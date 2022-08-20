https://sputnikarabic.ae/20220820/الجيش-التركي-يقصف-محيط-محافظة-أربيل-في-العراق-1066652242.html

الجيش التركي يقصف محيط محافظة أربيل في العراق

الجيش التركي يقصف محيط محافظة أربيل في العراق

تعرضت ناحية سيدكان الواقعة في محيط محافظة أربيل العراقية، اليوم السبت، لقصف تركي عن طريق طائرة مسيرة. 20.08.2022, سبوتنيك عربي

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أخبار العراق اليوم

أخبار تركيا اليوم

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ونقلت وكالة شفق نيوز العراقية عن مصدر محلي قوله إن "القصف استهدف منطقة تتحصن فيها عناصر من حزب العمال الكردستاني، في وقت مبكر صباح اليوم، بناحية سيدكان التابعة لقضاء سوران في أربيل، عاصمة إقليم كردستان"، مؤكدا أنه "لم يتم التعرف حتى الآن على حجم الخسائر".يذكر أن تركيا أطلقت، مؤخرا، عملية "قفل المخلب" ضد عناصر حزب العمال الكردستاني في مناطق شمالي العراق، وقصفت الطائرات الحربية والمروحيات والطائرات بدون طيار التركية أهدافا للمتشددين الأكراد في شمال العراق في عملية جوية وبرية.وعقب انطلاق العملية العسكرية، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، في تصريحات صحفية، إن "قفل المخلب" تأتي في إطار القضاء على معاقل الإرهاب شمالي العراق، وضمان أمن الحدود التركية، مع احترام سيادة العراق "الصديق والشقيق ووحدة أراضيه".واستدعت وزارة الخارجية العراقية السفير التركي لدى بغداد، وسلمته مذكرة احتجاج، فيما حذرت جامعة الدول العربية من أن مثل هذه العمليات العسكرية على الأراضي العراقية تزيد من توتر العلاقات بين البلدين.

https://sputnikarabic.ae/20220424/البرلمان-العراقي-يهاجم--تركيا-وإيران-نرفض-تواجد-أي-قوة-تتخذ-من-أرضنا-منطلقا-للاعتداء-على-دول-الجوار-1061563062.html

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