https://sputnikarabic.ae/20220817/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يقضي-على-خلية-لـحزب-التحرير-في-شبه-جزيرة-القرم-1066508023.html

الأمن الفيدرالي الروسي يقضي على خلية لـ"حزب التحرير" في شبه جزيرة القرم

الأمن الفيدرالي الروسي يقضي على خلية لـ"حزب التحرير" في شبه جزيرة القرم

تمكن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي من القضاء على خلية تابعة لـ "حزب التحرير" في شبه جزيرة القرم الروسية. 17.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-17T09:05+0000

2022-08-17T09:05+0000

2022-08-17T09:22+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

شبه جزيرة القرم الروسية

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وقال الجهاز في بيان: "نتيجة للأعمال المنسقة من قبل ضباط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في مدينتي دزهانكوي ويالطا، تم تحييد خلية تآمرية تابعة لمنظمة إرهابية مكونة من ستة مواطنين روس".وبحسب قوات الأمن، فقد قام المعتقلون أثناء تنسيق مبعوثي التنظيم الإرهابي من أوكرانيا "بعمل هادف لنشر الفكر الإرهابي في روسيا"، كما قاموا بتجنيد مسلمين محليين في صفوفهم.تمت مصادرة مواد دعائية لـ "حزب التحرير الإسلامي" محظورة في روسيا ووسائل الاتصال ووسائل الإعلام الإلكترونية من منازل المعتقلين.تم الاعتراف بـ"حزب التحرير الإسلامي" كحزب إرهابي في عدد من دول العالم، وفي روسيا تم حظر أنشطته بقرار من المحكمة العليا لروسيا الاتحادية في عام 2003.الغرض من المنظمة هو القضاء على الحكومات غير الإسلامية وإقامة حكم إسلامي متشدد على نطاق عالمي من خلال إنشاء "خلافة إسلامية عالمية". يتم اعتقال أعضاء "حزب التحرير الإسلامي" بانتظام في مناطق روسية مختلفة، ولا سيما في المدن الكبرى في وسط روسيا ومنطقة الفولغا وسيبيريا، وكذلك في شبه جزيرة القرم.

https://sputnikarabic.ae/20220817/سلطات-القرم-تعلن-توقف-الانفجارات-التي-حدثت-في-وحدة-عسكرية-1066504497.html

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