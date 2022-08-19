https://sputnikarabic.ae/20220819/رئيس-لجنة-الطاقة-في-البرلمان-الألماني-يدعو-للتفاوض-مع-روسيا-بشأن-الغاز-1066608926.html

رئيس لجنة الطاقة في البرلمان الألماني يدعو للتفاوض مع روسيا بشأن الغاز

رئيس لجنة الطاقة في البرلمان الألماني يدعو للتفاوض مع روسيا بشأن الغاز

قال رئيس لجنة الطاقة في البوندستاغ الألماني، كلاوس إرنست، اليوم الجمعة، إنه من الحكمة التفاوض مع روسيا بشأن الغاز، ولا ينبغي أن تعاني ألمانيا بسبب عقوباتها... 19.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-19T09:44+0000

2022-08-19T09:44+0000

2022-08-19T09:44+0000

أخبار ألمانيا

روسيا

العالم

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103854/80/1038548040_0:127:3189:1921_1920x0_80_0_0_f2d6cecc73b7328b272dc76d1e62eb25.jpg

وأكد إرنست، عبر "تويتر"، أن سياسيين بارزين في الأحزاب الحاكمة في ألمانيا يتفقون مع موقفه. وفي وقت سابق، تحدث أحد السياسيين البارزين في الحزب الديمقراطي الحر الليبرالي، المشارك في الحكومة الألمانية، نائب رئيس البوندستاغ، ولفغانغ كوبيكي، لصالح استخدام خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2"، لمنع حدوث أزمة طاقة في البلاد.وفي 26 تموز/ يوليو الماضي، وافق وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي على مقترح المفوضية الأوروبية، لتقليل الطلب على الغاز في دول التكتل.وجاءت الخطوة لتقليل الاعتماد تدريجياً على الغاز الروسي، المصدر الأساسي للطاقة في عدد من الدول الأوروبية، وبالأخص ألمانيا.وكانت شركة "غاز بروم" قد أعلنت عن تقليص حجم صادرات الغاز إلى أوروبا، عبر خطوط "التيار الشمالي 1" إلى نحو 20 بالمئة بسبب الحاجة إلى صيانة توربينات الضخ.وعلى الرغم من تمكن الحكومة الألمانية من اقناع نظيرتها الكندية بالسماح باستعادة إحدى المضخات (تم حجزها على خلفية العقوبات على روسيا)، التي خضعت للصيانة في مصنع شركة "سيمينز" بكندا؛ إلا أن "غاز بروم" أكدت أن الشركة الألمانية لم تنفذ جميع إجراءات الصيانة، اللازمة لتلافي المشاكل في عمليات الضخ.

https://sputnikarabic.ae/20220817/الغاز-في-ألمانيا-دون-الإمدادات-الروسية-سيكون-كافيا-لمدة-شهرين-ونصف--1066512883.html

أخبار ألمانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار ألمانيا, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن