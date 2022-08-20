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https://sputnikarabic.ae/20220820/الإمارات-تدين-هجوم-مقديشو-الإرهابي-1066675242.html
‎الإمارات تدين هجوم مقديشو الإرهابي
‎الإمارات تدين هجوم مقديشو الإرهابي
أدانت الإمارات العربية المتحدة هجوم مقديشو الإرهابي الذي استهدف فندقا في العاصمة الصومالية وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى. 20.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-20T22:03+0000
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العالم العربي
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وقالت وزارة الخارجية الإماراتية إنها ترفض جميع أشكال العنف والإرهاب، واصفة الهجوم بـ "العمل الإجرامي"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".ولفتت إلى أن هذه الأعمال هدفها هو زعزعة الأمن والاستقرار، مشيرة إلى أنها تتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.ووجهت الخارجية الإماراتية رسالة مواساة لذوي الضحايا الذين سقطوا في هذا الهجوم.وقع هجوم مسلح نفذته حركة "الشباب" الصومالية المتشددة على فندق "حياة" بالعاصمة مقديشو، صباح اليوم السبت، وتسبب في مقتل 16 شخصا على الأقل.
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العالم العربي
العالم العربي

‎الإمارات تدين هجوم مقديشو الإرهابي

22:03 GMT 20.08.2022 (تم التحديث: 22:05 GMT 20.08.2022)
© AFP 2022شخص يلتقط صورة لعضو في القوة العسكرية الصومالية يدعم المناوئين للحكومة أثناء وقوفه في أحد شوارع مقديشو، الصومال، 25 أبريل 2021
شخص يلتقط صورة لعضو في القوة العسكرية الصومالية يدعم المناوئين للحكومة أثناء وقوفه في أحد شوارع مقديشو، الصومال، 25 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2022
© AFP 2022
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أدانت الإمارات العربية المتحدة هجوم مقديشو الإرهابي الذي استهدف فندقا في العاصمة الصومالية وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى.
وقالت وزارة الخارجية الإماراتية إنها ترفض جميع أشكال العنف والإرهاب، واصفة الهجوم بـ "العمل الإجرامي"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
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ولفتت إلى أن هذه الأعمال هدفها هو زعزعة الأمن والاستقرار، مشيرة إلى أنها تتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.
ووجهت الخارجية الإماراتية رسالة مواساة لذوي الضحايا الذين سقطوا في هذا الهجوم.
وقع هجوم مسلح نفذته حركة "الشباب" الصومالية المتشددة على فندق "حياة" بالعاصمة مقديشو، صباح اليوم السبت، وتسبب في مقتل 16 شخصا على الأقل.
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