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Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20220819/أمين-عام-الناتو-يحضر-تجمع-مناصري-النازيين-الجدد--1066607737.html
أمين عام الناتو يحضر "تجمع مناصري النازيين الجدد"
أمين عام الناتو يحضر "تجمع مناصري النازيين الجدد"
أعلن جهاز الإعلام التابع لحلف الناتو أن أمين عام الحلف ينس ستولتنبرغ، سيحضر اجتماع "منصة القرم" على الإنترنت. 19.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-19T09:16+0000
2022-08-19T09:26+0000
العالم
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وجاء في بيان أصدره جهاز إعلام الناتو أن أمين عام الحلف سيشارك في اجتماع القمة الثاني لـ"منصة القرم" على الإنترنت في 23 أغسطس/ آب.وعقدت "منصة القرم" اجتماعها الأول في نفس اليوم من العام الماضي في كييف، ونظمته السلطة الأوكرانية لبحث مسألة استعادة كييف السيطرة على شبه جزيرة القرم.ووصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف "منصة القرم" بأنه "تجمع مناصري النازيين الجدد" الذين يديرون نظام الحكم الحالي في أوكرانيا بينما وصفها الناطق الرئاسي دميتري بيسكوف بتجمع "مناوئي روسيا".شبه جزيرة القرم جزء من الأراضي الروسية. ونُقلت تبعيتها إلى جمهورية أوكرانيا السوفيتية في مطلع خمسينيات القرن الـ20. واحتفظت أوكرانيا بالقرم ومناطق أخرى تابعة لروسيا قبل إنشاء اتحاد الجمهوريات السوفيتية حين انسحبت من الاتحاد السوفيتي. واستعادت القرم الهوية الروسية بمشيئة سكانها عبر استفتاء جرى عام 2014 ، بعدما وصل متطرفون لهم مشاعر عدائية تجاه الروس إلى السلطة في العاصمة الأوكرانية كييف بطريق الانقلاب.
https://sputnikarabic.ae/20220818/بلينكن-يسلم-الناتو-وثائق-مصادقة-الولايات-المتحدة-على-طلبي-انضمام-السويد-وفنلندا-إلى-الحلف-1066602714.html
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العالم
العالم

أمين عام الناتو يحضر "تجمع مناصري النازيين الجدد"

09:16 GMT 19.08.2022 (تم التحديث: 09:26 GMT 19.08.2022)
© Sputnik . Alexei Vitvitskiy / الذهاب إلى بنك الصورالأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، خلال اجتماع روسيا والناتو في بروكسل، بلجيكا 12 يناير 2022
الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، خلال اجتماع روسيا والناتو في بروكسل، بلجيكا 12 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2022
© Sputnik . Alexei Vitvitskiy
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أعلن جهاز الإعلام التابع لحلف الناتو أن أمين عام الحلف ينس ستولتنبرغ، سيحضر اجتماع "منصة القرم" على الإنترنت.
وجاء في بيان أصدره جهاز إعلام الناتو أن أمين عام الحلف سيشارك في اجتماع القمة الثاني لـ"منصة القرم" على الإنترنت في 23 أغسطس/ آب.
وعقدت "منصة القرم" اجتماعها الأول في نفس اليوم من العام الماضي في كييف، ونظمته السلطة الأوكرانية لبحث مسألة استعادة كييف السيطرة على شبه جزيرة القرم.
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف، سويسرا 21 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2022
بلينكن يسلم الناتو وثائق مصادقة الولايات المتحدة على طلبي انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف
أمس, 22:56 GMT
ووصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف "منصة القرم" بأنه "تجمع مناصري النازيين الجدد" الذين يديرون نظام الحكم الحالي في أوكرانيا بينما وصفها الناطق الرئاسي دميتري بيسكوف بتجمع "مناوئي روسيا".
شبه جزيرة القرم جزء من الأراضي الروسية. ونُقلت تبعيتها إلى جمهورية أوكرانيا السوفيتية في مطلع خمسينيات القرن الـ20. واحتفظت أوكرانيا بالقرم ومناطق أخرى تابعة لروسيا قبل إنشاء اتحاد الجمهوريات السوفيتية حين انسحبت من الاتحاد السوفيتي. واستعادت القرم الهوية الروسية بمشيئة سكانها عبر استفتاء جرى عام 2014 ، بعدما وصل متطرفون لهم مشاعر عدائية تجاه الروس إلى السلطة في العاصمة الأوكرانية كييف بطريق الانقلاب.
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