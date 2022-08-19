https://sputnikarabic.ae/20220819/المملكة-المتحدة-قد-تواجه-أزمة-إنسانية-بسبب-ارتفاع-الأسعار-1066624654.html
المملكة المتحدة قد تواجه أزمة إنسانية بسبب ارتفاع الأسعار
المملكة المتحدة قد تواجه أزمة إنسانية بسبب ارتفاع الأسعار
قال الاتحاد الوطني للخدمات الصحية في المملكة المتحدة، اليوم الجمعة، إن البلاد قد تواجه أزمة إنسانية، حيث يتعين على الناس الاختيار بين الطعام وتدفئة المنازل وسط... 19.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-19T14:46+0000
2022-08-19T14:46+0000
2022-08-19T14:46+0000
بريطانيا
اقتصاد
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موسكو- سبوتنيك. وذكر رئيس الاتحاد ماثيو تيلور في بيان: "تواجه البلاد أزمة إنسانية، ويمكن أن يواجه العديد من الأشخاص خيارا مروعا بين تخطي الوجبات لتدفئة منازلهم أو العيش في ظروف باردة ورطبة وغير سارة للغاية".وتابع تيلور: "هذا بدوره قد يؤدي إلى تفشي الأمراض حول البلاد، ويوسع التفاوت الصحي، ويزيد من سوء فرص حياة الأطفال، ويترك ندبة لا تمحى على المجتمعات المحلية".وقال البيان إن هذا الوضع ناتج عن ارتفاع أسعار الطاقة، مضيفا أن المملكة المتحدة تشهد بالفعل ارتفاعا في الأمراض وتدهورا في الصحة.في هذا الصدد، كتب الاتحاد نيابة عن قادته في جميع أنحاء البلاد، رسالة إلى وزير الخزانة، نظيم الزهاوي، يحث فيها الحكومة على الحد من ارتفاع الأسعار وتقديم الدعم للأشخاص والعائلات المحتاجة.وفقا للبيان، تشعر هيئة الخدمات الصحية الوطنية بالقلق من أن انتشار فقر الوقود سيؤدي إلى زيادة عدد الوفيات السنوية المرتفعة بالفعل والمرتبطة بالبيوت الباردة.قال مكتب المملكة المتحدة للإحصاءات الوطنية إن التضخم السنوي ارتفع إلى أعلى مستوى له في 40 عاما عند 10.1% في يوليو/ تموز من 9.4% في يونيو/ حزيران.
https://sputnikarabic.ae/20220815/بريطانيا-بحاجة-إلى-مليارات-الدولارات-لإنقاذ-الأسر-من-أزمة-غلاء-المعيشة-1066443127.html
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بريطانيا, اقتصاد
المملكة المتحدة قد تواجه أزمة إنسانية بسبب ارتفاع الأسعار
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قال الاتحاد الوطني للخدمات الصحية في المملكة المتحدة، اليوم الجمعة، إن البلاد قد تواجه أزمة إنسانية، حيث يتعين على الناس الاختيار بين الطعام وتدفئة المنازل وسط ارتفاع الأسعار.
موسكو- سبوتنيك
. وذكر رئيس الاتحاد ماثيو تيلور في بيان: "تواجه البلاد أزمة إنسانية، ويمكن أن يواجه العديد من الأشخاص خيارا مروعا بين تخطي الوجبات لتدفئة منازلهم أو العيش في ظروف باردة ورطبة وغير سارة للغاية".
وتابع تيلور: "هذا بدوره قد يؤدي إلى تفشي الأمراض حول البلاد، ويوسع التفاوت الصحي، ويزيد من سوء فرص حياة الأطفال، ويترك ندبة لا تمحى على المجتمعات المحلية".
وقال البيان إن هذا الوضع ناتج عن ارتفاع أسعار الطاقة، مضيفا أن المملكة المتحدة تشهد بالفعل ارتفاعا في الأمراض وتدهورا في الصحة.
في هذا الصدد، كتب الاتحاد نيابة عن قادته في جميع أنحاء البلاد
، رسالة إلى وزير الخزانة، نظيم الزهاوي، يحث فيها الحكومة على الحد من ارتفاع الأسعار وتقديم الدعم للأشخاص والعائلات المحتاجة.
وفقا للبيان، تشعر هيئة الخدمات الصحية الوطنية بالقلق من أن انتشار فقر الوقود سيؤدي إلى زيادة عدد الوفيات السنوية المرتفعة بالفعل والمرتبطة بالبيوت الباردة.
قال مكتب المملكة المتحدة للإحصاءات الوطنية إن التضخم السنوي
ارتفع إلى أعلى مستوى له في 40 عاما عند 10.1% في يوليو/ تموز من 9.4% في يونيو/ حزيران.