https://sputnikarabic.ae/20220818/موسكو-تنتظر-من-واشنطن-إصدار-تأشيرات-للافروف-والوفد-المرافق-للمشاركة-في-اجتماع-للأمم-المتحدة-1066556054.html
موسكو تنتظر من واشنطن إصدار تأشيرات للافروف والوفد المرافق للمشاركة في اجتماع للأمم المتحدة
موسكو تنتظر من واشنطن إصدار تأشيرات للافروف والوفد المرافق للمشاركة في اجتماع للأمم المتحدة
قال مدير إدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية الروسية، بيوتر إليتشيف، إن موسكو تنطلق من حقيقة أن تصدر الولايات المتحدة تأشيرات لوزير الخارجية سيرغي لافروف... 18.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-18T07:21+0000
2022-08-18T07:21+0000
2022-08-18T07:21+0000
روسيا
منظمة الأمم المتحدة
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وأشار إليتشيف إلى أنه بأمر من الرئيس الروسي في 8 أغسطس/آب 2022، تمت الموافقة على لافروف كرئيس للوفد الروسي للمشاركة في أعمال الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة. في نهاية فبراير/شباط، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على لافروف، تشمل حظرا على دخول البلاد، وتجميد أصول في الولايات المتحدة، وحظرا على الشركات والمواطنين الأمريكيين من التعامل مع الشركات المدرجة في قائمة العقوبات. ووصفت وزارة الخارجية الروسية العقوبات بأنها غير مشروعة وأضافت أن لافروف ليس لديه حسابات في بنوك أجنبية.وفقا لاتفاقية بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة، بصفتها الدولة المضيفة للمقر، يجب على السلطات الأمريكية ألا تخلق عقبات أمام ممثلي ومسؤولي الدول الأعضاء في المنظمة لزيارة الأمم المتحدة. في السابق، رفضت الولايات المتحدة مرارا منح التأشيرات للدبلوماسيين والخبراء الروس الذين خططوا للمشاركة في مؤتمرات الأمم المتحدة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, منظمة الأمم المتحدة
روسيا, منظمة الأمم المتحدة
موسكو تنتظر من واشنطن إصدار تأشيرات للافروف والوفد المرافق للمشاركة في اجتماع للأمم المتحدة
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قال مدير إدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية الروسية، بيوتر إليتشيف، إن موسكو تنطلق من حقيقة أن تصدر الولايات المتحدة تأشيرات لوزير الخارجية سيرغي لافروف والوفد المرافق بأكمله في الوقت المناسب للمشاركة في الأسبوع الرفيع المستوى لدورة الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأشار إليتشيف إلى أنه بأمر من الرئيس الروسي في 8 أغسطس/آب 2022، تمت الموافقة على لافروف كرئيس للوفد الروسي للمشاركة في أعمال الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال إليتشيف: "نفترض أن سيرغي لافروف، وكذلك أعضاء الوفد ونوابهم المحددين في الأمر، سيحصلون على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة في الوقت المناسب. ندعو الأمانة العامة للأمم المتحدة إلى السعي لدى الجانب الأمريكي إلى الامتثال الصارم لالتزاماته بموجب اتفاقية الأمم المتحدة وحكومة الولايات المتحدة بشأن موقع مقر الأمم المتحدة، بما في ذلك النظر في جميع طلبات التأشيرة في الوقت المحدد".
في نهاية فبراير/شباط، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على لافروف، تشمل حظرا على دخول البلاد، وتجميد أصول في الولايات المتحدة، وحظرا على الشركات والمواطنين الأمريكيين من التعامل مع الشركات المدرجة في قائمة العقوبات. ووصفت وزارة الخارجية الروسية العقوبات بأنها غير مشروعة وأضافت أن لافروف ليس لديه حسابات في بنوك أجنبية.
وفقا لاتفاقية بين الأمم المتحدة
والولايات المتحدة، بصفتها الدولة المضيفة للمقر، يجب على السلطات الأمريكية ألا تخلق عقبات أمام ممثلي ومسؤولي الدول الأعضاء في المنظمة لزيارة الأمم المتحدة. في السابق، رفضت الولايات المتحدة مرارا منح التأشيرات للدبلوماسيين والخبراء الروس الذين خططوا للمشاركة في مؤتمرات الأمم المتحدة.