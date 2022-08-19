عربي
Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20220819/بلينكن-المساعدات-الأمريكية-لأوكرانيا-خلال-رئاسة-بايدن-تجاوزت-10-مليارات-دولار-1066641145.html
بلينكن: المساعدات الأمريكية لأوكرانيا خلال رئاسة بايدن تجاوزت 10 مليارات دولار
بلينكن: المساعدات الأمريكية لأوكرانيا خلال رئاسة بايدن تجاوزت 10 مليارات دولار
أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن القيمة الإجمالية للمساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا خلال رئاسة بايدن تجاوزت 10 مليارات دولار. 19.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-19T21:17+0000
2022-08-19T21:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
وزير الخارجية الأمريكي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/15/1056804425_0:126:3193:1922_1920x0_80_0_0_c6052eadba4e59df13b1b160bba8a17c.jpg
واشنطن– سبوتنيك. وقال بلينكن، نقلا عن بيان الوزارة، "مع مراعاة حزمة المساعدات الحالية، بلغت القيمة الإجمالية للدعم العسكري لأوكرانيا منذ بداية عمل هذه الإدارة حوالي 10.6 مليار دولار".كانت تقارير جديدة كشفت أن أكبر 6 دول أوروبية لم تقدم التزامات عسكرية جديدة تجاه أوكرانيا خلال شهر يوليو/ تموز الماضي.ونقلت مجلة "بوليتيكو" عن معهد "كييل" الاقتصادي العالمي، أنه طوال شهر يوليو بأكمله، لم تعرض أكبر ست دول في أوروبا على أوكرانيا أي التزامات عسكرية ثنائية جديدة، وهو الشهر الأول الذي يشهد ذلك منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في فبراير/ شباط.واعتبرت المجلة أن عدم مساعدة أوكرانيا عسكريا من القوى الأوروبية خلال الشهر الماضي من التحولات التاريخية في سياسة الدفاع الأوروبية، كما يعني أن المساعدات العسكرية لأوكرانيا قد تتضاءل في وقت تشن فيه كييف هجوما مضادا حاسما.وأضافت تقارير المعهد أن القوى الأوروبية الكبرى لا تواكب المساعدة العسكرية القادمة من الولايات المتحدة إلى أوكرانيا، وأن القوى الأوروبية بعد أن قادوا الهجوم فإن مساعداتهم قد تفقد زخمها.
https://sputnikarabic.ae/20220818/تقارير-القوى-الأوروبية-لم-تقدم-التزامات-عسكرية-جديدة-تجاه-أوكرانيا-في-يوليو-1066571387.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/15/1056804425_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_68e1e70af8f734f18760824c182b6e2c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا, وزير الخارجية الأمريكي
أخبار أوكرانيا, وزير الخارجية الأمريكي

بلينكن: المساعدات الأمريكية لأوكرانيا خلال رئاسة بايدن تجاوزت 10 مليارات دولار

21:17 GMT 19.08.2022 (تم التحديث: 21:26 GMT 19.08.2022)
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصورمؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف، سويسرا 21 يناير 2022
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف، سويسرا 21 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن القيمة الإجمالية للمساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا خلال رئاسة بايدن تجاوزت 10 مليارات دولار.
واشنطن– سبوتنيك. وقال بلينكن، نقلا عن بيان الوزارة، "مع مراعاة حزمة المساعدات الحالية، بلغت القيمة الإجمالية للدعم العسكري لأوكرانيا منذ بداية عمل هذه الإدارة حوالي 10.6 مليار دولار".
كانت تقارير جديدة كشفت أن أكبر 6 دول أوروبية لم تقدم التزامات عسكرية جديدة تجاه أوكرانيا خلال شهر يوليو/ تموز الماضي.
ونقلت مجلة "بوليتيكو" عن معهد "كييل" الاقتصادي العالمي، أنه طوال شهر يوليو بأكمله، لم تعرض أكبر ست دول في أوروبا على أوكرانيا أي التزامات عسكرية ثنائية جديدة، وهو الشهر الأول الذي يشهد ذلك منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في فبراير/ شباط.
طيار على خلفية مروحية مي-8 ام تي في في مطار ميداني في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2022
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
تقارير: القوى الأوروبية لم تقدم التزامات عسكرية جديدة تجاه أوكرانيا في يوليو
أمس, 10:59 GMT
واعتبرت المجلة أن عدم مساعدة أوكرانيا عسكريا من القوى الأوروبية خلال الشهر الماضي من التحولات التاريخية في سياسة الدفاع الأوروبية، كما يعني أن المساعدات العسكرية لأوكرانيا قد تتضاءل في وقت تشن فيه كييف هجوما مضادا حاسما.
وأضافت تقارير المعهد أن القوى الأوروبية الكبرى لا تواكب المساعدة العسكرية القادمة من الولايات المتحدة إلى أوكرانيا، وأن القوى الأوروبية بعد أن قادوا الهجوم فإن مساعداتهم قد تفقد زخمها.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة18:50 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала