https://sputnikarabic.ae/20220816/روسيا-تخترع-غواصة-استراتيجية-للنصف-الثاني-من-القرن-الـ21-1066455474.html
روسيا تخترع غواصة استراتيجية للنصف الثاني من القرن الـ21
روسيا تخترع غواصة استراتيجية للنصف الثاني من القرن الـ21
أعلن مسؤول في قطاع صناعة السفن العسكرية الروسية عن اختراع غواصة جديدة تمثل الجيل الصاعد من الغواصات الاستراتيجية التي تعمل بالطاقة النووية. 16.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-16T05:48+0000
2022-08-16T05:48+0000
2022-08-16T07:27+0000
روسيا
سلاح روسيا
آرميا 2022
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وقال مسؤول في مكتب تصميم التقنيات البحرية "روبين" للصحفيين خلال معرض "آرميا 2022"، إنهم اصطلحوا على تسمية الغواصة المستقبلية التي ستظهر إلى حيز الوجود في النصف الثاني من القرن الـ21 بـ"أركتور". وأشار إلى أن من مميزات الغواصة المستقبلية أنها تستطيع أن تكتشف الغواصة المعادية قبل أن يتمكن العدو من اكتشافها. وذلك بفضل ما تحمله من غواصات صغيرة روبوتية دون طاقم بشري.وأضاف أن وجود الغواصات الروبوتية على متن غواصة "أركتور" سيتيح لها الاضطلاع بمهام أخرى لا توكل إلى الغواصة العادية التي تحمل الصواريخ الاستراتيجية.وعن الصواريخ التي ستتسلح بها غواصة "أركتور" قال المسؤول إن وجود سلاح صاروخي مطوّر يتيح لها أن تكون أصغر حجما من الغواصات المتوفرة حاليا.وذكر أن طول غواصة "أركتور" يبلغ 134 مترا. العرض: 15.7 متر. ويقودها طاقم مكوّن من حوالي 100 شخص.
https://sputnikarabic.ae/20220815/سو-57-تظهر-أفضل-ميزاتها-في-العملية-العسكرية-الخاصة--1066442580.html
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روسيا, سلاح روسيا, آرميا 2022
روسيا تخترع غواصة استراتيجية للنصف الثاني من القرن الـ21
05:48 GMT 16.08.2022 (تم التحديث: 07:27 GMT 16.08.2022) تابعنا عبر
أعلن مسؤول في قطاع صناعة السفن العسكرية الروسية عن اختراع غواصة جديدة تمثل الجيل الصاعد من الغواصات الاستراتيجية التي تعمل بالطاقة النووية.
وقال
مسؤول في مكتب تصميم التقنيات البحرية "روبين" للصحفيين خلال معرض "آرميا 2022"، إنهم اصطلحوا على تسمية الغواصة المستقبلية التي ستظهر إلى حيز الوجود في النصف الثاني من القرن الـ21 بـ"أركتور". وأشار إلى أن من مميزات الغواصة المستقبلية أنها تستطيع أن تكتشف الغواصة المعادية قبل أن يتمكن العدو من اكتشافها. وذلك بفضل ما تحمله من غواصات صغيرة روبوتية دون طاقم بشري.
وأضاف أن وجود الغواصات الروبوتية على متن غواصة "أركتور" سيتيح لها الاضطلاع بمهام أخرى لا توكل إلى الغواصة العادية التي تحمل الصواريخ الاستراتيجية.
وعن الصواريخ التي ستتسلح بها غواصة "أركتور" قال المسؤول إن وجود سلاح صاروخي مطوّر يتيح لها أن تكون أصغر حجما من الغواصات المتوفرة حاليا.
وذكر أن طول غواصة "أركتور" يبلغ 134 مترا. العرض: 15.7 متر. ويقودها طاقم مكوّن من حوالي 100 شخص.