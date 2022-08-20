https://sputnikarabic.ae/20220820/السفارة-الروسية-لدى-أمريكا-تم-حل-بعض-العقبات-حول-استئناف-عمليات-التفتيش-بموجب-معاهدة-ستارت-1066667304.html

السفارة الروسية لدى أمريكا: تم حل بعض العقبات حول استئناف عمليات التفتيش بموجب معاهدة "ستارت"

السفارة الروسية لدى أمريكا: تم حل بعض العقبات حول استئناف عمليات التفتيش بموجب معاهدة "ستارت"

أعلنت السفارة الروسية في واشنطن، يوم السبت، أن روسيا وأمريكا تعملان على إزالة العقبات التي تحول دون استئناف عمليات التفتيش بموجب معاهدة الحد من الأسلحة... 20.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-20T16:51+0000

2022-08-20T16:51+0000

2022-08-20T16:51+0000

روسيا

العالم

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وقالت السفارة الروسية في بيان: "لقد تم بالفعل تعليق أنشطة التفتيش بموجب معاهدة ستارت منذ بداية عام 2020 باتفاق الأطراف بسبب جائحة كوفيد -19. ونحن نعمل عن كثب مع زملائنا الأمريكيين في إطار اللجنة الاستشارية الثنائية المعنية ببدء العمل لإزالة العقبات التنظيمية والفنية التي تحول دون استئناف عمليات التفتيش. وقد تم حل بعض القضايا، ولكن ليس كلها".ونوهت السفارة إلى أن المشاكل المتبقية ناجمة عن القيود الأحادية المناهضة لروسيا التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرة إلى أن ادعاءات وزارة الخارجية بأن العقوبات لا تمنع عمليات التفتيش ضمن معاهدة ستارت على الأراضي الأمريكية هي "مكر".وأشارت البعثة الدبلوماسية الروسية إلى أن رئيسي روسيا الاتحادية، فلاديمير بوتين والولايات المتحدة جو بايدن، أكدا في رسالتهما الموجهة إلى المشاركين في المؤتمر الاستعراضي الأخير لمعاهدة "ستارت"، التزامهما بنظام الأسلحة الكيميائية. في الوقت نفسه أشارت السفارة الروسية إلى أن الجانب الأمريكي لم يقدم بعد أي مقترحات ملموسة لروسيا بشأن استئناف الحوار حول الاستقرار الاستراتيجي.وأكدت البعثة الدبلوماسية أن "تجربة المفاوضات الروسية الأمريكية السابقة تظهر أنه حتى لو كان الجانبان جاهزين، فليس هناك سوى القليل من الوقت للتوصل إلى اتفاق"، داعية واشنطن إلى إجراء تعاون في مجال الحد من الأسلحة "على قدم المساواة، مع مراعاة الاهتمامات والمصالح المتبادلة".

https://sputnikarabic.ae/20220815/-رئيس-مؤتمر-حظر-الانتشار-معاهدة-ستارت-بخطر-بسبب-العلاقات-المتأزمة-بين-روسيا-والولايات-المتحدة-1066412561.html

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