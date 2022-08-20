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https://sputnikarabic.ae/20220820/الخارجية-العراقية-تستقدم-سفيرها-لدى-الأردن-على-خلفية-صور-زوجته-مع-راغب-علامة-1066672856.html
الخارجية العراقية تستقدم سفيرها لدى الأردن على خلفية صور زوجته مع راغب علامة
الخارجية العراقية تستقدم سفيرها لدى الأردن على خلفية صور زوجته مع راغب علامة
أعلنت وزارة الخارجية، في العراق، استقدام السفير العراقي لدى الأردن إلى بغداد. 20.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-20T19:58+0000
2022-08-20T19:58+0000
العراق
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وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف، في بيان، اليوم السبت، إن "وزارة الخارجيّة تستقدم سفير جمهوريّة العراق في المملكة الأردنيّة الهاشميّة، حيدر العذاري إلى بغداد"، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).وكانت الوزارة أكدت في وقت سابق اليوم السبت أنها "ستتخذ إجراء بحق السفير العراقي في الأردن".وقال المتحدث باسم الوزارة: "نُتابعُ باهتمام ما تمَّ تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من صورٍ تعنى بسفير جمهورية العراق في المملكةِ الأردنيّة الهاشميّة".وأضاف، أن "الوزارة تلفت عناية وسائل الإعلام والرأي العام إلى أنها ستتخذ الإجراءات المناسبة بهذا الشأن وبأسرع وقت، وبما يعزِّز قيم الدبلوماسيّة العراقيّة".وأثارت صور ميسم الربيعي زوجة السفير العراقي في الأردن حيدر العذاري، برفقة الفنان اللبناني راغب علامة، جدلا واسعا بين النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الوضعيات التي ظهرت فيها الربيعي بهذه الصور.وتم التقاط تلك الصور أثناء استضافة السفير وزوجته للفنان راغب علامة الذي أحيا قبل أيام حفلًا غنائيًا في مهرجان الفحيص بالأردن، وهي المشاركة الأولى له في هذا المهرجان.
العراق
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي

الخارجية العراقية تستقدم سفيرها لدى الأردن على خلفية صور زوجته مع راغب علامة

19:58 GMT 20.08.2022
© Photo / المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية العراقية المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف
 المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2022
© Photo / المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية العراقية
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أعلنت وزارة الخارجية، في العراق، استقدام السفير العراقي لدى الأردن إلى بغداد.
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف، في بيان، اليوم السبت، إن "وزارة الخارجيّة تستقدم سفير جمهوريّة العراق في المملكة الأردنيّة الهاشميّة، حيدر العذاري إلى بغداد"، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).
وكانت الوزارة أكدت في وقت سابق اليوم السبت أنها "ستتخذ إجراء بحق السفير العراقي في الأردن".
وقال المتحدث باسم الوزارة: "نُتابعُ باهتمام ما تمَّ تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من صورٍ تعنى بسفير جمهورية العراق في المملكةِ الأردنيّة الهاشميّة".
وأضاف، أن "الوزارة تلفت عناية وسائل الإعلام والرأي العام إلى أنها ستتخذ الإجراءات المناسبة بهذا الشأن وبأسرع وقت، وبما يعزِّز قيم الدبلوماسيّة العراقيّة".
وأثارت صور ميسم الربيعي زوجة السفير العراقي في الأردن حيدر العذاري، برفقة الفنان اللبناني راغب علامة، جدلا واسعا بين النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الوضعيات التي ظهرت فيها الربيعي بهذه الصور.
وتم التقاط تلك الصور أثناء استضافة السفير وزوجته للفنان راغب علامة الذي أحيا قبل أيام حفلًا غنائيًا في مهرجان الفحيص بالأردن، وهي المشاركة الأولى له في هذا المهرجان.
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