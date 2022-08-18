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واشنطن تراقب "بقلق" تطور التعاون الصيني الروسي
واشنطن تراقب "بقلق" تطور التعاون الصيني الروسي
تحدثت الصحافة الأمريكية عن اهتمام واشنطن وترقبها لتطور العلاقات بين روسيا والصين في مجال الأمن الدولي. 18.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-18T15:50+0000
2022-08-18T15:50+0000
الصين
روسيا
أخبار تايوان
التوتر العسكري بين الصين وتايوان
الولايات المتحدة الأمريكية
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وحسب ما نشرته صحيفة "نيويورك بوست" يوم أمس الأربعاء، فإن "هذه هي الطريقة التي قيَّم بها المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس انتقاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للولايات المتحدة في تصعيد الوضع في تايوان".وصرح برايس للصحفيين خلال مؤتمر صحفي بأن الإجراءات الصينية الأخيرة "قوضت الوضع الراهن" وهددت "السلام والاستقرار فى مضيق تايوان"، حسب الصحيفة.وتابع برايس، حسب الصحيفة: "إننا نشهد بالفعل زيادة في أساليب التخويف العسكري إلى مستوى غير مسبوق وزيادة في الأساليب الاقتصادية القسرية".وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين، في إفادة صحفية يوم أمس الأربعاء، إن "الصين تقدر بشدة تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان كانت استفزازا مخططا له بعناية".
https://sputnikarabic.ae/20220818/الخارجية-الروسية-موسكو-تحترم-مبدأ-صين-واحدة-بشأن-تايوان-وستفشل-الاستراتيجية-الأمريكية--1066550021.html
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الصين, روسيا, أخبار تايوان, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, الولايات المتحدة الأمريكية
الصين, روسيا, أخبار تايوان, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, الولايات المتحدة الأمريكية

واشنطن تراقب "بقلق" تطور التعاون الصيني الروسي

15:50 GMT 18.08.2022
© Sputnik . Alexei Druzhinin / الذهاب إلى بنك الصورلقاء رئيس روسيا فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ في بكين، الصين 4 فبراير 2022
لقاء رئيس روسيا فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ في بكين، الصين 4 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2022
© Sputnik . Alexei Druzhinin
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تحدثت الصحافة الأمريكية عن اهتمام واشنطن وترقبها لتطور العلاقات بين روسيا والصين في مجال الأمن الدولي.
وحسب ما نشرته صحيفة "نيويورك بوست" يوم أمس الأربعاء، فإن "هذه هي الطريقة التي قيَّم بها المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس انتقاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للولايات المتحدة في تصعيد الوضع في تايوان".
وصرح برايس للصحفيين خلال مؤتمر صحفي بأن الإجراءات الصينية الأخيرة "قوضت الوضع الراهن" وهددت "السلام والاستقرار فى مضيق تايوان"، حسب الصحيفة.
وزارة الخارجية الروسية في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2022
الخارجية الروسية: موسكو تحترم مبدأ "صين واحدة" بشأن تايوان وستفشل الاستراتيجية الأمريكية
01:49 GMT

وأضاف أن وزارة الخارجية قلقة من إمكانية تكثيف الجهود المشتركة بين الصين وروسيا ضد تايوان، وما نشهده الآن يبدو أنه مجرد بداية لتكثيف هذه الجهود.

وتابع برايس، حسب الصحيفة: "إننا نشهد بالفعل زيادة في أساليب التخويف العسكري إلى مستوى غير مسبوق وزيادة في الأساليب الاقتصادية القسرية".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين، في إفادة صحفية يوم أمس الأربعاء، إن "الصين تقدر بشدة تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان كانت استفزازا مخططا له بعناية".
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