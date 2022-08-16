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https://sputnikarabic.ae/20220816/روسيا-تخترع-غواصة-استراتيجية-للنصف-الثاني-من-القرن-الـ21-1066455474.html
روسيا تخترع غواصة استراتيجية للنصف الثاني من القرن الـ21
روسيا تخترع غواصة استراتيجية للنصف الثاني من القرن الـ21
أعلن مسؤول في قطاع صناعة السفن العسكرية الروسية عن اختراع غواصة جديدة تمثل الجيل الصاعد من الغواصات الاستراتيجية التي تعمل بالطاقة النووية. 16.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-16T05:48+0000
2022-08-16T07:27+0000
روسيا
سلاح روسيا
آرميا 2022
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وقال مسؤول في مكتب تصميم التقنيات البحرية "روبين" للصحفيين خلال معرض "آرميا 2022"، إنهم اصطلحوا على تسمية الغواصة المستقبلية التي ستظهر إلى حيز الوجود في النصف الثاني من القرن الـ21 بـ"أركتور". وأشار إلى أن من مميزات الغواصة المستقبلية أنها تستطيع أن تكتشف الغواصة المعادية قبل أن يتمكن العدو من اكتشافها. وذلك بفضل ما تحمله من غواصات صغيرة روبوتية دون طاقم بشري.وأضاف أن وجود الغواصات الروبوتية على متن غواصة "أركتور" سيتيح لها الاضطلاع بمهام أخرى لا توكل إلى الغواصة العادية التي تحمل الصواريخ الاستراتيجية.وعن الصواريخ التي ستتسلح بها غواصة "أركتور" قال المسؤول إن وجود سلاح صاروخي مطوّر يتيح لها أن تكون أصغر حجما من الغواصات المتوفرة حاليا.وذكر أن طول غواصة "أركتور" يبلغ 134 مترا. العرض: 15.7 متر. ويقودها طاقم مكوّن من حوالي 100 شخص.
https://sputnikarabic.ae/20220815/سو-57-تظهر-أفضل-ميزاتها-في-العملية-العسكرية-الخاصة--1066442580.html
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روسيا, سلاح روسيا, آرميا 2022

روسيا تخترع غواصة استراتيجية للنصف الثاني من القرن الـ21

05:48 GMT 16.08.2022 (تم التحديث: 07:27 GMT 16.08.2022)
© AFP 2022 / HANDOUTغواصة "سنل" الفرنسية من الجيل الثالث من المقرر أن تدخل الخدمة 2035
غواصة سنل الفرنسية من الجيل الثالث من المقرر أن تدخل الخدمة 2035 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2022
© AFP 2022 / HANDOUT
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أعلن مسؤول في قطاع صناعة السفن العسكرية الروسية عن اختراع غواصة جديدة تمثل الجيل الصاعد من الغواصات الاستراتيجية التي تعمل بالطاقة النووية.
وقال مسؤول في مكتب تصميم التقنيات البحرية "روبين" للصحفيين خلال معرض "آرميا 2022"، إنهم اصطلحوا على تسمية الغواصة المستقبلية التي ستظهر إلى حيز الوجود في النصف الثاني من القرن الـ21 بـ"أركتور". وأشار إلى أن من مميزات الغواصة المستقبلية أنها تستطيع أن تكتشف الغواصة المعادية قبل أن يتمكن العدو من اكتشافها. وذلك بفضل ما تحمله من غواصات صغيرة روبوتية دون طاقم بشري.
وأضاف أن وجود الغواصات الروبوتية على متن غواصة "أركتور" سيتيح لها الاضطلاع بمهام أخرى لا توكل إلى الغواصة العادية التي تحمل الصواريخ الاستراتيجية.
وعن الصواريخ التي ستتسلح بها غواصة "أركتور" قال المسؤول إن وجود سلاح صاروخي مطوّر يتيح لها أن تكون أصغر حجما من الغواصات المتوفرة حاليا.
وذكر أن طول غواصة "أركتور" يبلغ 134 مترا. العرض: 15.7 متر. ويقودها طاقم مكوّن من حوالي 100 شخص.
معرض آرميا - 2022 الدولي، للصناعات العسكرية والتعاون العسكري التقني في حديقة باتريوت في ضواحي العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2022
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