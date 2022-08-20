الخارجية العراقية تستقدم سفيرها لدى الأردن على خلفية صور زوجته مع راغب علامة
© Photo / المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية العراقية المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف
© Photo / المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية العراقية
أعلنت وزارة الخارجية، في العراق، استقدام السفير العراقي لدى الأردن إلى بغداد.
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف، في بيان، اليوم السبت، إن "وزارة الخارجيّة تستقدم سفير جمهوريّة العراق في المملكة الأردنيّة الهاشميّة، حيدر العذاري إلى بغداد"، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).
وكانت الوزارة أكدت في وقت سابق اليوم السبت أنها "ستتخذ إجراء بحق السفير العراقي في الأردن".
وقال المتحدث باسم الوزارة: "نُتابعُ باهتمام ما تمَّ تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من صورٍ تعنى بسفير جمهورية العراق في المملكةِ الأردنيّة الهاشميّة".
المُتحدث بإسم وزارة الخارجيَّة أحمد الصحاف @DrAhmedAlSahhaf: وزارة الخارجيَّة تستقدم سفير جُمهُوريَّة العراق لدى المملكة الأردنيّة الهاشميّة حيدر العذاري @HaidarHadi إلى #بغداد. pic.twitter.com/jDi7Q1DyrW— وزارة الخارجية العراقية (@Iraqimofa) August 20, 2022
وأضاف، أن "الوزارة تلفت عناية وسائل الإعلام والرأي العام إلى أنها ستتخذ الإجراءات المناسبة بهذا الشأن وبأسرع وقت، وبما يعزِّز قيم الدبلوماسيّة العراقيّة".
وأثارت صور ميسم الربيعي زوجة السفير العراقي في الأردن حيدر العذاري، برفقة الفنان اللبناني راغب علامة، جدلا واسعا بين النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الوضعيات التي ظهرت فيها الربيعي بهذه الصور.
شكراً من القلب لسعادة السفير العراقي في #الأردن السيد حيدر منصور العذاري وزوجته السيّدة ميسم الربيعي على هذه الاستضافة الكريمة والرائعة والمُمتعة، وعلى هذا الترحيب والاستقبال الطيّب.— RaghebAlama (@raghebalama) August 19, 2022
أسعدني جداً لقاؤكم الجميل في تلك الأجواء القريبة من القلب والمليئة بالحب والفرح 🙏❤️#راغب_علامة pic.twitter.com/ZyEQiENxm1
وتم التقاط تلك الصور أثناء استضافة السفير وزوجته للفنان راغب علامة الذي أحيا قبل أيام حفلًا غنائيًا في مهرجان الفحيص بالأردن، وهي المشاركة الأولى له في هذا المهرجان.