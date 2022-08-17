https://sputnikarabic.ae/20220817/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يقضي-على-خلية-لـحزب-التحرير-في-شبه-جزيرة-القرم-1066508023.html
الأمن الفيدرالي الروسي يقضي على خلية لـ"حزب التحرير" في شبه جزيرة القرم
الأمن الفيدرالي الروسي يقضي على خلية لـ"حزب التحرير" في شبه جزيرة القرم
تمكن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي من القضاء على خلية تابعة لـ "حزب التحرير" في شبه جزيرة القرم الروسية. 17.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-17T09:05+0000
2022-08-17T09:05+0000
2022-08-17T09:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
شبه جزيرة القرم الروسية
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وقال الجهاز في بيان: "نتيجة للأعمال المنسقة من قبل ضباط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في مدينتي دزهانكوي ويالطا، تم تحييد خلية تآمرية تابعة لمنظمة إرهابية مكونة من ستة مواطنين روس".وبحسب قوات الأمن، فقد قام المعتقلون أثناء تنسيق مبعوثي التنظيم الإرهابي من أوكرانيا "بعمل هادف لنشر الفكر الإرهابي في روسيا"، كما قاموا بتجنيد مسلمين محليين في صفوفهم.تمت مصادرة مواد دعائية لـ "حزب التحرير الإسلامي" محظورة في روسيا ووسائل الاتصال ووسائل الإعلام الإلكترونية من منازل المعتقلين.تم الاعتراف بـ"حزب التحرير الإسلامي" كحزب إرهابي في عدد من دول العالم، وفي روسيا تم حظر أنشطته بقرار من المحكمة العليا لروسيا الاتحادية في عام 2003.الغرض من المنظمة هو القضاء على الحكومات غير الإسلامية وإقامة حكم إسلامي متشدد على نطاق عالمي من خلال إنشاء "خلافة إسلامية عالمية". يتم اعتقال أعضاء "حزب التحرير الإسلامي" بانتظام في مناطق روسية مختلفة، ولا سيما في المدن الكبرى في وسط روسيا ومنطقة الفولغا وسيبيريا، وكذلك في شبه جزيرة القرم.
https://sputnikarabic.ae/20220817/سلطات-القرم-تعلن-توقف-الانفجارات-التي-حدثت-في-وحدة-عسكرية-1066504497.html
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روسيا, شبه جزيرة القرم الروسية
روسيا, شبه جزيرة القرم الروسية
الأمن الفيدرالي الروسي يقضي على خلية لـ"حزب التحرير" في شبه جزيرة القرم
09:05 GMT 17.08.2022 (تم التحديث: 09:22 GMT 17.08.2022) تابعنا عبر
تمكن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي من القضاء على خلية تابعة لـ "حزب التحرير" في شبه جزيرة القرم الروسية.
وقال الجهاز في بيان: "نتيجة للأعمال المنسقة من قبل ضباط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في مدينتي دزهانكوي
ويالطا، تم تحييد خلية تآمرية تابعة لمنظمة إرهابية مكونة من ستة مواطنين روس".
وبحسب قوات الأمن، فقد قام المعتقلون أثناء تنسيق مبعوثي التنظيم الإرهابي من أوكرانيا "بعمل هادف لنشر الفكر الإرهابي في روسيا"، كما قاموا بتجنيد مسلمين محليين في صفوفهم.
تمت مصادرة مواد دعائية لـ "حزب التحرير الإسلامي" محظورة في روسيا ووسائل الاتصال ووسائل الإعلام الإلكترونية من منازل المعتقلين.
تم الاعتراف بـ"حزب التحرير الإسلامي" كحزب إرهابي في عدد من دول العالم، وفي روسيا تم حظر أنشطته بقرار من المحكمة العليا لروسيا الاتحادية في عام 2003.
الغرض من المنظمة هو القضاء على الحكومات غير الإسلامية وإقامة حكم إسلامي متشدد على نطاق عالمي من خلال إنشاء "خلافة إسلامية عالمية". يتم اعتقال أعضاء "حزب التحرير الإسلامي" بانتظام في مناطق روسية مختلفة، ولا سيما في المدن الكبرى في وسط روسيا ومنطقة الفولغا وسيبيريا، وكذلك في شبه جزيرة القرم.