https://sputnikarabic.ae/20220818/الخارجية-الروسية-موسكو-تحترم-مبدأ-صين-واحدة-بشأن-تايوان-وستفشل-الاستراتيجية-الأمريكية--1066550021.html
الخارجية الروسية: موسكو تحترم مبدأ "صين واحدة" بشأن تايوان وستفشل الاستراتيجية الأمريكية
الخارجية الروسية: موسكو تحترم مبدأ "صين واحدة" بشأن تايوان وستفشل الاستراتيجية الأمريكية
قال بيوتر إيليتشيف، رئيس إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية الروسية، لـ"سبوتنيك"، إن روسيا تحترم مبدأ صين واحدة عندما يتعلق الأمر بتايوان، مضيفا أن... 18.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-18T01:49+0000
2022-08-18T01:49+0000
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روسيا
الصين
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موسكو - سبوتنيك. وشدد على أن الزيارة الأخيرة لرئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان يمكن أن تقوض الاستقرار الإقليمي والدولي.ويعتقد الدبلوماسي الروسي أنها علامة على عدم قدرة الولايات المتحدة على الاعتراف بأنها فقدت الحق الاحتكاري في حكم العالم.وقال إيليتشيف: "ومن هنا جاء استمرار الاستراتيجية الفاشلة حتما لاحتواء البلدان التي تتبع سياسة مستقلة وتدعو إلى بناء نظام عالمي عادل حقا".وأضاف: "روسيا، بدورها، ليس بالكلمات ولكن بالأفعال تلتزم بمبدأ صين واحدة، الذي بموجبه تايوان جزء لا يتجزأ من جمهورية الصين الشعبية، ولم يتغير موقفنا".
https://sputnikarabic.ae/20220817/تايوان-تنفذ-مناورات-عسكرية-جديدة-ردا-على-الضغوط-الصينية-لإعادة-التوحيد-1066518522.html
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روسيا, الصين
الخارجية الروسية: موسكو تحترم مبدأ "صين واحدة" بشأن تايوان وستفشل الاستراتيجية الأمريكية
01:49 GMT 18.08.2022 (تم التحديث: 01:50 GMT 18.08.2022) تابعنا عبر
قال بيوتر إيليتشيف، رئيس إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية الروسية، لـ"سبوتنيك"، إن روسيا تحترم مبدأ صين واحدة عندما يتعلق الأمر بتايوان، مضيفا أن الاستراتيجية الأمريكية بشأن هذه المسألة ستفشل.
موسكو - سبوتنيك
. وشدد على أن الزيارة الأخيرة لرئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان يمكن أن تقوض الاستقرار الإقليمي والدولي.
ويعتقد الدبلوماسي الروسي أنها علامة على عدم قدرة الولايات المتحدة على الاعتراف بأنها فقدت الحق الاحتكاري في حكم العالم.
وقال إيليتشيف: "ومن هنا جاء استمرار الاستراتيجية الفاشلة حتما لاحتواء البلدان التي تتبع سياسة مستقلة وتدعو إلى بناء نظام عالمي عادل حقا".
وأضاف: "روسيا، بدورها، ليس بالكلمات ولكن بالأفعال تلتزم بمبدأ صين واحدة، الذي بموجبه تايوان جزء لا يتجزأ من جمهورية الصين الشعبية، ولم يتغير موقفنا".