https://sputnikarabic.ae/20220820/الجيش-التركي-يقصف-محيط-محافظة-أربيل-في-العراق-1066652242.html
الجيش التركي يقصف محيط محافظة أربيل في العراق
الجيش التركي يقصف محيط محافظة أربيل في العراق
تعرضت ناحية سيدكان الواقعة في محيط محافظة أربيل العراقية، اليوم السبت، لقصف تركي عن طريق طائرة مسيرة. 20.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-20T11:10+0000
2022-08-20T11:10+0000
2022-08-20T11:10+0000
أخبار العراق اليوم
أخبار تركيا اليوم
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ونقلت وكالة شفق نيوز العراقية عن مصدر محلي قوله إن "القصف استهدف منطقة تتحصن فيها عناصر من حزب العمال الكردستاني، في وقت مبكر صباح اليوم، بناحية سيدكان التابعة لقضاء سوران في أربيل، عاصمة إقليم كردستان"، مؤكدا أنه "لم يتم التعرف حتى الآن على حجم الخسائر".يذكر أن تركيا أطلقت، مؤخرا، عملية "قفل المخلب" ضد عناصر حزب العمال الكردستاني في مناطق شمالي العراق، وقصفت الطائرات الحربية والمروحيات والطائرات بدون طيار التركية أهدافا للمتشددين الأكراد في شمال العراق في عملية جوية وبرية.وعقب انطلاق العملية العسكرية، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، في تصريحات صحفية، إن "قفل المخلب" تأتي في إطار القضاء على معاقل الإرهاب شمالي العراق، وضمان أمن الحدود التركية، مع احترام سيادة العراق "الصديق والشقيق ووحدة أراضيه".واستدعت وزارة الخارجية العراقية السفير التركي لدى بغداد، وسلمته مذكرة احتجاج، فيما حذرت جامعة الدول العربية من أن مثل هذه العمليات العسكرية على الأراضي العراقية تزيد من توتر العلاقات بين البلدين.
https://sputnikarabic.ae/20220424/البرلمان-العراقي-يهاجم--تركيا-وإيران-نرفض-تواجد-أي-قوة-تتخذ-من-أرضنا-منطلقا-للاعتداء-على-دول-الجوار-1061563062.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم, أخبار تركيا اليوم
أخبار العراق اليوم, أخبار تركيا اليوم
الجيش التركي يقصف محيط محافظة أربيل في العراق
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تعرضت ناحية سيدكان الواقعة في محيط محافظة أربيل العراقية، اليوم السبت، لقصف تركي عن طريق طائرة مسيرة.
ونقلت وكالة
شفق نيوز العراقية عن مصدر محلي قوله إن "القصف استهدف منطقة تتحصن فيها عناصر من حزب العمال الكردستاني، في وقت مبكر صباح اليوم، بناحية سيدكان التابعة لقضاء سوران في أربيل، عاصمة إقليم كردستان"، مؤكدا أنه "لم يتم التعرف حتى الآن على حجم الخسائر".
يذكر أن تركيا أطلقت، مؤخرا، عملية "قفل المخلب" ضد عناصر حزب العمال الكردستاني في مناطق شمالي العراق، وقصفت الطائرات الحربية والمروحيات والطائرات بدون طيار التركية أهدافا للمتشددين الأكراد في شمال العراق في عملية جوية وبرية.
وعقب انطلاق العملية العسكرية، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، في تصريحات صحفية، إن "قفل المخلب" تأتي في إطار القضاء على معاقل الإرهاب شمالي العراق، وضمان أمن الحدود التركية، مع احترام سيادة العراق "الصديق والشقيق ووحدة أراضيه".
واستدعت وزارة الخارجية العراقية السفير التركي لدى بغداد
، وسلمته مذكرة احتجاج، فيما حذرت جامعة الدول العربية
من أن مثل هذه العمليات العسكرية على الأراضي العراقية تزيد من توتر العلاقات بين البلدين.