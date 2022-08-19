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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://sputnikarabic.ae/20220819/مصدر-لـسبوتنيك-الدفاعات-الجوية-تصد-هجوما-أوكرانيا-على-محطة-كاخوفسكايا-للطاقة-في-خيرسون-1066639423.html
مصدر لـ"سبوتنيك": الدفاعات الجوية تصد هجوما أوكرانيا على محطة كاخوفسكايا للطاقة في خيرسون
مصدر لـ"سبوتنيك": الدفاعات الجوية تصد هجوما أوكرانيا على محطة كاخوفسكايا للطاقة في خيرسون
أكد رئيس إدارة منطقة كاخوفسكي فلاديمير ليونتييف، اليوم الجمعة، أن أنظمة الدفاعات الجوية صدت هجوما صاروخيا شنته القوات الأوكرانية على محطة كاخوفسكايا للطاقة... 19.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-19T20:22+0000
2022-08-19T20:27+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
العالم
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وقال ليونتييف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "تم قصف منطقة محطة الطاقة الكهرومائية. وتم العمل على إسقاط الأهداف، وقد نجح نظام الدفاع الجوي بذلك".وتقع بالقرب من مدينة نوفايا كاخوفكا، وتوفر إمدادات المياه للمناطق القاحلة حول المنطقة، بالإضافة إلى إمدادات المياه عبر قناة شمال القرم إلى شبه جزيرة القرم.وسيطر الجيش الروسي، خلال العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان دونباس، على منطقة خيرسون وجزء من منطقة زابوروجيه، بالإضافة إلى سيطرته على مدن كبيرة مثل خيرسون وميليتوبول وبيرديانسك، حيث قطع أوكرانيا عن بحر آزوف.وتم تشكيل إدارات جديدة للمناطق، بالإضافة إلى استعادة وتعزيز روابط التجارة والنقل مع شبه جزيرة القرم.
https://sputnikarabic.ae/20220819/مجلة-الغواصة-الروسية-الأخطبوط-مخصصة-لتنفيذ-ضربات-نووية-حرارية-من-القطب-الشمالي-صور-1066624193.html
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مصدر لـ"سبوتنيك": الدفاعات الجوية تصد هجوما أوكرانيا على محطة كاخوفسكايا للطاقة في خيرسون

20:22 GMT 19.08.2022 (تم التحديث: 20:27 GMT 19.08.2022)
© Sputnik . Иван Родионов / الذهاب إلى بنك الصورنقطة الضبط الأمني في مقاطعة خيرسون
نقطة الضبط الأمني في مقاطعة خيرسون - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2022
© Sputnik . Иван Родионов
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أكد رئيس إدارة منطقة كاخوفسكي فلاديمير ليونتييف، اليوم الجمعة، أن أنظمة الدفاعات الجوية صدت هجوما صاروخيا شنته القوات الأوكرانية على محطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية في منطقة خيرسون.
وقال ليونتييف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "تم قصف منطقة محطة الطاقة الكهرومائية. وتم العمل على إسقاط الأهداف، وقد نجح نظام الدفاع الجوي بذلك".

يذكر أن محطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية هي المرحلة السادسة (السفلية والأخيرة) من سلسلة من محطات الطاقة الكهرومائية في دنيبر.

وتقع بالقرب من مدينة نوفايا كاخوفكا، وتوفر إمدادات المياه للمناطق القاحلة حول المنطقة، بالإضافة إلى إمدادات المياه عبر قناة شمال القرم إلى شبه جزيرة القرم.
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وسيطر الجيش الروسي، خلال العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان دونباس، على منطقة خيرسون وجزء من منطقة زابوروجيه، بالإضافة إلى سيطرته على مدن كبيرة مثل خيرسون وميليتوبول وبيرديانسك، حيث قطع أوكرانيا عن بحر آزوف.
وتم تشكيل إدارات جديدة للمناطق، بالإضافة إلى استعادة وتعزيز روابط التجارة والنقل مع شبه جزيرة القرم.
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