https://sputnikarabic.ae/20220820/الإمارات-تدين-هجوم-مقديشو-الإرهابي-1066675242.html
الإمارات تدين هجوم مقديشو الإرهابي
الإمارات تدين هجوم مقديشو الإرهابي
أدانت الإمارات العربية المتحدة هجوم مقديشو الإرهابي الذي استهدف فندقا في العاصمة الصومالية وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى. 20.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-20T22:03+0000
2022-08-20T22:03+0000
2022-08-20T22:05+0000
العالم العربي
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وقالت وزارة الخارجية الإماراتية إنها ترفض جميع أشكال العنف والإرهاب، واصفة الهجوم بـ "العمل الإجرامي"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".ولفتت إلى أن هذه الأعمال هدفها هو زعزعة الأمن والاستقرار، مشيرة إلى أنها تتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.ووجهت الخارجية الإماراتية رسالة مواساة لذوي الضحايا الذين سقطوا في هذا الهجوم.وقع هجوم مسلح نفذته حركة "الشباب" الصومالية المتشددة على فندق "حياة" بالعاصمة مقديشو، صباح اليوم السبت، وتسبب في مقتل 16 شخصا على الأقل.
https://sputnikarabic.ae/20220818/هل-تنجح-القيادة-الصومالية-الجديدة-في-إضعاف-حركة-الشباب-وتحقيق-الاستقرار؟-1066595720.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
الإمارات تدين هجوم مقديشو الإرهابي
22:03 GMT 20.08.2022 (تم التحديث: 22:05 GMT 20.08.2022) تابعنا عبر
أدانت الإمارات العربية المتحدة هجوم مقديشو الإرهابي الذي استهدف فندقا في العاصمة الصومالية وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى.
وقالت وزارة الخارجية الإماراتية إنها ترفض جميع أشكال العنف والإرهاب، واصفة الهجوم بـ "العمل الإجرامي"، حسبما ذكرت
وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
ولفتت إلى أن هذه الأعمال هدفها هو زعزعة الأمن والاستقرار
، مشيرة إلى أنها تتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.
ووجهت الخارجية الإماراتية رسالة مواساة لذوي الضحايا الذين سقطوا
في هذا الهجوم.
وقع هجوم مسلح نفذته حركة "الشباب" الصومالية المتشددة على فندق "حياة" بالعاصمة مقديشو، صباح اليوم السبت، وتسبب في مقتل 16 شخصا على الأقل.