https://sputnikarabic.ae/20220820/إيران-سنبقي-اسم-القيادة-الوسطى-الأمريكية-في-الشرق-الأوسط-ضمن-قائمة-الإرهاب-1066655006.html
إيران: سنبقي اسم القيادة الوسطى الأمريكية في الشرق الأوسط ضمن قائمة الإرهاب
إيران: سنبقي اسم القيادة الوسطى الأمريكية في الشرق الأوسط ضمن قائمة الإرهاب
نفى مستشار الفريق الإيراني المفاوض محمد مرندي، اليوم السبت، أن يكون "شطب اسم الحرس الثوري الإيراني من قوائم الإرهاب الأمريكية شرطا لأي اتفاق نووي". 20.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-20T12:12+0000
2022-08-20T12:12+0000
2022-08-20T12:50+0000
أخبار إيران
الاتفاق النووي الإيراني
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال مرندي، في تصريحات نقلتها شبكة "إيران بالعربي"، إن "طهران من جانبها ستحتفظ بابقاء اسم القيادة الوسطى الأمريكية "سنتكام" في الشرق الأوسط ضمن قائمة الإرهاب".وكان مسؤول في الإدارة الأمريكية قال إن إيران أرسلت ردها على اقتراح الاتحاد الأوروبي الأخير ولم تضمنه مطلب إزالة الحرس الثوري من قوائم الإرهاب الأمريكية.ووفقا لـ"سي إن إن" فقد أكد المسؤول الأمريكي الذي وصفته بالـ"كبير" أن رد إيران لم يتضمن أحد أهم المطالب الخلافية وهو إزالة الحرس الثوري من قوائم الإرهاب.وقال: "إيران تخلت رسميا، في ردها الذي أرسلته، يوم الاثنين، عن خط أحمر رئيسي كان يمثل نقطة شائكة أساسية في الجهود المبذولة لإحياء الاتفاق النووي الإيراني"، لافتا إلى أن "النسخة الحالية من اقتراح الاتحاد الأوروبي، وما يطالبون به، تسقط مطلب إزالة الحرس الثوري من قائمة وزارة الخارجية الأمريكية للمنظمات الإرهابية".وشدد على أن "الولايات المتحدة رفضت الطلب مرارا وتكرارا، لذا إذا كنا أقرب إلى الاتفاق، فهذا هو السبب"، مشيرا إلى أن الرد الإيراني أسقط كذلك "مطالب تتعلق بشطب العديد من الشركات المرتبطة بالحرس الثوري".
أخبار إيران
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران, الاتفاق النووي الإيراني, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إيران, الاتفاق النووي الإيراني, الولايات المتحدة الأمريكية
إيران: سنبقي اسم القيادة الوسطى الأمريكية في الشرق الأوسط ضمن قائمة الإرهاب
12:12 GMT 20.08.2022 (تم التحديث: 12:50 GMT 20.08.2022) تابعنا عبر
نفى مستشار الفريق الإيراني المفاوض محمد مرندي، اليوم السبت، أن يكون "شطب اسم الحرس الثوري الإيراني من قوائم الإرهاب الأمريكية شرطا لأي اتفاق نووي".
وقال مرندي، في تصريحات نقلتها شبكة "إيران بالعربي"، إن "طهران من جانبها ستحتفظ بابقاء اسم القيادة الوسطى الأمريكية "سنتكام" في الشرق الأوسط ضمن قائمة الإرهاب".
وكان مسؤول في الإدارة الأمريكية قال إن إيران أرسلت ردها على اقتراح الاتحاد الأوروبي الأخير ولم تضمنه مطلب إزالة الحرس الثوري
من قوائم الإرهاب الأمريكية.
ووفقا لـ"
سي إن إن" فقد أكد المسؤول الأمريكي الذي وصفته بالـ"كبير" أن رد إيران لم يتضمن أحد أهم المطالب الخلافية وهو إزالة الحرس الثوري من قوائم الإرهاب.
وقال: "إيران تخلت رسميا، في ردها الذي أرسلته، يوم الاثنين، عن خط أحمر رئيسي كان يمثل نقطة شائكة أساسية في الجهود المبذولة لإحياء الاتفاق النووي الإيراني"، لافتا إلى أن "النسخة الحالية
من اقتراح الاتحاد الأوروبي، وما يطالبون به، تسقط مطلب إزالة الحرس الثوري من قائمة وزارة الخارجية الأمريكية للمنظمات الإرهابية".
وشدد على أن "الولايات المتحدة رفضت الطلب مرارا وتكرارا
، لذا إذا كنا أقرب إلى الاتفاق، فهذا هو السبب"، مشيرا إلى أن الرد الإيراني أسقط كذلك "مطالب تتعلق بشطب العديد من الشركات المرتبطة بالحرس الثوري".