https://sputnikarabic.ae/20220820/الدفاع-التركية-سفينتا-حبوب-تغادران-أوكرانيا-1066648848.html
الدفاع التركية: سفينتا حبوب تغادران أوكرانيا
الدفاع التركية: سفينتا حبوب تغادران أوكرانيا
أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، أن سفينتين أخريين تنقلان شحنات حبوب غادرتا ميناء تشورنومورسك الأوكراني. 20.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-20T09:52+0000
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وقال مركز التنسيق المشترك الذي تم إنشاؤه لتأمين الممر الآمن في بيان، إن السفينتين المصرح لهما بالمغادرة في 20 أغسطس، تحملان على متنهما 6300 طن من زيت عباد الشمس و25 ألف طن من القمح على الترتيب.كما أفادت هيئة الموانئ البحرية الأوكرانية بأن ثلاثة موانئ بدأت في تحميل شحنات أغذية على متن سبع سفن لتسليم 66500 طن من القمح والذرة وزيت عباد الشمس للمستهلكين، بحسب ما نقلت "رويترز".وأوضحت الهيئة أن مواد غذائية سيتم تسليمها إلى فرنسا والسودان وتركيا وهولندا.يذكر أنه في 22 يوليو/ تموز، تم التوقيع على اتفاقيات متعددة الأطراف بشأن رفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الروسية للتصدير ومساعدة روسيا في تصدير الحبوب الأوكرانية.وتتضمن الاتفاقية، التي وقّعها ممثلو روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ.
https://sputnikarabic.ae/20220818/رئيسة-المفوضية-الأوروبية-تم-نقل-10-ملايين-طن-من-الحبوب-خارج-أوكرانيا-1066592195.html
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أخبار تركيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار تركيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
الدفاع التركية: سفينتا حبوب تغادران أوكرانيا
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أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، أن سفينتين أخريين تنقلان شحنات حبوب غادرتا ميناء تشورنومورسك الأوكراني.
وقال مركز التنسيق المشترك الذي تم إنشاؤه لتأمين الممر الآمن في بيان، إن السفينتين المصرح لهما بالمغادرة في 20 أغسطس، تحملان على متنهما 6300 طن من زيت عباد الشمس و25 ألف طن من القمح على الترتيب.
كما أفادت هيئة الموانئ البحرية الأوكرانية بأن ثلاثة موانئ بدأت في تحميل شحنات أغذية على متن سبع سفن لتسليم 66500 طن من القمح والذرة وزيت عباد الشمس للمستهلكين، بحسب ما نقلت
"رويترز".
وأوضحت الهيئة أن مواد غذائية سيتم تسليمها إلى فرنسا والسودان وتركيا وهولندا.
وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للسفن التي غادرت موانئ أوكرانيا المطلة على البحر الأسود، بموجب اتفاق لتصدير الحبوب بوساطة الأمم المتحدة، إلى 27.
يذكر أنه في 22 يوليو/ تموز، تم التوقيع على اتفاقيات متعددة الأطراف بشأن رفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الروسية للتصدير ومساعدة روسيا في تصدير الحبوب الأوكرانية
.
وتتضمن الاتفاقية، التي وقّعها ممثلو روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ.