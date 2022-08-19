https://sputnikarabic.ae/20220819/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يلقي-القبض-على-عنصر-تابع-للاستخبارات-الأوكرانية-في-كراسنودار-1066605151.html
الأمن الفيدرالي الروسي يلقي القبض على عنصر تابع للاستخبارات الأوكرانية في كراسنودار
الأمن الفيدرالي الروسي يلقي القبض على عنصر تابع للاستخبارات الأوكرانية في كراسنودار
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الجمعة، إلقاء القبض على عنصر تابع للاستخبارات الأوكرانية في منطقة كراسنودار جنوبي روسيا. 19.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-19T06:55+0000
2022-08-19T06:55+0000
2022-08-19T07:26+0000
روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وأصدر الجهاز الفيدرالي الروسي بيانا رسميا جاء فيه: "تم إلقاء القبض على عميل تابع لجهاز الاستخبارات الأوكرانية والملقب بـ"آرتشي" الذي كان ينسق ويعمل مع الجهاز الأوكراني".وأضاف البيان: "قام العميل الأوكراني بجمع المعلومات ونقلها إلى ضباط أمن الدولة في أوكرانيا". وبحسب البيان المنشور، أقدم العميل المذكور بجمع الأموال ونقلها بشكل غير قانوني إلى خارج البلاد بالتنسيق مع الجهات الأوكرانية، وذلك لاستخدامها في غايات تتعارض مع القانون الروسي.
https://sputnikarabic.ae/20220817/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يقضي-على-خلية-لـحزب-التحرير-في-شبه-جزيرة-القرم-1066508023.html
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روسيا
الأمن الفيدرالي الروسي يلقي القبض على عنصر تابع للاستخبارات الأوكرانية في كراسنودار
06:55 GMT 19.08.2022 (تم التحديث: 07:26 GMT 19.08.2022) تابعنا عبر
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الجمعة، إلقاء القبض على عنصر تابع للاستخبارات الأوكرانية في منطقة كراسنودار جنوبي روسيا.
وأصدر الجهاز الفيدرالي الروسي بيانا رسميا جاء فيه: "تم إلقاء القبض على عميل تابع لجهاز الاستخبارات الأوكرانية والملقب بـ"آرتشي" الذي كان ينسق ويعمل مع الجهاز الأوكراني".
وأضاف البيان: "قام العميل الأوكراني بجمع المعلومات ونقلها إلى ضباط أمن الدولة في أوكرانيا".
وبحسب البيان المنشور، أقدم العميل المذكور بجمع الأموال ونقلها بشكل غير قانوني إلى خارج البلاد بالتنسيق مع الجهات الأوكرانية، وذلك لاستخدامها في غايات تتعارض مع القانون الروسي.