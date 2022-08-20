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https://sputnikarabic.ae/20220820/انهيار-ترابي-في-كربلاء-بالعراق-وإنقاذ-طفل-من-تحت-الأنقاض-فيديو-1066676157.html
انهيار ترابي في كربلاء بالعراق وإنقاذ طفل من تحت الأنقاض.. فيديو
انهيار ترابي في كربلاء بالعراق وإنقاذ طفل من تحت الأنقاض.. فيديو
أفادت وسائل إعلام عراقية، اليوم السبت، بانهيار ترابي بمزار قطارة الإمام في كربلاء، أدى إلى محاصرة أشخاص تحت الأنقاض. 20.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-20T23:45+0000
2022-08-20T23:45+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
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وقالت مديرية الدفاع المدني، في بيان، إن فرق الإنقاذ التابعة لها تمكنت من إنقاذ شخصين من المحتجزين تحت "قطارة الإمام علي" التي انهارت في كربلاء.وأضاف الدفاع المدني، أن "من بين الذين تم إنقاذهم طفل وهو بصحة جيدة"، وفقا لموقع "بغداد اليوم".وأظهرت مقاطع مصورة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي الدفاع المدني يقوم بإنقاذ الطفل.وفي وقت سابق اليوم، أفاد مصدر أمني بوجود 6 أشخاص محتجزين تحت الأنقاض، بينهم نساء وأطفال وجارٍ العمل على إخراجهم.
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العراق, أخبار العراق اليوم
العراق, أخبار العراق اليوم

انهيار ترابي في كربلاء بالعراق وإنقاذ طفل من تحت الأنقاض.. فيديو

23:45 GMT 20.08.2022
© Sputnik . Nazek Mohammed زوار مدينة كربلاء العراقية يحيون شعائرهم الدينية
زوار مدينة كربلاء العراقية يحيون شعائرهم الدينية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2022
© Sputnik . Nazek Mohammed
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أفادت وسائل إعلام عراقية، اليوم السبت، بانهيار ترابي بمزار قطارة الإمام في كربلاء، أدى إلى محاصرة أشخاص تحت الأنقاض.
وقالت مديرية الدفاع المدني، في بيان، إن فرق الإنقاذ التابعة لها تمكنت من إنقاذ شخصين من المحتجزين تحت "قطارة الإمام علي" التي انهارت في كربلاء.
وأضاف الدفاع المدني، أن "من بين الذين تم إنقاذهم طفل وهو بصحة جيدة"، وفقا لموقع "بغداد اليوم".
وأظهرت مقاطع مصورة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي الدفاع المدني يقوم بإنقاذ الطفل.
وفي وقت سابق اليوم، أفاد مصدر أمني بوجود 6 أشخاص محتجزين تحت الأنقاض، بينهم نساء وأطفال وجارٍ العمل على إخراجهم.
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