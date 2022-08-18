عربي
https://sputnikarabic.ae/20220818/الخارجية-الروسية-موسكو-تحترم-مبدأ-صين-واحدة-بشأن-تايوان-وستفشل-الاستراتيجية-الأمريكية--1066550021.html
الخارجية الروسية: موسكو تحترم مبدأ "صين واحدة" بشأن تايوان وستفشل الاستراتيجية الأمريكية
الخارجية الروسية: موسكو تحترم مبدأ "صين واحدة" بشأن تايوان وستفشل الاستراتيجية الأمريكية
قال بيوتر إيليتشيف، رئيس إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية الروسية، لـ"سبوتنيك"، إن روسيا تحترم مبدأ صين واحدة عندما يتعلق الأمر بتايوان، مضيفا أن... 18.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-18T01:49+0000
2022-08-18T01:50+0000
روسيا
الصين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1a/1061629536_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2182744cc8c8bb4790cb3fe1d3cfcf15.jpg
موسكو - سبوتنيك. وشدد على أن الزيارة الأخيرة لرئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان يمكن أن تقوض الاستقرار الإقليمي والدولي.ويعتقد الدبلوماسي الروسي أنها علامة على عدم قدرة الولايات المتحدة على الاعتراف بأنها فقدت الحق الاحتكاري في حكم العالم.وقال إيليتشيف: "ومن هنا جاء استمرار الاستراتيجية الفاشلة حتما لاحتواء البلدان التي تتبع سياسة مستقلة وتدعو إلى بناء نظام عالمي عادل حقا".وأضاف: "روسيا، بدورها، ليس بالكلمات ولكن بالأفعال تلتزم بمبدأ صين واحدة، الذي بموجبه تايوان جزء لا يتجزأ من جمهورية الصين الشعبية، ولم يتغير موقفنا".
https://sputnikarabic.ae/20220817/تايوان-تنفذ-مناورات-عسكرية-جديدة-ردا-على-الضغوط-الصينية-لإعادة-التوحيد-1066518522.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1a/1061629536_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_224454c57d5bccc66ccba02632b7f81c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, الصين
روسيا, الصين

الخارجية الروسية: موسكو تحترم مبدأ "صين واحدة" بشأن تايوان وستفشل الاستراتيجية الأمريكية

01:49 GMT 18.08.2022 (تم التحديث: 01:50 GMT 18.08.2022)
© Sputnik . wasim sulimanوزارة الخارجية الروسية في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022
وزارة الخارجية الروسية في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2022
© Sputnik . wasim suliman
تابعنا عبرTelegram
قال بيوتر إيليتشيف، رئيس إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية الروسية، لـ"سبوتنيك"، إن روسيا تحترم مبدأ صين واحدة عندما يتعلق الأمر بتايوان، مضيفا أن الاستراتيجية الأمريكية بشأن هذه المسألة ستفشل.
موسكو - سبوتنيك. وشدد على أن الزيارة الأخيرة لرئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان يمكن أن تقوض الاستقرار الإقليمي والدولي.
مناورات عسكرية للبحرية التايوانية باستخدام أسلحة أجنبية خلال تدريبات هان كوانغ السنوية، على البحر بالقرب من ميناء سواو البحري في مقاطعة ييلان في 26 يوليو 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2022
تايوان تنفذ مناورات عسكرية جديدة ردا على الضغوط الصينية لإعادة التوحيد
أمس, 11:58 GMT
ويعتقد الدبلوماسي الروسي أنها علامة على عدم قدرة الولايات المتحدة على الاعتراف بأنها فقدت الحق الاحتكاري في حكم العالم.
وقال إيليتشيف: "ومن هنا جاء استمرار الاستراتيجية الفاشلة حتما لاحتواء البلدان التي تتبع سياسة مستقلة وتدعو إلى بناء نظام عالمي عادل حقا".
وأضاف: "روسيا، بدورها، ليس بالكلمات ولكن بالأفعال تلتزم بمبدأ صين واحدة، الذي بموجبه تايوان جزء لا يتجزأ من جمهورية الصين الشعبية، ولم يتغير موقفنا".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Сотрудники полиции ДНР обеспечивают безопасность на дороге в селе Безыменное - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 14:37 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала