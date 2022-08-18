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https://sputnikarabic.ae/20220818/زيلينسكي-يناقس-مع-غوتيريش-وأردوغان-ملف-زابوروجيه-واتفاقية-الغذاء-1066579366.html
زيلينسكي يناقش مع غوتيريش ملف زابوروجيه و"اتفاقية الغذاء"
زيلينسكي يناقش مع غوتيريش ملف زابوروجيه و"اتفاقية الغذاء"
صرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، أنه في الاجتماع مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تمت مناقشة الوضع حول محطة زابوروجيه للطاقة... 18.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-18T13:38+0000
2022-08-18T14:01+0000
أخبار أوكرانيا
أخبار تركيا اليوم
أنطونيو غوتيريش
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وكتب زيلينسكي عبر قناته على "تلغرام": "في لفوف، التقيت بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، واتفقنا على مواصلة التنسيق في تنفيذ مبادرة الحبوب وناقشنا الاتجاهات المحتملة لتطويرها".وقال إنه "دعا الأمم المتحدة إلى ضمان أمن هذه المنشأة الاستراتيجية".وقال مكتب زيلينسكي، اليوم الخميس في 18 أغسطس/آب، إن الأخير وصل إلى مدينة لفوف، حيث من المقرر أن يلتقي بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.ويقول البيان المنشور على الموقع الإلكتروني للمكتب: "بدأ رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي رحلة عمل إلى منطقة لفوف".وأردف البيان: "في لفوف، استمع زيلينسكي إلى تقرير من السلطات المحلية حول تنظيم إجلاء الناس من المناطق الساخنة، كما زار الجنود الجرحى".
https://sputnikarabic.ae/20220818/روسيا-تنتظر-زيارة-خبراء-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-إلى-محطة-زابوروجيه-1066577043.html
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أخبار أوكرانيا, أخبار تركيا اليوم, أنطونيو غوتيريش
أخبار أوكرانيا, أخبار تركيا اليوم, أنطونيو غوتيريش

زيلينسكي يناقش مع غوتيريش ملف زابوروجيه و"اتفاقية الغذاء"

13:38 GMT 18.08.2022 (تم التحديث: 14:01 GMT 18.08.2022)
© Sputnik . Алексей Витвицкий / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الأوكراني زيلينسكي
الرئيس الأوكراني زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2022
© Sputnik . Алексей Витвицкий
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صرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، أنه في الاجتماع مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تمت مناقشة الوضع حول محطة زابوروجيه للطاقة النووية والتنسيق بشأن "اتفاقية الغذاء".
وكتب زيلينسكي عبر قناته على "تلغرام": "في لفوف، التقيت بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، واتفقنا على مواصلة التنسيق في تنفيذ مبادرة الحبوب وناقشنا الاتجاهات المحتملة لتطويرها".
وذكر زيلينسكي أنهما "ناقشا أيضًا الوضع حول محطة الطاقة النووية في زابوروجيه".
وقال إنه "دعا الأمم المتحدة إلى ضمان أمن هذه المنشأة الاستراتيجية".
وزارة الخارجية الروسية في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2022
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12:57 GMT
وقال مكتب زيلينسكي، اليوم الخميس في 18 أغسطس/آب، إن الأخير وصل إلى مدينة لفوف، حيث من المقرر أن يلتقي بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
ويقول البيان المنشور على الموقع الإلكتروني للمكتب: "بدأ رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي رحلة عمل إلى منطقة لفوف".
وأردف البيان: "في لفوف، استمع زيلينسكي إلى تقرير من السلطات المحلية حول تنظيم إجلاء الناس من المناطق الساخنة، كما زار الجنود الجرحى".
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