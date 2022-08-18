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https://sputnikarabic.ae/20220818/هولندا-تسلم-الولايات-المتحدة-المواطن-الروسي-دينيس-دوبنيكوف-المحتجز-لديها-بتهمة-غسل-الأموال-1066549766.html
هولندا تسلم الولايات المتحدة المواطن الروسي دينيس دوبنيكوف المحتجز لديها بتهمة غسل الأموال
هولندا تسلم الولايات المتحدة المواطن الروسي دينيس دوبنيكوف المحتجز لديها بتهمة غسل الأموال
سلمت السلطات الهولندية إلى نظيرتها الأمريكية المواطن الروسي، دينيس دوبنيكوف، المحتجز لديها منذ نوفمبر الماضي بتهمة غسل أموال لصالح مجموعة من مجرمي الإنترنت. 18.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-18T00:36+0000
2022-08-18T00:36+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن - سبوتنيك. ووفق بيان أصدرته وزارة العدل الأمريكية فإن دوبنيكوف البالغ 29 عاما، والمتهم بغسل أموال لصالح مجموعة من مجرمي الإنترنت، "قد تسلمته الولايات المتحدة من هولندا هذا الأسبوع".ومثل دوبنيكوف يوم الأربعاء أمام المحكمة في بورتلاند بولاية أوريغون ومن المقرر أن تبدأ محاكمته أمام هيئة المحلفين في 4 أكتوبر المقبل.وفي حال إدانته، قد يحكم عليه بالسجن 20 عاما.
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

هولندا تسلم الولايات المتحدة المواطن الروسي دينيس دوبنيكوف المحتجز لديها بتهمة غسل الأموال

00:36 GMT 18.08.2022
© Safa.psمحكمة أمريكية
محكمة أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2022
© Safa.ps
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سلمت السلطات الهولندية إلى نظيرتها الأمريكية المواطن الروسي، دينيس دوبنيكوف، المحتجز لديها منذ نوفمبر الماضي بتهمة غسل أموال لصالح مجموعة من مجرمي الإنترنت.
واشنطن - سبوتنيك. ووفق بيان أصدرته وزارة العدل الأمريكية فإن دوبنيكوف البالغ 29 عاما، والمتهم بغسل أموال لصالح مجموعة من مجرمي الإنترنت، "قد تسلمته الولايات المتحدة من هولندا هذا الأسبوع".
ومثل دوبنيكوف يوم الأربعاء أمام المحكمة في بورتلاند بولاية أوريغون ومن المقرر أن تبدأ محاكمته أمام هيئة المحلفين في 4 أكتوبر المقبل.
وفي حال إدانته، قد يحكم عليه بالسجن 20 عاما.
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