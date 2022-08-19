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العراق... قوات الحشد الشعبي تحبط تسلل "داعش" إلى جنوب سامراء
العراق... قوات الحشد الشعبي تحبط تسلل "داعش" إلى جنوب سامراء
تمكنت قوة من اللواء 41 التابع للحشد الشعبي، اليوم الجمعة، من إحباط محاولة تسلل لعناصر تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدة دول أخرى)، حيث كانت بصدد... 19.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-19T13:01+0000
2022-08-19T13:01+0000
العراق
العالم العربي
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" بيانا لهيئة الحشد الشعبي قالت فيه إن "هذه العناصر الإرهابية كانت تروم التسلل باتجاه قاطع المسؤولية، وقد تمت معالجة القوة المتسللة من قبل أفراد اللواء بعد رصدهم ومعالجتهم بالأسلحة المناسبة".وفي وقت سابق، أعلن الحشد الشعبي، أمس الخميس، إحباط هجوم لعصابات تنظيم "داعش" الإرهابي جنوب غربي كركوك، جاء هذا في بيان صادر عن المكتب الإعلامي للحشد الشعبي، بحسب وكالة الأنباء العراقية.وقال البيان إن مجموعة من فلول التنظيم هاجمت نقطة أمنية في قرية خبازة التابعة لقضاء الحويجة جنوب غربي كركوك قبل أن تتصدى لهم قوة من اللواء 61 التابعة للحشد الشعبي.وأوضح البيان أن "أحد مقاتلي اللواء أصيب بطلق ناري خلال التعرض وتم تعزيز النقطة بقوة من مقر اللواء ومن الفوج الثالث التابع له".
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العراق, العالم العربي
العراق, العالم العربي

العراق... قوات الحشد الشعبي تحبط تسلل "داعش" إلى جنوب سامراء

13:01 GMT 19.08.2022
© AFP 2022 / AHMAD AL-RUBAYEالحشد الشعبي بالقرب من الحدود السورية
الحشد الشعبي بالقرب من الحدود السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2022
© AFP 2022 / AHMAD AL-RUBAYE
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تمكنت قوة من اللواء 41 التابع للحشد الشعبي، اليوم الجمعة، من إحباط محاولة تسلل لعناصر تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدة دول أخرى)، حيث كانت بصدد التسلل إلى منطقة تل الذهب جنوبي سامراء.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" بيانا لهيئة الحشد الشعبي قالت فيه إن "هذه العناصر الإرهابية كانت تروم التسلل باتجاه قاطع المسؤولية، وقد تمت معالجة القوة المتسللة من قبل أفراد اللواء بعد رصدهم ومعالجتهم بالأسلحة المناسبة".
وفي وقت سابق، أعلن الحشد الشعبي، أمس الخميس، إحباط هجوم لعصابات تنظيم "داعش" الإرهابي جنوب غربي كركوك، جاء هذا في بيان صادر عن المكتب الإعلامي للحشد الشعبي، بحسب وكالة الأنباء العراقية.
وقال البيان إن مجموعة من فلول التنظيم هاجمت نقطة أمنية في قرية خبازة التابعة لقضاء الحويجة جنوب غربي كركوك قبل أن تتصدى لهم قوة من اللواء 61 التابعة للحشد الشعبي.
وأوضح البيان أن "أحد مقاتلي اللواء أصيب بطلق ناري خلال التعرض وتم تعزيز النقطة بقوة من مقر اللواء ومن الفوج الثالث التابع له".
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