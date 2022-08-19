https://sputnikarabic.ae/20220819/الصين-تعلن-حالة-الطوارئ-الوطنية-لأول-مرة-بسبب-موجة-قاسية-من-الجفاف-والحر-1066635806.html

الصين تعلن حالة الطوارئ الوطنية لأول مرة بسبب موجة قاسية من الجفاف والحر

الصين تعلن حالة الطوارئ الوطنية لأول مرة بسبب موجة قاسية من الجفاف والحر

أعلنت الصين أول حالة طوارئ وطنية بسبب الجفاف هذا العام، حيث تسببت درجات الحرارة الحارقة بجفاف بعض المناطق من نهر اليانغتسي، وتضغط على شبكة الكهرباء، فيما تكافح... 19.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-19T18:26+0000

2022-08-19T18:26+0000

2022-08-19T18:26+0000

الصين

العالم

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وأصدرت السلطات حالة التأهب الوطنية باللون الأصفر في وقت متأخر من يوم الخميس، بعدما عانت مقاطعات وسط وجنوب الصين أسابيع من الحرارة الشديدة، حيث تجاوزت درجات الحرارة في عشرات المدن 40 درجة، أو ما يعادل 104 درجة فهرنهايت.أدت موجة الحر إلى تعطيل نمو المحاصيل، وهددت الثروة الحيوانية، ودفعت بعض الصناعات إلى الإغلاق للحفاظ على الطاقة للمنازل، حسبما ذكرت شبكة "سي إن بي سي".وأمرت مقاطعة سيتشوان الصينية، التي يبلغ عدد سكانها 94 مليون نسمة، جميع المصانع هذا الأسبوع بالإغلاق لمدة ستة أيام في محاولة لتخفيف نقص الكهرباء في المنطقة، وبعد انخفاض مستويات الخزانات وزيادة الطلب على تكييف الهواء.كما انخفض معدل هطول الأمطار في منطقة حوض نهر اليانغتسي بنسبة 45% تقريبا مقارنة بالمتوسط ​​في السنوات الأخيرة، وفقا لبيانات وزارة الموارد المائية.جف ما يصل إلى 66 نهرا عبر 34 مقاطعة في المنطقة الجنوبية الغربية من تشونغتشينغ، وفقا لتلفزيون الصين المركزي الحكومي.وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية إن منطقة بيبى جنوب غربي الصين شهدت درجات حرارة قياسية بلغت 45 درجة مئوية أو 113 فهرنهايت يوم الخميس.

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