https://sputnikarabic.ae/20220818/طيران-الإمارات-تعلق-رحلاتها-إلى-نيجيريا-اعتبارا-من-سبتمبر-1066589739.html

‏"طيران الإمارات" تعلق رحلاتها إلى نيجيريا اعتبارا من سبتمبر

‏"طيران الإمارات" تعلق رحلاتها إلى نيجيريا اعتبارا من سبتمبر

أعلنت شركة "طيران الإمارات"، اليوم الخميس، تعليق الرحلات الجوية من نيجيريا وإليها، وذلك بسبب ‏تحديات في إعادة الأموال من الدولة الأفريقية، والحد من الخسائر.‏ 18.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-18T15:21+0000

2022-08-18T15:21+0000

2022-08-18T15:21+0000

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وقالت الناطقة باسم شركة الطيران، التي يقع مقرها في إمارة دبي الخليجية، في بيان لصحيفة "الخليج تايمز" الإماراتية، إنها ستعيد تقييم هذا "القرار الصعب" إذا كان هناك تطور إيجابي فيما يتعلق بإعادة الأموال المحجوبة إلى الوطن.وذكرت وسائل الإعلام النيجيرية، أن حوالي 20 شركة طيران لم تتمكن من إعادة أموال بيع التذاكر الخاصة بها، التي تزيد قيمتها عن 600 مليون دولار حتى الآن خلال العام الجاري من البلاد.وذكر بيان "طيران الإمارات": "لقد حاولت "طيران الإمارات" كل السبل للتصدي لتحدياتنا المستمرة في إعادة الأموال من نيجيريا، وقد بذلنا جهودا كبيرة لبدء حوار مع السلطات المعنية لتدخلها العاجل للمساعدة في إيجاد حل قابل للتطبيق".وتابع: "للأسف، لم يكن هناك تقدّم، واتخذت شركة "طيران الإمارات" القرار الصعب بتعليق جميع الرحلات الجوية من نيجيريا وإليها اعتبارا من 1 سبتمبر/ أيلول 2022، للحد من المزيد من الخسائر، والتأثير على تكاليفنا التشغيلية التي لا تزال تتراكم في السوق".وأشارت شركة الطيران الرئيسية في دبي إن "الظروف خارجة عن إرادتها في هذه المرحلة"، وأكدت أنها ستعمل لمساعدة العملاء المتأثرين على اتخاذ ترتيبات سفر بديلة حيثما أمكن ذلك.وشددت "طيران الإمارات" أنه "في حالة حدوث أي تطورات إيجابية في الأيام المقبلة فيما يتعلق بالأموال المجمدة لطيران الإمارات في نيجيريا، فسنقوم بالطبع بإعادة تقييم قرارنا، ونحن لا نزال حريصين على خدمة نيجيريا، وتوفر عملياتنا الاتصال الذي يحتاجه المسافرون النيجيريون بشدة، كما نحرص على توفير الوصول إلى فرص التجارة والسياحة في دبي، وإلى شبكتنا الأوسع التي تضم أكثر من 130 وجهة".

https://sputnikarabic.ae/20220727/طيران-الإمارات-تعلن-تعزيز-رحلاتها-إلى-تل-أبيب-1065656445.html

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