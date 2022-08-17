https://sputnikarabic.ae/20220817/الغاز-في-ألمانيا-دون-الإمدادات-الروسية-سيكون-كافيا-لمدة-شهرين-ونصف--1066512883.html
الغاز في ألمانيا دون الإمدادات الروسية سيكون كافيا لمدة شهرين ونصف
الغاز في ألمانيا دون الإمدادات الروسية سيكون كافيا لمدة شهرين ونصف
صرح كلاوس مولر، رئيس وكالة الشبكة الفيدرالية (BNA) الألمانية، إنه في حالة التوقف الكامل لواردات الغاز من روسيا، فإن ألمانيا لن يكون لديها سوى ما يكفي من الغاز... 17.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-17T10:32+0000
2022-08-17T10:32+0000
2022-08-17T10:39+0000
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1c/1064357466_0:317:3079:2048_1920x0_80_0_0_a433b5b4f683e09a5a761180d87d4607.jpg
جائت تصريحات مولر هذه في لقاء مع وكالة "بلومبرغ"، مضيفا إن ألمانيا تكدس الآن الإمدادات بسرعة، وتستعد لفصل الشتاء، وبحلول شهر أكتوبر/تشرين الأول، يجب أن تكون الخزانات ممتلئة بنسبة 85 في المئة لحالة وجود خريف بارد بشكل غير عادي، مضيفا إن هذه المهمة ستكون شاقة مثل شغلها بنسبة 95 في المئة بحلول نوفمبر/تشرين الثاني، وتابع قائلا:في الوقت نفسه، لم يستبعد أنه لن يكون من الممكن ملء الخزانات ، حتى لو كانت الإمدادات مستقرة. وأضاف مولر: "في أفضل الأحوال، ستكون ثلاثة أرباع مرافق التخزين قادرة على تخزين الكمية المطلوبة".بعد بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، انخفضت صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا بشكل كبير، وتوقفت الإمدادات عبر خط أنابيب الغاز "يامال-أوروبا" تمامًا، وعبر "نورد ستريم" تم تخفيضها إلى 20 في المئة من طاقتها القصوى. خوفًا من التوقف التام عن الضخ ، تعمل وكالة الشبكة الفيدرالية على أولوية إنتاج الغاز لبعض الصناعات التي تعتبر بالغة الأهمية للاقتصاد الألماني.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1c/1064357466_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_efb7ca35b324f432444badc861b87118.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد
الغاز في ألمانيا دون الإمدادات الروسية سيكون كافيا لمدة شهرين ونصف
10:32 GMT 17.08.2022 (تم التحديث: 10:39 GMT 17.08.2022) تابعنا عبر
صرح كلاوس مولر، رئيس وكالة الشبكة الفيدرالية (BNA) الألمانية، إنه في حالة التوقف الكامل لواردات الغاز من روسيا، فإن ألمانيا لن يكون لديها سوى ما يكفي من الغاز لمدة شهرين ونصف الشهر.
جائت تصريحات مولر هذه في لقاء مع وكالة
"بلومبرغ"، مضيفا إن ألمانيا تكدس الآن الإمدادات بسرعة، وتستعد لفصل الشتاء، وبحلول شهر أكتوبر/تشرين الأول، يجب أن تكون الخزانات ممتلئة بنسبة 85 في المئة لحالة وجود خريف بارد بشكل غير عادي، مضيفا إن هذه المهمة ستكون شاقة مثل شغلها بنسبة 95 في المئة بحلول نوفمبر/تشرين الثاني، وتابع قائلا:
حتى لو تمكنا من ملء منشآت تخزين الغاز في ألمانيا بنسبة 95 في المئة بحلول نوفمبر، فإن هذه الاحتياطيات ستظل كافية لما يقرب من شهرين إلى شهرين ونصف الشهر من تشغيل التدفئة والمنشآت الصناعية إذا توقفت الإمدادات من روسيا تماما.
في الوقت نفسه، لم يستبعد أنه لن يكون من الممكن ملء الخزانات
، حتى لو كانت الإمدادات مستقرة. وأضاف مولر: "في أفضل الأحوال، ستكون ثلاثة أرباع مرافق التخزين قادرة على تخزين الكمية المطلوبة".
بعد بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، انخفضت صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا بشكل كبير، وتوقفت الإمدادات عبر خط أنابيب الغاز "يامال-أوروبا" تمامًا، وعبر "نورد ستريم" تم تخفيضها إلى 20 في المئة من طاقتها القصوى. خوفًا من التوقف التام عن الضخ ، تعمل وكالة الشبكة الفيدرالية على أولوية إنتاج الغاز لبعض الصناعات التي تعتبر بالغة الأهمية للاقتصاد الألماني.