذا الحادث المأسوي".
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