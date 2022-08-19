https://sputnikarabic.ae/20220819/بلينكن-المساعدات-الأمريكية-لأوكرانيا-خلال-رئاسة-بايدن-تجاوزت-10-مليارات-دولار-1066641145.html
بلينكن: المساعدات الأمريكية لأوكرانيا خلال رئاسة بايدن تجاوزت 10 مليارات دولار
بلينكن: المساعدات الأمريكية لأوكرانيا خلال رئاسة بايدن تجاوزت 10 مليارات دولار
أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن القيمة الإجمالية للمساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا خلال رئاسة بايدن تجاوزت 10 مليارات دولار. 19.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-19T21:17+0000
2022-08-19T21:17+0000
2022-08-19T21:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
وزير الخارجية الأمريكي
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واشنطن– سبوتنيك. وقال بلينكن، نقلا عن بيان الوزارة، "مع مراعاة حزمة المساعدات الحالية، بلغت القيمة الإجمالية للدعم العسكري لأوكرانيا منذ بداية عمل هذه الإدارة حوالي 10.6 مليار دولار".كانت تقارير جديدة كشفت أن أكبر 6 دول أوروبية لم تقدم التزامات عسكرية جديدة تجاه أوكرانيا خلال شهر يوليو/ تموز الماضي.ونقلت مجلة "بوليتيكو" عن معهد "كييل" الاقتصادي العالمي، أنه طوال شهر يوليو بأكمله، لم تعرض أكبر ست دول في أوروبا على أوكرانيا أي التزامات عسكرية ثنائية جديدة، وهو الشهر الأول الذي يشهد ذلك منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في فبراير/ شباط.واعتبرت المجلة أن عدم مساعدة أوكرانيا عسكريا من القوى الأوروبية خلال الشهر الماضي من التحولات التاريخية في سياسة الدفاع الأوروبية، كما يعني أن المساعدات العسكرية لأوكرانيا قد تتضاءل في وقت تشن فيه كييف هجوما مضادا حاسما.وأضافت تقارير المعهد أن القوى الأوروبية الكبرى لا تواكب المساعدة العسكرية القادمة من الولايات المتحدة إلى أوكرانيا، وأن القوى الأوروبية بعد أن قادوا الهجوم فإن مساعداتهم قد تفقد زخمها.
https://sputnikarabic.ae/20220818/تقارير-القوى-الأوروبية-لم-تقدم-التزامات-عسكرية-جديدة-تجاه-أوكرانيا-في-يوليو-1066571387.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, وزير الخارجية الأمريكي
أخبار أوكرانيا, وزير الخارجية الأمريكي
بلينكن: المساعدات الأمريكية لأوكرانيا خلال رئاسة بايدن تجاوزت 10 مليارات دولار
21:17 GMT 19.08.2022 (تم التحديث: 21:26 GMT 19.08.2022) تابعنا عبر
أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن القيمة الإجمالية للمساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا خلال رئاسة بايدن تجاوزت 10 مليارات دولار.
واشنطن– سبوتنيك. وقال بلينكن، نقلا عن بيان الوزارة، "مع مراعاة حزمة المساعدات الحالية
، بلغت القيمة الإجمالية للدعم العسكري لأوكرانيا منذ بداية عمل هذه الإدارة حوالي 10.6 مليار دولار".
كانت تقارير جديدة كشفت أن أكبر 6 دول أوروبية لم تقدم التزامات عسكرية جديدة تجاه أوكرانيا خلال شهر يوليو/ تموز الماضي.
ونقلت مجلة "بوليتيكو" عن معهد "كييل" الاقتصادي العالمي، أنه طوال شهر يوليو بأكمله، لم تعرض أكبر ست دول في أوروبا على أوكرانيا أي التزامات عسكرية ثنائية جديدة، وهو الشهر الأول الذي يشهد ذلك منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في فبراير/ شباط.
واعتبرت المجلة أن عدم مساعدة أوكرانيا عسكريا من القوى الأوروبية خلال الشهر الماضي من التحولات التاريخية في سياسة الدفاع الأوروبية، كما يعني أن المساعدات العسكرية لأوكرانيا قد تتضاءل في وقت تشن فيه كييف هجوما مضادا حاسما.
وأضافت تقارير المعهد أن القوى الأوروبية الكبرى لا تواكب المساعدة العسكرية القادمة من الولايات المتحدة إلى أوكرانيا، وأن القوى الأوروبية بعد أن قادوا الهجوم فإن مساعداتهم قد تفقد زخمها.