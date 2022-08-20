https://sputnikarabic.ae/20220820/حماس-تؤكد-رفضها-إعلان-الشرطة-الألمانية-فتح-تحقيق-بحق-الرئيس-الفلسطيني-محمود-عباس-1066653579.html
"حماس" تؤكد رفضها إعلان الشرطة الألمانية فتح تحقيق بحق الرئيس الفلسطيني محمود عباس
"حماس" تؤكد رفضها إعلان الشرطة الألمانية فتح تحقيق بحق الرئيس الفلسطيني محمود عباس
أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم السبت، "رفضها وإدانتها إعلان الشرطة الألمانية فتح تحقيق بحق الرئيس الفلسطيني محمود عباس على خلفية تصريحاته المتعلقة... 20.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-20T11:39+0000
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وقال رئيس مكتب العلاقات الوطنية لحركة حماس حسام بدران، إن "القوى الدولية تثبت مرة أخرى انحيازها للاحتلال الصهيوني وتنكرها للحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني ولمعاناته الممتدة لأكثر من سبعة عقود، والتي بدأت باقتلاع أرضه، وتهجيره عنها قسراً ليعيش في المنافي، إضافة إلى عشرات المجازر بحق المدنيين الفلسطينيين من النساء والأطفال وغيرهم، واعتقال وأسر وإصابة مئات الآلاف".وأضاف بدران أن "هذه القوى لن تفلح في طمس الرواية الفلسطينية مهما طال الزمن، ومهما كانت الأساليب والإجراءات"، متابعا: "شعبنا لا ينسى ولا يغفر أمام ما يتعرض له من ظلم، وستستمر مقاومته بلا كلل حتى التحرير والعودة"، حسب وكالة شهاب اللسطينية.وفتحت شرطة برلين تحقيقا أوليا ضد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، بسبب قوله إن إسرائيل ارتكبت "50 محرقة (هولوكست)" ضد الفلسطينيين.وصرحت الشرطة أن عباس يخضع للتحقيق بشأن احتمال تحريضه على الكراهية بعد تلقيه شكوى جنائية رسمية، بحسب تقرير نشرته صحيفة بيلد الألمانية.وكان محمود عباس تعرض لانتقادات واسعة جدا من قبل الاحتلال الإسرائيلي على خلفية تصريحاته في ألمانيا بأن "إسرائيل" ارتكبت 50 محرقة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وقد تراجع عن تصريحاته في بيان توضيحي.
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار ألمانيا
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار ألمانيا
"حماس" تؤكد رفضها إعلان الشرطة الألمانية فتح تحقيق بحق الرئيس الفلسطيني محمود عباس
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أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم السبت، "رفضها وإدانتها إعلان الشرطة الألمانية فتح تحقيق بحق الرئيس الفلسطيني محمود عباس على خلفية تصريحاته المتعلقة بجرائم الاحتلال ضد شعبنا".
وقال رئيس مكتب العلاقات الوطنية لحركة حماس حسام بدران، إن "القوى الدولية تثبت مرة أخرى انحيازها للاحتلال الصهيوني وتنكرها للحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني ولمعاناته الممتدة لأكثر من سبعة عقود، والتي بدأت باقتلاع أرضه، وتهجيره عنها قسراً ليعيش في المنافي، إضافة إلى عشرات المجازر بحق المدنيين الفلسطينيين من النساء والأطفال وغيرهم، واعتقال وأسر وإصابة مئات الآلاف".
وأضاف بدران أن "هذه القوى لن تفلح في طمس الرواية الفلسطينية مهما طال الزمن، ومهما كانت الأساليب والإجراءات"، متابعا: "شعبنا لا ينسى ولا يغفر أمام ما يتعرض له من ظلم، وستستمر مقاومته بلا كلل حتى التحرير والعودة"، حسب وكالة
شهاب اللسطينية.
وفتحت شرطة برلين تحقيقا أوليا
ضد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، بسبب قوله إن إسرائيل ارتكبت "50 محرقة (هولوكست)" ضد الفلسطينيين.
وصرحت الشرطة أن عباس يخضع للتحقيق بشأن احتمال تحريضه على الكراهية بعد تلقيه شكوى جنائية رسمية، بحسب تقرير نشرته صحيفة بيلد الألمانية.
وكان محمود عباس تعرض لانتقادات واسعة جدا من قبل الاحتلال الإسرائيلي على خلفية تصريحاته في ألمانيا بأن "إسرائيل" ارتكبت 50 محرقة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وقد تراجع عن تصريحاته
في بيان توضيحي.