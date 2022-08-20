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عباس: مؤسسات المجتمع المدني ستواصل فضح جرائم الاحتلال
عباس: مؤسسات المجتمع المدني ستواصل فضح جرائم الاحتلال
عبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عن رفضه إغلاق إسرائيل مؤسسات للمجتمع المدني الفلسطيني. 20.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-20T20:48+0000
2022-08-20T20:48+0000
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم
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جاء ذلك خلال لقائه، اليوم السبت، بعدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.وقال الرئيس الفلسطيني إن هذه المؤسسات الحقوقية سوف تواصل العمل حتى تفضح "الاحتلال وجرائمه ضد الفلسطينيين، لأن هذه المؤسسات تعمل وفق القانون الفلسطيني".وأكد على ضرورة التكاتف والتصدي لهذا النهج الإسرائيلي الذي يواصل سياسة الأعمال أحادية الجانب.وأضاف الرئيس الفلسطيني: "لن نقبل باستمرار هذه السياسة الإسرائيلية".وأكد أنه "سيكون لنا موقف يحمي حقوق شعبنا في ظل هذا الصمت الدولي على الجرائم الإسرائيلية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته وأرضه".من جانبهم أكد ممثلو مؤسسات المجتمع أن القرار الإسرائيلي بإغلاق مؤسساتهم لن يثنيهم عن العمل في توثيق الجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.
https://sputnikarabic.ae/20220705/اشتية-يتهم-إسرائيل-باستخدام-جثامين-قتلى-فلسطين-في-مختبرات-طبية-1064663262.html
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أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم

عباس: مؤسسات المجتمع المدني ستواصل فضح جرائم الاحتلال

20:48 GMT 20.08.2022
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة سوتشي، روسيا 23 نوفمبر 2021
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة سوتشي، روسيا 23 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2022
© Sputnik . POOL
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عبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عن رفضه إغلاق إسرائيل مؤسسات للمجتمع المدني الفلسطيني.
جاء ذلك خلال لقائه، اليوم السبت، بعدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.
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وقال الرئيس الفلسطيني إن هذه المؤسسات الحقوقية سوف تواصل العمل حتى تفضح "الاحتلال وجرائمه ضد الفلسطينيين، لأن هذه المؤسسات تعمل وفق القانون الفلسطيني".
وأكد على ضرورة التكاتف والتصدي لهذا النهج الإسرائيلي الذي يواصل سياسة الأعمال أحادية الجانب.
وأضاف الرئيس الفلسطيني: "لن نقبل باستمرار هذه السياسة الإسرائيلية".
وأكد أنه "سيكون لنا موقف يحمي حقوق شعبنا في ظل هذا الصمت الدولي على الجرائم الإسرائيلية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته وأرضه".
من جانبهم أكد ممثلو مؤسسات المجتمع أن القرار الإسرائيلي بإغلاق مؤسساتهم لن يثنيهم عن العمل في توثيق الجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.
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