https://sputnikarabic.ae/20220819/العراق-قوات-الحشد-الشعبي-تحبط-تسلل-داعش-إلى-جنوب-سامراء-1066620459.html
العراق... قوات الحشد الشعبي تحبط تسلل "داعش" إلى جنوب سامراء
العراق... قوات الحشد الشعبي تحبط تسلل "داعش" إلى جنوب سامراء
تمكنت قوة من اللواء 41 التابع للحشد الشعبي، اليوم الجمعة، من إحباط محاولة تسلل لعناصر تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدة دول أخرى)، حيث كانت بصدد... 19.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-19T13:01+0000
2022-08-19T13:01+0000
2022-08-19T13:01+0000
العراق
العالم العربي
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" بيانا لهيئة الحشد الشعبي قالت فيه إن "هذه العناصر الإرهابية كانت تروم التسلل باتجاه قاطع المسؤولية، وقد تمت معالجة القوة المتسللة من قبل أفراد اللواء بعد رصدهم ومعالجتهم بالأسلحة المناسبة".وفي وقت سابق، أعلن الحشد الشعبي، أمس الخميس، إحباط هجوم لعصابات تنظيم "داعش" الإرهابي جنوب غربي كركوك، جاء هذا في بيان صادر عن المكتب الإعلامي للحشد الشعبي، بحسب وكالة الأنباء العراقية.وقال البيان إن مجموعة من فلول التنظيم هاجمت نقطة أمنية في قرية خبازة التابعة لقضاء الحويجة جنوب غربي كركوك قبل أن تتصدى لهم قوة من اللواء 61 التابعة للحشد الشعبي.وأوضح البيان أن "أحد مقاتلي اللواء أصيب بطلق ناري خلال التعرض وتم تعزيز النقطة بقوة من مقر اللواء ومن الفوج الثالث التابع له".
العراق
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, العالم العربي
العراق... قوات الحشد الشعبي تحبط تسلل "داعش" إلى جنوب سامراء
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تمكنت قوة من اللواء 41 التابع للحشد الشعبي، اليوم الجمعة، من إحباط محاولة تسلل لعناصر تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدة دول أخرى)، حيث كانت بصدد التسلل إلى منطقة تل الذهب جنوبي سامراء.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية
"واع" بيانا لهيئة الحشد الشعبي قالت فيه إن "هذه العناصر الإرهابية كانت تروم التسلل باتجاه قاطع المسؤولية، وقد تمت معالجة القوة المتسللة من قبل أفراد اللواء بعد رصدهم ومعالجتهم بالأسلحة المناسبة".
وفي وقت سابق، أعلن الحشد الشعبي، أمس الخميس، إحباط هجوم لعصابات تنظيم "داعش" الإرهابي جنوب غربي كركوك، جاء هذا في بيان صادر عن المكتب الإعلامي للحشد الشعبي، بحسب وكالة الأنباء العراقية.
وقال البيان إن مجموعة من فلول التنظيم هاجمت نقطة أمنية في قرية خبازة التابعة لقضاء الحويجة جنوب غربي كركوك قبل أن تتصدى لهم قوة من اللواء 61 التابعة للحشد الشعبي.
وأوضح البيان أن "أحد مقاتلي اللواء أصيب بطلق ناري خلال التعرض وتم تعزيز النقطة بقوة من مقر اللواء ومن الفوج الثالث التابع له".