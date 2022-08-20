https://sputnikarabic.ae/20220820/الجيش-الصيني-يقدم-عرضا-لوزير-الدفاع-الروسي-سيرغي-شويغو-في-آرميا-2022-1066658508.html
الجيش الصيني يقدم عرضا لوزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في "آرميا 2022"
الجيش الصيني يقدم عرضا لوزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في "آرميا 2022"
قدم الوفد العسكري الصيني المشارك في معرض "آرميا 2022" عرضا لوزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، شرح من خلاله أهم ميزات الأسلحة الصينية الجديدة العاملة في الجيش... 20.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-20T13:50+0000
2022-08-20T13:50+0000
2022-08-20T13:50+0000
روسيا
الصين
رصد عسكري
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وقدم العقيد الصيني وانغ هونغ جون، العامل في الإدارة العامة لتطوير السلاح والمعدات العسكرية في الصين، نماذج من المعدات العسكرية الرئيسية العاملة لدى الجيش الصيني، مثل المقاتلات الصينية وطائرات كشف الأهداف الجوية والسفن والغواصات.بالإضافة إلى ذلك، تحدث العقيد الصيني عن أجهزة البحث عن الألغام، وأنظمة تدمير المحطات الرادارية المختلفة ونظام كشف وتتبع الأهداف الجوية.يذكر أن المؤسسات العسكري الروسية تعرض خلال "آرميا 2022"، أحدث أصناف الأسلحة الروسية، حيث تم الكشف عن نماذج لغواصات جديدة، بالإضافة إلى مجسم محطة الفضاء الروسية والعديد من الأسلحة المتنوعة.
https://sputnikarabic.ae/20220819/مجلة-الغواصة-الروسية-الأخطبوط-مخصصة-لتنفيذ-ضربات-نووية-حرارية-من-القطب-الشمالي-صور-1066624193.html
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روسيا, الصين, رصد عسكري
الجيش الصيني يقدم عرضا لوزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في "آرميا 2022"
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قدم الوفد العسكري الصيني المشارك في معرض "آرميا 2022" عرضا لوزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، شرح من خلاله أهم ميزات الأسلحة الصينية الجديدة العاملة في الجيش الصيني.
وقدم العقيد الصيني وانغ هونغ جون، العامل في الإدارة العامة لتطوير السلاح والمعدات العسكرية في الصين، نماذج من المعدات العسكرية الرئيسية العاملة لدى الجيش الصيني، مثل المقاتلات الصينية وطائرات كشف الأهداف الجوية والسفن والغواصات.
بالإضافة إلى ذلك، تحدث العقيد الصيني عن أجهزة البحث عن الألغام، وأنظمة تدمير المحطات الرادارية المختلفة ونظام كشف وتتبع الأهداف الجوية.
وشكر شويغو باللغة الصينية العقيد وانغ هونغ جون في ختام العرض الذي قدمه، وقال له "شكرا على الشرح المفصل".
يذكر أن المؤسسات العسكري الروسية تعرض خلال "آرميا 2022"، أحدث أصناف الأسلحة الروسية، حيث تم الكشف عن نماذج لغواصات جديدة
، بالإضافة إلى مجسم محطة الفضاء الروسية والعديد من الأسلحة المتنوعة.